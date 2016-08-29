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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 01 бер, 2018 23:43
Re: Валютный рынок в контексте
Завтра гривна ещё укрепится.
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Додано: Чет 01 бер, 2018 23:59
Re: Валютный рынок в контексте
Мда. Чем сильнее укрепится, тем больше упадет. А вообще я за 25.
Додано: П'ят 02 бер, 2018 00:17
Я тоже за 25, перекинулся в гривну до лета.
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Додано: П'ят 02 бер, 2018 00:26
Я тут за евро заикнулся...
Вітаюсь со всіма.
"А що так євро поперло? Стата по Америці непогана, і так вгору поперло..."
А воно вона як: USD_INDEX - 90.26. Доляр донизу і фонда червона
Щось буде...
ВО
СрГодовая - это взвешенная по ежедневным оборотам МБ цена доллара с 1 января по текущую дату года.
В скобках - предыдущее значение. Мяу...
Додано: П'ят 02 бер, 2018 01:38
Re: Валютный рынок в контексте
Завтра чтоб утром все бегом заскочили в доллар. На американской фонде была ловушка для быков, дальше обвал вниз.
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