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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4409441044114412

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 717
1. Нет сбережений в валюте
11%
76
2. до 20%
5%
39
3. от 20% до 50%
7%
49
4. от 50% до 75%
13%
93
5. более 75%
64%
460
Всього голосів : 717
Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2018 22:13

Re: Валютный рынок в контексте

А Газпром шо говорит, будут платить?
Интересно услышать их комментарии к этому делу
yurmkr2015
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2018 22:15

Re: Валютный рынок в контексте

22 грудня Стокгольмський арбітраж виніс рішення у суперечці, яка тривала між "Нафтогазом" і "Газпромом" майже три роки. Вона стосувалася взаємних претензій щодо постачання російського газу в Україну. Річний об'єм закупівлі газу замість фіксованих 52 млрд куб. м на рік (на які поширювався принцип "бери або плати") був знижений до 4 млрд куб. м. Згідно з рішенням Стокгольмського арбітражу, "Нафтогаз" мусить виплатити 2 млрд долл. і відсотки, якщо виплата буде прострочена (0,03% за кожен день з 22 грудня 2017 року).
Сьогодні За рішенням Стокгольмського арбітражу, "Нафтогаз" домігся компенсації в сумі 4,63 млрд дол. за недопостачання "Газпромом" узгоджених обсягів газу для транзиту. За результатами двох арбітражних процесів у Стокгольмі, "Газпром" має сплатити 2,56 млрд дол. на користь "Нафтогазу". Арбітражний суд відхилив вимоги "Газпрому" щодо штрафів за нібито незаконно відібрані "Нафтогазом" обсяги транзитного газу.
За словами експертів, головною інтригою нинішнього рішення було те, чи зможе "Нафтогаз України" у підсумку вийти з позитивним сальдо.  
Doctor
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Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 00:34

Re: Валютный рынок в контексте

https://www.rbc.ru/economics/01/03/2018 ... ?from=main

Да уж, чувствую денюшку мы не скоро сможем пощупать, если вообще сможем.....
yurmkr2015
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Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 01:31

В личке задали вопрос, где я смотрю цены на пшеницу, кукурузу.
Решил ответить на форуме, может, ещё кому пригодится - сайт http://quote-spy.com/. Там довольно много товаров, индексов и курсов валют. По этой ссылке - таблица с текущими значениями, но из неё можно открыть графики, если внизу под таблицей поставить птичку на "Показывать ссылку на графики и архивы".
Там, правда, именно продуктов питания маловато - кроме пшеницы и кукурузы есть ещё, сахар и кофе с какао.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 02:20

  pesikot написав:Вы, согласно легенды, во времена доткомов ещё в начальные классы ходили. Поэтому "свежий пузырь доткомов 2000-х" отдает таким нафталином и невежеством.
С тех пор, было сделано много выводов и сейчас многие доткомы стоят больше, чем промышленные гиганты.
Поинтересуйтесь, что ли, сколько сейчас стоит FaceBook в сравнении с тем же General Motors

Да, я доткомы не застал, ещё в школе учился. Но это не мешает знать финансовую историю. Не нужно мне рассказывать про единичные компании пережившие пузырь доткомов. Про свежесть имелось ввиду что потом до 2008 года инвесторы перестали вкладывать в виртуальные компании такие деньжища как сейчас в киевскую контору $1 млрд. Они вкладывали в реальные активы - недвижимость, золото, нефть, руды и прочее, чем надули новые пузыри уже в реальных активах. Поэтому утверждаю, когда в контору "рога и копыта" с офисом в Киеве покупают за $1 млрд, когда надуваются пузыри на криптовалютный рынке, когда мир начинает дуреть снова и вливать миллиарды в виртуальную реальность - грянет черный лебедь и побреет всех этих лохвесторов уже скоро.

Можете сидеть в укркпляющейся гривне, а я свои риски подстахую на 2018-2020 года в баксе и войду по сладким ценам в любой рухнувший актив, от биткоина, до золота, или акций Тесла. А вы останетесь в бумаге, или виртуальных активах.

Инфляционные и некоторые курсовые потери с лихвой будут перекрыты очередным (подчеркиваю) кризисом.
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 02:38

Re: Валютный рынок в контексте

Лучше расскажите как этот млрд повлияет на наш валютный рынок, туда хоть что-то попадет или эти деньги осядут на счетах в Америке.
yurmkr2015
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Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 03:02

  bugalter написав:Нафтогаз выиграл у Газпрома спор,чего ждать?


Ждать с 1 апреля повышения цены на газ для населения.
Ruslan2453
 
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