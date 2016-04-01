Додано: Сер 28 лют, 2018 14:28

ЛАД 1. Вас больше греют темпы соседа с его финишем на тысяче или ваша неспешная прогулка от 100 тыс. к млн.?

2. Инвестиции - это возврат малого % от ранее изъятого (в явной или неявной форме отобранного). Выигрывают все конечно, но на поверхности лежит понимание того, кто больше. И это даже без учета размышлений о природе самих инвестиций)))

Востаннє редагувалось козак в Сер 28 лют, 2018 14:38, всього редагувалось 1 раз.

"на свой счет надо принимать только деньги, остальное - спам"