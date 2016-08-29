Додано: Чет 01 бер, 2018 21:33

Вечерний обзор. Кстати, вечера по-прежнему не торопятся баловать нас добротой.



Курс гривны на МЕЖБАНКОВСКОМ ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ, повысившийся в среду относительно доллара на 14,27 коп., на торгах четверга укрепился на 13,60 коп., оказавшись на уровне 26,6695 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте ВАЛЮТНОГО МЕЖБАНКА стартовала 01 марта с уровней предыдущего закрытия 26,79/26,82 UAH/USD виртуально, без сделок.



Около 10.08 Киева, покидая виртуальную сферу, «американец» резко упал в цене, провалившись к 26,76/26,79, а спустя 10 минут находился уже на отметке 26,70/26,73 UAH/USD. Не снижая темпов падения, СКВ США на МЕЖБАНКЕ к 10.25 достигла локального минимума (26,64/26,68 UAH/USD) встревожив НБУ, который тотчас инициировал свои гривневые интервенции, выкупал «лишние» доллары по запросу наилучшего курса у 20-тки уполномоченных банков, пополнив «закрома» на $30,0 млн. Эти меры «заморозили» курс доллара на МЕЖБАНКЕ , на отметке 26,66/26,69 UAH/USD, ближайшие «окрестности» которой «американец» под бдительным присмотром регулятора не покидал до 14.00 Киева. «Присмотр» принес НБУ еще $16,0 млн. И лишь в этот час Институтская покинула свой пост, оставив пустеющий межбанк на откуп слабосильных продавцов СКВ, которые своими оферами поэтапно понизили действующую цену «американца» до 26,64/26,67 UAH/USD.



Эти цены оставались действующими на пустеющем МЕЖБАНКЕ , по сути, до самого закрытия сессии.



На цифре 26,64/26,67 UAH/USD финишировала сессия ВАЛЮТНОГО МЕЖБАНКА в этот четверг.



Большинство сделок на межбанке 01 марта, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,6695 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на МЕЖБАНКЕ повысился на 4,98% с 28,0672 UAH/USD до 26,6695 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на МЕЖБАНКЕ снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 01 марта гривна overnight котировалась банками по 14,25/15,75% годовых (с 12.11 Киева - 14,25/15,75% годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 01 марта, сохранив «медвежий» тренд, потерял в цене по следующим причинам.



Во-первых, как известно, в среду-четверг заметно увеличивается приток валюты из-за рубежа, часть которой надо обязательно продать на межбанке. Интенсивность долларовых продаж экспортерами была наиболее высокой на старте сессии, связанная с вульгарным инсайдом о грядущем повышении ставки регулятором.



Во-вторых, нынче начало нового месяца, время, когда импортеры, не торопятся закупать СКВ для своих контрактов. В то же время близость начала весенне-полевых работ интенсифицировало продажи СКВ агросектором.



В-третьих, регулятор, получив эстафету от Минфина, занялся гривневой ликвидностью, продав банкам свои депосертификаты на изрядную сумму (27-го – на 14 463 млн. грн., и 28-го на 17 936 млн. грн.), «связав» тем самым излишки нацвалюты. «Контрольный выстрел» НБУ сделал 01-го, подняв учетную ставку с 16 до 17% годовых.



В-четвертых, коррекция курса безналичного доллара на межбанке была поддержана аналогичными настроениями на рынке наличных, хотя и в более сдержанной форме.



Заметим, что очевидное «оскудение» гривневых запасов у коммбанков сопровождалось признаками общего расширения гривневой ликвидности, на которое намекали выросшие с уровня 55 601,2 млн. к отметке 56 198,8 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ. Не исключено, что этот гривневый «навес» предполагалось использовать в перспективе. Например, во время грядущего сезона репатриации дивидендов нерезидентами, старт которого не за горами.



Обороты торгов безналичным долларом на МЕЖБАНКЕ 01 февраля выросли, имея для этого следующие основания.



Во-первых, увеличился приток из-за рубежа экспортной выручки, часть которой подлежала обязательной продаже на межбанке.



Во-вторых, нынче день расчетов за приобретенные банками депозитные сертификаты НБУ, и финансовый институты продавали СКВ ради гривни. То же самое делал агросектор, аккумулируя гривню для закупки расходных материалов на новый сезон.



В-третьих, НБУ в четверг задержался на межбанке дольше обычного, выкупая «лишний» доллар и внося свою лепту в общий рост ликвидности.

















Торги 01 марта на «неформальном» наличном рынке во всех системных центрах валютообменного бизнеса (Киев, Харьков, Запорожье, Днепр, Одесса и Крыжополь)

продемонстрировали схожую динамику, констатировав очень коррекцию цен в наличной паре доллар-гривня.

В отличие от предыдущей сессии, внутридневные потери обеих позиций наличной пары доллар-гривня было в целом одного порядка во всех вышеперечисленных населенных пунктах.



Кроме того, общим для «неформальных» рынков разных регионов стала заметная пассивность клиентов в первой половине четверга. Блиц-опрос дилеров перечисленных городов, дал основание для вывода о вине коммунальных служб, допустивших проявления транспортного коллапса из-за выпавшего в ночь на четверг снега.



Ситуация улучшилась после полудня, однако далеко не все рынки сумели компенсировать дообеденные вынужденные простои. В частности, о заметных потерях в ликвидности сообщили валютчики Днепра, Харькова, Одессы и Крыжополя.



Исключение составили рынки столицы и Запорожья, констатировавшие довольно приличные обороты, благодаря послеобеденной интенсификации торговли.



Основным источником внутридневной коррекции цен наличного «неформального» рынка стало падение курса «американца» на торгах валютного межбанка.



В целом торги четверга на «неформальном» наличном рынке завершились в равновесии покупок и продаж в паре доллар-гривня, что позволило части рынков сохранить обороты на уровне предыдущей сессии.



В течение четверга позиция спрос наличного «неформального» доллара потеряла 3,0-10,0 коп.(лидировал в откате Харьков), позиция «предложение» стала ниже на 6,0-8,0 коп.



По сравнению с закрытием среды биды наличного «американца» понизились на 8,0-12,0 коп., офера стали ниже на 8,0-13,0 коп.



В отличие от предыдущей сессии, межсессионная курсовая динамика наличного доллара заметно выросла, очевидно, пытаясь сохранить действующий курсовой зазор с ценами межбанка, где, напомним, средневзвешенный курс «американца» нынче потерял 13,60 коп.



Таким образом, в ход торгов наличного рынка 01-го вновь внесла свои коррективы испортившаяся погода. Это, полагаю, повлекло за собой заметные потери в итоговой ликвидности на рынках Днепра, Харькова и Одессы.

И даже итоговая сбалансированность спроса и предложения не спасли обороты рынков этих городов от потерь.



Впрочем, по порядку.



Торги 01 марта в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 26,70/26,77 UAH/USD, евро – 32,70/33,00 UAH/EUR, рубль – 0,465/0,480 UAH/RUB.



Рынок наличных Днепра начал торги четверга в условиях равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня, которое сопровождалось низкими оборотами. Текущий баланс наши дилеры были вынуждены поддерживать динамичным дисконтированием цен в ответ на доминирование клиентского «приноса».



Около 12.35 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены мелкооптового и розничного доллара понизились: 26,70/26,80 UAH/USD, евро - 32,70/33,00-05 UAH/EUR, рубль 0,465/0,480 UAH/RUB. Со слов наших дилеров, им удалось посредством ценового регулирования сохранить относительное равновесие покупок и продаж в паре доллар-гривня. Тем не менее, рынок оставался «вялым».



С обеда на рынке Днепра удалось сохранить установившееся к полудню равновесие покупок и продаж в паре доллар-гривня, хотя для этого понадобились очень незначительные ценовые ревизии в виде дисконта. А, кроме того, этот баланс не спас наличный рынок Днепра от потерь в оборотах.

Последние, заслужив «тройку с плюсом», констатировали ухудшение показателей предыдущей сессии.



В течение 01 февраля биды розничного и мелкооптового «неформального» наличного доллара в Днепре понизились на 5,0 коп., офера потеряли 8,0 коп.



По сравнению с закрытием среды биды наличного розничного «неформального» доллара в Днепре упали на 12,0 коп., позиция «предложение» потеряла 13,0 коп.



Те же слова, из-за символического отличия между мелкооптовым и оптовым рынками днепровской «неформальной» «налички» уместны и для оптового сегмента, «зеленые» торги четверга в котором завершились уровнями 26,70/26,77 UAH/USD.



Подобно рознице, дилеры днепровского «неформального» опта с самого открытия работали наличную пару доллар-гривня в равновесии покупок и продаж. Начав с открытия и до закрытия торгов это равновесие надлежало поддерживать довольно заметным снижением обеих позиций из-за преобладания клиентских предложения СКВ, ставшего следствием стартовавшей с 10.00 Киева динамичной коррекции безналичного доллара на межбанке. Кроме того, дисконтирования цен требовал низкий уровень текущей ликвидности торгов.



После обеда на оптовом рынке ситуация не изменилась - сбалансированность спроса и предложения достигалась ценой заметного снижения котировок. Но даже итоговый баланс спрос/предложение, не спас ликвидность от заметных потерь – обороты, заслужив от оптовиков Днепра, «тройку», констатировали изрядное ухудшение «хороших» показателей предыдущей сессии.



На протяжении 01 марта биды оптового наличного «неформального» доллара «по-днепровски» понизились на 5,0 коп., офера потеряли 8,0 коп.



По сравнению с закрытием 28 февраля биды наличного оптового доллара в Днепре упали на 12,0 коп., офера стали ниже на 13,0 коп.



В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 01 марта уровнями 32,70/33,00 UAH/EUR, констатировав в течение четверга десятикопеечные потери бидов и оферов.



По сравнению с закрытием среды биды оптового наличного евро в Днепре понизились на 25,0 коп., офера потеряли 20,0 коп.



Со слов дилеров-«неформалов» наличных рынков вышеперечисленных городов, им в течение 01 марта приходилось очень радикально дисконтировать действующие цены в наличной паре доллар-гривня, следуя за «зелеными медведями» межбанка, безуспешно пытаясь добиться приличной ликвидности сделок в этой паре.



Понятное дело, в подобных условиях у наших валютчиков не было возможности уделять полноценное внимание к плавному снижению пары евро-доллар на мировом валютном рынке на протяжении украинской части торгов форекса.



Нам же для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.



Как оказалось, в течение украинской части мирового валютного рынка в четверг (08.00-18.00 Киева) кросс-курс пары евро-доллар изменялся с уровня $1,2191 к отметке $1,2178 констатировав внутридневное его снижение на очень скромные 13 пунктов.



Полагаю, наши дилеры наличного рынка проигнорировали эту потерю пары евро-доллар «в миру», но учли внутридневное снижение наличной пары доллар-гривня.



Заметим, однако, что это пояснение ситуации с парой евро-доллар на мировом валютном рынке и попытки обнаружить ее связь с настроениями в паре евро-гривня в Украине не освобождает нас от комментария «по поводу». Включая остальные системные мировые валюты.



Стало быть, стартовав 01 марта на азиатской сессии форекса с уровня $1,2195, пара евро-доллар тотчас инициировала очень плавную коррекцию, которая с 02 до 08 Киева сменилась продолжительным периодом относительной стабильности, в течение которого пара не покидала отметку $1,2190.

С приходом европейской сессии форекса, евро в паре с долларом начал «нервничать», инициировав разнополярные колебания, которые, впрочем, не прервали общий «медвежий» тренд главной валютной пары.



Снижение пары евро-доллар исчерпалось около 17.00 Киева касанием цифры $1,2160, с которой стартовало динамичное ралли, вознесшее пару к $1,2220 по состоянию на 19.00 Киева. В это время пара евро-доллар образовала тройную вершину, поставив в тупик специалистов и прочую досужую публику, которым известны неважные последствия для пары, образовавшей двойную вершину. А вот как трактовать этого «трехголового Змея Горыныча» было неизвестно. Но, на всякий случай, пара евро доллар, прекратив свои экзерсисы с ростом и мультиголовыми вершинами, вернулась на уровень $1,2205, по состоянию на 21.10 Киева…



Впрочем, это уже другая история, к которой мы еще вернемся, а нам предстоит привычная работа: попытаться по возможности правдоподобно пояснить эту динамику мирового форекса с помощью профильных гуру.

Доллар США, завершивший февраль существенным ростом относительно евро и фунта стерлингов, продолжает подъем в четверг в ожидании выступлений двух руководителей Федрезерва.



Новый председатель Федрезерва Джером Пауэлл ответит на вопросы сенаторов о денежно-кредитной политике и состоянии экономики США. Глава Федерального резервного банка Нью-Йорка Уильям Дадли выступит с речью в Бразилии в 18.00 Киева.



Евро к 15.40 Киева подешевел до $1,2176 по сравнению с $1,2194 на закрытие предыдущей сессии, курс фунта опустился до $1,3745 против $1,3760 накануне.



В феврале курс евро относительно американской валюты упал на 1,7%, фунта стерлингов - на 3%.

Иена, подорожавшая в прошлом месяце на 2,3% к доллару, в четверг прибавила еще 0,2%, поднявшись до ¥106,86 за $1.



Слова Дж.Пауэлла, прозвучавшие в ходе выступления в комитете по финансовым услугам Палаты представителей США во вторник, были восприняты инвесторами как сигнал того, что центробанк намерен действовать более агрессивно в плане повышения процентных ставок, что спровоцировало падение фондовых рынков и укрепление доллара.



Как стало известно в четверг, расходы населения США в январе выросли на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем, темпы повышения совпали с ожиданиями рынка.

Тем временем доходы американцев в позапрошлом месяце увеличились на 0,4% по сравнению с декабрем. Аналитики в среднем ожидали их подъема на 0,3%.

Темпы роста индекса PCE Core (главный индикатор инфляции из тех, которые учитывает ФРС) остались в январе на уровне 1,5%, как и ожидалось. Этот показатель больше пяти лет не дотягивает до целевого уровня американского ЦБ, составляющего 2% годовых.



На европейской сессии форекса доллар пользуется спросом на фоне позитивных данных и риторики главы ФРС. Американская статистика продолжает радовать «быков» по доллару.



Доллар США 01-го пользуется популярностью: оптимизма быкам придали данные по заявкам на пособие по безработице, число которых сократилось на 15 000 до 210 000, что стало минимальным значением с декабря 1969 года.



Приятный сюрприз преподнес и индекс ISM — в феврале он вырос до 60,8 пункта (максимум с мая 2004), тогда как консенсус экономистов предполагал снижение с 59.1 до 58,7.



В итоге курс доллара в паре с иеной нашел в себе силы вернуться выше сто седьмой фигуры, тогда как пара евро-доллар обновила минимумы, протестировав поддержку в районе $1,2150.



Вечером четверга тон торгам на валютном рынке задавал глава ФРС Джером Пауэлл, выступающий в банковском комитете Сената США, чьи комментарии в целом пока носят, скорее благоприятный для быков характер.



Так, он заявил, что ФРС ожидает роста заработных плат на фоне постепенного повышения ставок, хотя инфляция со стороны заработных плат, возможно, начнет расти только после дальнейшего ужесточения условий на рынке труда. Вместе с тем, он констатировал сильный рост экономики и заявил, что ФРС не хотел бы видеть существенное отклонение уровня безработицы от его естественного значения.



Но эйфория адептов доллара, наблюдавшаяся во вторник, на сей раз отсутствовала.



Стало быть, на втором выступлении главы ФРС Дж.Пауэлла, на этот раз перед Сенатом США, пара евро-доллар не показала аналогичной реакции, как это было во вторник, в виде укрепления доллара на событии.



Впрочем, по первой реакции на нынешнее выступление главы ФРС минимумы по паре евро-доллару все же были обновлены, пара снижалась до $1,2153, затем отскочила до $1,222. На моменте, спустя несколько часов, по состоянию на 21.15 Киева, котировка в районе $1,2202. Цена остается в зоне притяжения уровня $1,22.



Риторика главы ФРС повторяла выступление перед Палатой Представителей, что неудивительно. Можно отметить высказывания о том, что «экономика не находится в состоянии перегрева», «экономика сильна и в моменте становится еще сильнее».



Оптимистичный тон был еще на прошлом выступлении, но тогда рынки предпочли этого не заметить, сосредоточившись на том, что Пауэлл дает понять о возможности четырех повышений ставки в 2018 году (хотя такая трактовка слов Пауэлла может быть и спорной).



Оптимистичный тон главы ФРС должен бы способствовать росту аппетитов к риску, но пока индекс Dow Jones торгуется «во флэте».



Таким образом, об окончательном прорыве диапазона $1,220-1,252 вниз пока говорить преждевременно.

Неоднократно обжегшись на скороспелых выводах, мы даже в большей степени склонны считать, что пробой отметки $1,22 был ложным и цена пары вернется внутрь диапазона.



Впрочем, ситуация по-прежнему очень неопределенная. Пробой уровня не всегда сопровождается резким движением. Иногда цена проходит важные уровни несколько дней, обновляя минимумы по 5-10 пунктов в день и совершая постоянные возвраты. Поэтому пока неясно, чем все это закончится. Ждем вердикта рынка – несмотря на участившуюся алогичность, он должен все расставить по местам.



Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.



Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое очень сдержанной курсовой динамикой «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра. Во всяком случае, в границах украинской сессии форекса.



Уточним, что отказавшись от объемных операций с евро до окончательного прояснения ситуации в паре евро-доллар на мировом валютном рынке, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги четверга уровнями 32,70/33,00 UAH/EUR, констатировав при этом внутридневные десятикопеечные потери бидов и оферов этой СКВ.



Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «консервативно», не изменившись в течение 01 марта ни по спросу, ни по предложению.



Торги рублем в четверг в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,465/0,480 UAH/RUB.



По сравнению с закрытием среды биды и офера оптового рубля не претерпели изменений.



Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 01 марта, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.



Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных Днепра в четверг, заслужив «тройку», заметно ухудшила показатели предыдущей сессии.



Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру четверга пытались работать по упавшему на 25,0 коп. с закрытия среды спросу и потерявшему 20,0 коп. предложению.



Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 01 марта по спросу и по предложению не претерпели изменений.



На торгах отечественного валютного рынка решающим оказался «календарный фактор». С одной стороны, четверг – день прихода в Украину близкого к максимальному за пятидневку объема экспортной выручки из-за рубежа, обязательная часть которой формирует на межбанке преобладание оферов СКВ. С другой, нынче началась календарная весна, стимулируя представителей агросектора запасаться гривней для приобретения расходных материалов на весенне-полевые работы.



Выросшие объемы предложения СКВ экспортерами, как стало известно позже, были вызваны утечками информации о грядущем повышении учетной ставки регулятором, что, как известно, «технически» укрепляет нацвалюту.



Не исключено, дополнительный «позитив» в отношении гривни внесло известие о виктории «Нафтогаза» в судебном споре с «Газпромом», исключающей «лишние» валютные расходы НАКа и, следовательно, снижение спроса на доллар на межбанке с его стороны. Нелишне подчеркнуть, что в нарушение «приговора» стокгольмского арбитража, «Газпром» вернул «Нафтогазу» перечисленную последним предоплату, что привело к некоторой избыточности СКВ-ликвидности.



Ломка погоды во время перехода на весну оказала значительное влияние на работу наличного рынка из-за транспортных проблем. Впрочем, из-за «баксопада» на валютном межбанке, «впечатлившем» потенциальных клиентов «налички», «своих» проблем в виде изрядной курсовой динамики к которой не успевают адаптироваться клиенты наличного рынка, хватало и без погодных неприятностей.



Смена сезона, сопровождаясь погодной «ломкой», рано или поздно, закончится. Валютный межбанк вернется к привычным драйверам, определяющим настроение и направление тренда. На повестке дня скорое начало сезона репатриации дивидендов нерезидентами, который должен прекратить текущий «медвежий беспредел» на валютном межбанке. В свою очередь, для наличного рынка ближайшая перспектива будет определяться состоянием гривневой ликвидности. Расширение последней в комплекте с остановкой коррекции безналичного доллара может привести к полосе стабильности на текущих уровнях цен наличного «американца».



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