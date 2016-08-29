Додано: Чет 01 бер, 2018 13:43

Привет из Днепра-8



В четверг торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,79/26,82 UAH/USD виртуально, без сделок.



Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки нового притока средств на транзитные и коррсчета НБУ. Тамошний гривневый «навес» стал тяжелее, приподнявшись с уровня 55 601,2 млн. грн. к отметке 56 198,8 млн. грн., угрожая нацвалюте на первых в марте межбанковских торгах.



Довольно рано, около 10.08 выйдя в реальную сферу, безналичный доллар обвалился в цене, составив 26,76/26,79 UAH/USD. «Снова в теплые долины, ждем Маму», - был кратким наш гуру из банка-«госбегемота».



Спустя 10 минут, по состоянию на 10.18, безналичный «американец», пролонгировав спуск в «долины», оказался на уровне 26,70/26,73 UAH/USD. Регулятор задерживается…



Около 10.25 доллар на межбанке упал к 26,64/26,68 UAH/USD, спровоцировав появление на рынке регулятора, выкупившего «зеленые» излишки и вернувшего цену «американца» на уровень 26,66/26,69 UAH/USD, который доллар не покидал до 11.02 Киева.



По состоянию на 11.41 котировки «американца» на межбанке остались на уровне 26,65/26,69 UAH/USD, удерживаясь на месте точечными скупками доллара регулятором.



Дополуденное снижение «зеленых» цен на межбанке , приостановившееся около 11.03 Киева «вмешательством» НБУ, сопровождалось признаками сжатия на рынке гривневой ликвидности. Во всяком случае, ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo немного повысились с уровня 14,00/15,75% к отметке 14,25/15,75% годовых.

Эта динамика пребывает в противоречии с ростом объема гривневого «навеса» на транзитных и коррсчетах НБУ.



По состоянию на 12.40 Киева котировки безналичного доллара «примерзли» к уровню 26,65/26,69 UAH/USD, удерживаясь на месте «прицельными» интервенциями НБУ,

который в режиме запроса наилучшего курса продолжает «хомячить» доллар небольшими партиями у 20-тки уполномоченных банков.



Наконец, около 13.00 валютный межбанк ушел на обеденный перерыв. При этом на межбанке цены не претерпели изменений, оставшись на уровне 26,65/26,69 UAH/USD.



Курсы замерли на этой цифре, а дилеры и участники торгов направились в трапезную на обед.



Рынок наличных Днепра утром четверга (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».



Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.



Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 01 марта с уровней: доллар – 26,60/26,90 UAH/USD, евро – 32,40/32,90 UAH/EUR, рубль - 0,460/0,490 UAH/RUB.



По сравнению с открытием среды, доллар по спросу и по предложению понизился на 10,0 коп.



Евро по сравнению с открытием 28 февраля по спросу и по предложению потерял по 30,0 коп.



Наличный рубль в четверг по сравнению с дебютом 28 февраля по спросу и по предложению понизился на 50 пунктов.



Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на четверг понизилось до отметки $1,2195, поднявшись до $1,2210 на закрытии азиатской сессии форекса и снова опустившись до $1,2206 на открытии торгов в Европе.



Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром

01 марта показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 26,75/26,85 UAH/USD (по сравнению с открытием среды спрос понизился на 10,0 коп., офера стали ниже на 8,0 коп.); евро – 32,80/33,10 UAH/EU3 (по сравнению с открытием 28 февраля спрос и предложение потеряли по 10,0 коп.); рубль - 0,465/0,480 UAH/RUB (по сравнению с открытием среды спрос и предложение не изменились).



На открытии торгов 01 марта в розничном сегменте на моменте наблюдалось низколиквидное, но волатильное равновесие спроса и оферов.



Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в четверг показал следующие стартовые курсы: доллар – 26,75/26,85 UAH/USD (по сравнению с открытием среды спрос понизился на 10,0 коп., офера стали ниже на 8,0 коп.); евро – 32,80/33,10 UAH/EU3 (по сравнению с открытием 28 февраля спрос и предложение потеряли по 10,0 коп.); рубль - 0,465/0,480 UAH/RUB (по сравнению с открытием среды спрос и предложение не изменились).



На старте торгов 01 марта в оптовом сегменте рынка редкие реальные сделки шли в балансе.



К 12.24 столичные валютчики-оптовики рапортовали о транспортном коллапсе, заметно затрудняющем работу наличного рынка. Часть дилеров столицы были вынуждены сделать себе выходной день. При этому действующие цены местного рынка заметно упали, составив 26,65/26,76 UAH/USD, евро - 32,65/32,85 UAH/EUR.



По состоянию на 12.27 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранении возникшей после 10.50 паузе в работе, связанной с «капризами» местных клиентов, которых «не устраивали» действующие на моменте цены: 26,70/26,80 UAH/USD, евро - 32,70/33,00 UAH/EUR, рубль 0,468/0,475 UAH/RUB.



Около 12.35 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены оптового доллара понизились: 26,70/26,80 UAH/USD, евро - 32,70/33,00-05 UAH/EUR, рубль 0,465/0,480 UAH/RUB. Со слов наших дилеров, им удалось посредством ценового регулирования сохранить относительное равновесие покупок и продаж в паре доллар-гривня.



В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в четверг в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.



Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 01 марта по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 26,80/26,94 UAH/USD, евро – 32,80/33,15 UAH/EUR, рубль 0,471/0,478 UAH/RUB, Киев опт 26,70/26,83 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 26,70/26,83 UAH/USD, евро (опт) 32,90/33,05 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 32,90/33,05 UAH/EUR; Хмельницкий – 26,70/26,90 UAH/USD, евро – 32,60/33,15 UAH/EUR, рубль - 0,460/0,475 RUB/USD, Одесса – опт 26,70/26,80 UAH/USD, розница – 26,65/26,85 UAH/USD; Запорожье – 26,70/26,80 UAH/USD; евро – 32,70/33,00 UAH/EUR, рубль - 0,468/0,475 RUB/USD.



На торгах отечественного валютного рынка решающим оказался «календарный фактор». С одной стороны, четверг – день прихода в Украину близкого к максимальному за пятидневку объема экспортной выручки из-за рубежа, обязательная часть которой формирует на межбанке преобладание оферов СКВ. С другой, нынче началась календарная весна, стимулируя представителей агросектора запасаться гривней для приобретения расходных материалов на весенне-полевые работы.



Не исключено, дополнительный «позитив» в отношении гривни внесло известие о виктории «Нафтогаза» в судебном споре с «Газпромом», исключающей «лишние» валютные расходы НАКа и, следовательно, снижение спроса на доллар на межбанке с его стороны. Нелишне подчеркнуть, что в нарушение «приговора» стокгольмского арбитража, «Газпром» вернул «Нафтогазу» перечисленную последним предоплату, что привело к некоторой избыточности СКВ-ликвидности.



Ломка погоды во время перехода на весну оказала значительное влияние на работу наличного рынка из-за транспортных проблем. Впрочем, из-за «баксопада» на валютном межбанке, «впечатлившем» потенциальных клиентов «налички», «своих» проблем в виде изрядной курсовой динамики к которой не успевают адаптироваться клиенты наличного рынка, хватало и без погодных неприятностей.



Смена сезона, сопровождаясь погодной «ломкой», рано или поздно, закончится. Валютный межбанк вернется к привычным драйверам, определяющим настроение и направление тренда. На повестке дня скорое начало сезона репатриации дивидендов нерезидентами, который должен прекратить текущий «медвежий беспредел» на валютном межбанке. В свою очередь, для наличного рынка ближайшая перспектива будет определяться состоянием гривневой ликвидности. Расширение последней в комплекте с остановкой коррекции безналичного доллара может привести к полосе стабильности на текущих уровнях цен наличного «американца».



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