Додано: Чет 01 бер, 2018 02:20

pesikot написав: Вы, согласно легенды, во времена доткомов ещё в начальные классы ходили. Поэтому "свежий пузырь доткомов 2000-х" отдает таким нафталином и невежеством.

С тех пор, было сделано много выводов и сейчас многие доткомы стоят больше, чем промышленные гиганты.

Поинтересуйтесь, что ли, сколько сейчас стоит FaceBook в сравнении с тем же General Motors Вы, согласно легенды, во времена доткомов ещё в начальные классы ходили. Поэтому "свежий пузырь доткомов 2000-х" отдает таким нафталином и невежеством.С тех пор, было сделано много выводов и сейчас многие доткомы стоят больше, чем промышленные гиганты.Поинтересуйтесь, что ли, сколько сейчас стоит FaceBook в сравнении с тем же General Motors

Да, я доткомы не застал, ещё в школе учился. Но это не мешает знать финансовую историю. Не нужно мне рассказывать про единичные компании пережившие пузырь доткомов. Про свежесть имелось ввиду что потом до 2008 года инвесторы перестали вкладывать в виртуальные компании такие деньжища как сейчас в киевскую контору $1 млрд. Они вкладывали в реальные активы - недвижимость, золото, нефть, руды и прочее, чем надули новые пузыри уже в реальных активах. Поэтому утверждаю, когда в контору "рога и копыта" с офисом в Киеве покупают за $1 млрд, когда надуваются пузыри на криптовалютный рынке, когда мир начинает дуреть снова и вливать миллиарды в виртуальную реальность - грянет черный лебедь и побреет всех этих лохвесторов уже скоро.Можете сидеть в укркпляющейся гривне, а я свои риски подстахую на 2018-2020 года в баксе и войду по сладким ценам в любой рухнувший актив, от биткоина, до золота, или акций Тесла. А вы останетесь в бумаге, или виртуальных активах.Инфляционные и некоторые курсовые потери с лихвой будут перекрыты очередным (подчеркиваю) кризисом.