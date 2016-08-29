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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 01 бер, 2018 14:35
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Scholar
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Додано: Чет 01 бер, 2018 14:42
Scholar написав:
Гривня вверх!
ага, 3 раза.....
что-то немного жареным запахло - или "лыжи не едут", или "сдаётся мне мы на пороге грандиозного шухера" (С)
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Vitalych-new
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Додано: Чет 01 бер, 2018 14:52
bub-har написав: somilitark написав:
увидели курс 25 уже в марте!)
Да, лихо летим вниз! Если бы не НБУ,то действительно уже в марте было бы 25,но НБУ не даст! Вопрос: Как Вы думаете на какой цифре ожидается дно и главное по чём НБУ даст откупиться летом? Есть прогноз,что идём на 26,30 и потопчемся на месте некоторое время и до лета на 25(пока всё идёт по прогнозу)
Запомню это, чтобы посмотреть на 25
"Зима, крестьянин торжествует"
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Додано: Чет 01 бер, 2018 14:58
Харьковские, попутно выгребаясь из очередного погодного армагеддонца, продолжают следовать общегосударевым курсовым тенденциям: $ 26.70/26.82.
Смерть рашистским оккупантам и их лугандоно-крысчанским прихвостням!
UAH 18%/USD 61%/EUR 16%/XAG 4%/XAU 1%
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Додано: Чет 01 бер, 2018 14:59
Vitalych-new написав: Scholar написав:
Гривня вверх!
ага, 3 раза.....
что-то немного жареным запахло - или "лыжи не едут", или "сдаётся мне мы на пороге грандиозного шухера" (С)
Пока что, укрепляемся!Всё пропало,будем кричать потом.
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сірий
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Додано: Чет 01 бер, 2018 15:06
Перес де Куэльяр написав:
«Праздник гривны» продолжается господа . На какой цифре отскочим ?
Жду 26.75
"Мы не знаем, это живые люди или выдуманные" © Рожкова
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Додано: Чет 01 бер, 2018 15:07
sailed написав:
Что-то весь этот гривнеукрепляж мне очень не нравится
. В течении трех недель нужно поменять немаленькую сумму USD
, и вот началась эта чехарда с курсами.
Как обычно, точка зрения зависит от точки сидения
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Starikan
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Додано: Чет 01 бер, 2018 15:08
Mr1Fox написав:
Уважаемый Zebra, объясните пожалуйста, вы писали про нахомяченный доллар который обесценится и тут же собираетесь им подстраховываться
Есть такой риск. Поэтому держу ещё в портфеле лом золота. Но доллар рано списывать со счетов, это кеш в который все начнут выскакивать при обвале той же фонды или крипты, или трежерей или ещё какого черного лебндя. К примеру капитализация фондового рынка США более $20 трлн, госдолг те же 20 трлн, а долларов всего 3-4 трлн включая наличку. Пока что станок на полную никто не включает. Можно быть спокойным.
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Zebra
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Додано: Чет 01 бер, 2018 15:11
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Додано: Чет 01 бер, 2018 15:14
Vitalych-new написав: Scholar написав:
Гривня вверх!
ага, 3 раза.....
что-то немного жареным запахло - или "лыжи не едут", или "сдаётся мне мы на пороге грандиозного шухера" (С)
Это эмоции или есть аргументы в пользу шухера?
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Starikan
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