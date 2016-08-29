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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 443144324433443444354436>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 719
1. Нет сбережений в валюте
11%
76
2. до 20%
6%
40
3. от 20% до 50%
7%
49
4. от 50% до 75%
13%
93
5. более 75%
64%
461
Всього голосів : 719
Повідомлення Додано: П'ят 02 бер, 2018 15:25

За даними НБУ, 2 березня був проведений платіж на суму 114,334 млн СПЗ за програмою Stand by Arrangement від квітня 2014 року.
Наступний платіж заплановано 30 квітня в розмірі 38,8 тис. СПЗ.
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Повідомлення Додано: П'ят 02 бер, 2018 15:26

  serg_igorevich_2017 написав:дядя Caша

Тут пишут два аукциона было https://www.epravda.com.ua/news/2018/03/2/634626/



А тут https://bank.gov.ua/control/uk/auction/details
об одном.

US
дядя Caша
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Нострадамус Jr
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 бер, 2018 15:28

Re: Валютный рынок в контексте

  Puente написав:Це все поки що - намагання стримати інфляцію

Похоже на слона в посудной лавке.
"на свой счет надо принимать только деньги, остальное - спам"
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Повідомлення Додано: П'ят 02 бер, 2018 15:29

Re: Валютный рынок в контексте

Возможно забегаю наперед , но эта ямка по межбанку на 10коп. ниже предыдущей , думаю колебания будут со сдвигом на понижение .
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: П'ят 02 бер, 2018 15:32

Re: Валютный рынок в контексте

:).
Востаннє редагувалось bugalter в П'ят 02 бер, 2018 16:46, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 02 бер, 2018 15:38

  bugalter написав::) Продалась по 26.75 с целью перед 8 марта купить дешевле.Хочу "поймать" копеек 10.

Зря.
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 02 бер, 2018 15:39

  w_bufett написав:
  Перес де Куэльяр написав:Смотрю Киев начал отростать. 60/ . Наводит на мысль отскока.


Не будоражте народ, многие могут верить глупым гаданиям...
Идем по намеченному курсу, щупаем 26,3 сегодня...

27.78 - .80 пошла жара в хату

говорил вчера вечером - чтоб сегодня утром все затарились
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 02 бер, 2018 15:43

  bugalter написав::) Продалась по 26.75 с целью перед 8 марта купить дешевле.Хочу "поймать" копеек 10.
У меня расчёт , что на 80-90 / возможно отскочим на прием , а так посмотрим как будет.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: П'ят 02 бер, 2018 15:46

Re: Валютный рынок в контексте

Похоже газовая война закончилась. "Газпром" заявив про розірвання контрактів з "Нафтогазом" http://www.unn.com.ua/uk/news/1718153-g ... naftogazom
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34).
mister-svet
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Повідомлення Додано: П'ят 02 бер, 2018 15:48

Zebra

Когда Евро пощупает 1,238, тогда да)))
w_bufett
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