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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4403440444054406

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 717
1. Нет сбережений в валюте
11%
76
2. до 20%
5%
39
3. от 20% до 50%
7%
49
4. от 50% до 75%
13%
93
5. более 75%
64%
460
Всього голосів : 717
Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2018 14:28

ЛАД 1. Вас больше греют темпы соседа с его финишем на тысяче или ваша неспешная прогулка от 100 тыс. к млн.?
2. Инвестиции - это возврат малого % от ранее изъятого (в явной или неявной форме отобранного). Выигрывают все конечно, но на поверхности лежит понимание того, кто больше. И это даже без учета размышлений о природе самих инвестиций)))
Востаннє редагувалось козак в Сер 28 лют, 2018 14:38, всього редагувалось 1 раз.
"на свой счет надо принимать только деньги, остальное - спам"
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2018 14:35

  козак написав:ЛАД 1. Вас больше греют темпы соседа с его финишем на тысяче или ваша неспешная прогулка от 100 тыс. к млн.?
2. Инвестиции - это возврат малого % от ранее изъятого (в явной или неявной форме отобранного).

1. Меня бы больше грело, если бы мы (Украина) росли высокими темпами. Ну а то что от 100 долл. - куда ж денешься, що маємо, те маємо.
2. Это совсем другой вопрос. Мы же не обсуждали, откуда берутся средства. Речь шла о тот, что инвестиции лучше кредитов (во всяком случае, я писал об этом).
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2018 14:43

Re: Валютный рынок в контексте

  ЛАД написав:що маємо, те маємо.
...инвестиции лучше кредитов

Вот. А инвестиций нет, хотя должны быть. Есть только кредиты.
"на свой счет надо принимать только деньги, остальное - спам"
козак
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2018 14:49

  yurmkr2015 написав:Завтра вроде обещают ещё поднять учётную ставку, это ж сколько 17-18% где-то будет, 18% была ещё летом 2016г.

10.2016-14%
09.2016-15%
07.2016-15.5%
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05.2016-18%
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2018 15:02

  ТИХИЙ написав:
  yurmkr2015 написав:Завтра вроде обещают ещё поднять учётную ставку, это ж сколько 17-18% где-то будет, 18% была ещё летом 2016г.

10.2016-14%
09.2016-15%
07.2016-15.5%
06.2016-16.5%
05.2016-18%
04.2016-19%


ВОТ СЕЙЧАС ЖИТЬ БУДЕМ !
КАК ЦАРИ !
НИЧЕГО ДЕЛАТЬ НЕ НАДО , ЗНАЙ , ПОЛУЧАЙ ПРОЦЕНТИКИ.
Кредиты "почти даром".
Доллара завались.

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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2018 15:03

Re: Валютный рынок в контексте

  ЛАД написав:Речь шла о тот, что инвестиции лучше кредитов (во всяком случае, я писал об этом).
как формально, так и по сути, кредиты есть подвид инвестиций. Ну, а постановка вопроса, что "фрукты лучше яблок", как вы понимаете, некорректна :-)
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2018 15:19

Re: Валютный рынок в контексте

  juristkostya написав:постановка вопроса, что "фрукты лучше яблок", как вы понимаете, некорректна :-)

А яблоки лучше фруктов?
"на свой счет надо принимать только деньги, остальное - спам"
козак
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2018 15:32

Новый глава Федрезерва Джером Пауэлл оставил дверь открытой для четырех повышений ставок ФРС в этом году, признав, что продолжающееся укрепление экономики и ускорение темпов роста инфляции может побудить монетарные власти США пересмотреть свои планы в отношении трех повышений.


Комментарии Пауэлла обусловили скачок доходности 10-летних казначейских облигаций США к дневным максимумам в районе 2.91%.
Слава Героям
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  #<1 ... 4403440444054406
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