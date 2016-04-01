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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 28 лют, 2018 14:28
ЛАД 1. Вас больше греют темпы соседа с его финишем на тысяче или ваша неспешная прогулка от 100 тыс. к млн.?
2. Инвестиции - это возврат малого % от ранее изъятого (в явной или неявной форме отобранного). Выигрывают все конечно, но на поверхности лежит понимание того, кто больше. И это даже без учета размышлений о природе самих инвестиций)))
Востаннє редагувалось козак
в Сер 28 лют, 2018 14:38, всього редагувалось 1 раз.
"на свой счет надо принимать только деньги, остальное - спам"
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козак
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Додано: Сер 28 лют, 2018 14:35
козак написав:ЛАД
1. Вас больше греют темпы соседа с его финишем на тысяче или ваша неспешная прогулка от 100 тыс. к млн.?
2. Инвестиции - это возврат малого % от ранее изъятого (в явной или неявной форме отобранного).
1. Меня бы больше грело, если бы мы (Украина) росли высокими темпами. Ну а то что от 100 долл. - куда ж денешься, що маємо, те маємо.
2. Это совсем другой вопрос. Мы же не обсуждали, откуда берутся средства. Речь шла о тот, что инвестиции лучше кредитов (во всяком случае, я писал об этом).
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ЛАД
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Додано: Сер 28 лют, 2018 14:43
ЛАД написав:
що маємо, те маємо.
...инвестиции лучше кредитов
Вот. А инвестиций нет, хотя должны быть. Есть только кредиты.
"на свой счет надо принимать только деньги, остальное - спам"
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козак
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Додано: Сер 28 лют, 2018 14:49
yurmkr2015 написав:
Завтра вроде обещают ещё поднять учётную ставку, это ж сколько 17-18% где-то будет, 18% была ещё летом 2016г.
10.2016-14%
09.2016-15%
07.2016-15.5%
06.2016-16.5%
05.2016-18%
04.2016-19%
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ТИХИЙ
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Додано: Сер 28 лют, 2018 15:02
ТИХИЙ написав: yurmkr2015 написав:
Завтра вроде обещают ещё поднять учётную ставку, это ж сколько 17-18% где-то будет, 18% была ещё летом 2016г.
10.2016-14%
09.2016-15%
07.2016-15.5%
06.2016-16.5%
05.2016-18%
04.2016-19%
ВОТ СЕЙЧАС ЖИТЬ БУДЕМ !
КАК ЦАРИ !
НИЧЕГО ДЕЛАТЬ НЕ НАДО , ЗНАЙ , ПОЛУЧАЙ ПРОЦЕНТИКИ.
Кредиты "почти даром".
Доллара завались.
...настоящая финансовая пирамида.
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Додано: Сер 28 лют, 2018 15:03
ЛАД написав:
Речь шла о тот, что инвестиции лучше кредитов (во всяком случае, я писал об этом).
как формально, так и по сути, кредиты есть подвид инвестиций. Ну, а постановка вопроса, что "фрукты лучше яблок", как вы понимаете, некорректна
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juristkostya
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Додано: Сер 28 лют, 2018 15:19
juristkostya написав:
постановка вопроса, что "фрукты лучше яблок", как вы понимаете, некорректна
А яблоки лучше фруктов?
"на свой счет надо принимать только деньги, остальное - спам"
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козак
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Додано: Сер 28 лют, 2018 15:32
Новый глава Федрезерва Джером Пауэлл оставил дверь открытой для четырех повышений ставок ФРС в этом году, признав, что продолжающееся укрепление экономики и ускорение темпов роста инфляции может побудить монетарные власти США пересмотреть свои планы в отношении трех повышений.
Комментарии Пауэлла обусловили скачок доходности 10-летних казначейских облигаций США к дневным максимумам в районе 2.91%.
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