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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4422442344244425

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 719
1. Нет сбережений в валюте
11%
76
2. до 20%
6%
40
3. от 20% до 50%
7%
49
4. от 50% до 75%
13%
93
5. более 75%
64%
461
Всього голосів : 719
Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 23:43

Re: Валютный рынок в контексте

Завтра гривна ещё укрепится.
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Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 23:59

Re: Валютный рынок в контексте

Мда. Чем сильнее укрепится, тем больше упадет. А вообще я за 25.
prosecutor
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 бер, 2018 00:17

  prosecutor написав:Мда. Чем сильнее укрепится, тем больше упадет. А вообще я за 25.

Я тоже за 25, перекинулся в гривну до лета.
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Повідомлення Додано: П'ят 02 бер, 2018 00:26

Я тут за евро заикнулся...


Вітаюсь со всіма.

"А що так євро поперло? Стата по Америці непогана, і так вгору поперло..."

А воно вона як: USD_INDEX - 90.26. Доляр донизу і фонда червона :shock:
Щось буде...

ВО
СрГодовая - это взвешенная по ежедневным оборотам МБ цена доллара с 1 января по текущую дату года.
В скобках - предыдущее значение. Мяу...
s0v7a
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Повідомлення Додано: П'ят 02 бер, 2018 01:38

Re: Валютный рынок в контексте

Завтра чтоб утром все бегом заскочили в доллар. На американской фонде была ловушка для быков, дальше обвал вниз.
Zebra
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  #<1 ... 4422442344244425
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