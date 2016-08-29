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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 44164417441844194420>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 717
1. Нет сбережений в валюте
11%
76
2. до 20%
5%
39
3. от 20% до 50%
7%
49
4. от 50% до 75%
13%
93
5. более 75%
64%
460
Всього голосів : 717
Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 14:35

  mister-svet написав:С наступающим Днём банкира! "Национальный банк Украины (НБУ) решил следовать дальнейшему ужесточению монетарной политики и со 2 марта повысил учетную ставку до 17% с 16%." https://news.finance.ua/ru/news/-/42174 ... uyu-stavku


Гривня вверх!
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Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 14:42

  Scholar написав:
  mister-svet написав:С наступающим Днём банкира! "Национальный банк Украины (НБУ) решил следовать дальнейшему ужесточению монетарной политики и со 2 марта повысил учетную ставку до 17% с 16%." https://news.finance.ua/ru/news/-/42174 ... uyu-stavku


Гривня вверх!


ага, 3 раза.....
что-то немного жареным запахло - или "лыжи не едут", или "сдаётся мне мы на пороге грандиозного шухера" (С)
Vitalych-new
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 14:52

  bub-har написав:
  somilitark написав:увидели курс 25 уже в марте!)
Да, лихо летим вниз! Если бы не НБУ,то действительно уже в марте было бы 25,но НБУ не даст! Вопрос: Как Вы думаете на какой цифре ожидается дно и главное по чём НБУ даст откупиться летом? Есть прогноз,что идём на 26,30 и потопчемся на месте некоторое время и до лета на 25(пока всё идёт по прогнозу)

Запомню это, чтобы посмотреть на 25 :)
"Зима, крестьянин торжествует"
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Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 14:58

Харьковские, попутно выгребаясь из очередного погодного армагеддонца, продолжают следовать общегосударевым курсовым тенденциям: $ 26.70/26.82.
Смерть рашистским оккупантам и их лугандоно-крысчанским прихвостням!
UAH 18%/USD 61%/EUR 16%/XAG 4%/XAU 1%
slot
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Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 14:59

  Vitalych-new написав:
  Scholar написав:
  mister-svet написав:С наступающим Днём банкира! "Национальный банк Украины (НБУ) решил следовать дальнейшему ужесточению монетарной политики и со 2 марта повысил учетную ставку до 17% с 16%." https://news.finance.ua/ru/news/-/42174 ... uyu-stavku


Гривня вверх!


ага, 3 раза.....
что-то немного жареным запахло - или "лыжи не едут", или "сдаётся мне мы на пороге грандиозного шухера" (С)

Пока что, укрепляемся!Всё пропало,будем кричать потом. :lol:
сірий
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Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 15:06

Re: Валютный рынок в контексте

  Перес де Куэльяр написав:«Праздник гривны» продолжается господа . На какой цифре отскочим ?
Жду 26.75
"Мы не знаем, это живые люди или выдуманные" © Рожкова
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Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 15:07

  sailed написав:Что-то весь этот гривнеукрепляж мне очень не нравится. В течении трех недель нужно поменять немаленькую сумму USD, и вот началась эта чехарда с курсами.

Как обычно, точка зрения зависит от точки сидения :wink:
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Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 15:08

  Mr1Fox написав:Уважаемый Zebra, объясните пожалуйста, вы писали про нахомяченный доллар который обесценится и тут же собираетесь им подстраховываться

Есть такой риск. Поэтому держу ещё в портфеле лом золота. Но доллар рано списывать со счетов, это кеш в который все начнут выскакивать при обвале той же фонды или крипты, или трежерей или ещё какого черного лебндя. К примеру капитализация фондового рынка США более $20 трлн, госдолг те же 20 трлн, а долларов всего 3-4 трлн включая наличку. Пока что станок на полную никто не включает. Можно быть спокойным.
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 15:11

  Puente написав:... ну немає у нас риночної економіки майже ніде - в дуже обмежених сегментах .

:shock: :shock: :shock:
Starikan
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Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 15:14

  Vitalych-new написав:
  Scholar написав:
  mister-svet написав:С наступающим Днём банкира! "Национальный банк Украины (НБУ) решил следовать дальнейшему ужесточению монетарной политики и со 2 марта повысил учетную ставку до 17% с 16%." https://news.finance.ua/ru/news/-/42174 ... uyu-stavku
Гривня вверх!
ага, 3 раза.....
что-то немного жареным запахло - или "лыжи не едут", или "сдаётся мне мы на пороге грандиозного шухера" (С)

Это эмоции или есть аргументы в пользу шухера?
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