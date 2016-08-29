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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 02 бер, 2018 15:25
За даними НБУ, 2 березня був проведений платіж на суму 114,334 млн СПЗ за програмою Stand by Arrangement від квітня 2014 року.
Наступний платіж заплановано 30 квітня в розмірі 38,8 тис. СПЗ.
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prodigy
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Додано: П'ят 02 бер, 2018 15:26
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дядя Caша
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Додано: П'ят 02 бер, 2018 15:28
Puente написав:
Це все поки що - намагання стримати інфляцію
Похоже на слона в посудной лавке.
"на свой счет надо принимать только деньги, остальное - спам"
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козак
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Додано: П'ят 02 бер, 2018 15:29
Возможно забегаю наперед , но эта ямка по межбанку на 10коп. ниже предыдущей , думаю колебания будут со сдвигом на понижение .
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Перес де Куэльяр
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Додано: П'ят 02 бер, 2018 15:32
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Востаннє редагувалось bugalter
в П'ят 02 бер, 2018 16:46, всього редагувалось 1 раз.
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bugalter
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Додано: П'ят 02 бер, 2018 15:38
bugalter написав:
:) Продалась по 26.75 с целью перед 8 марта купить дешевле.Хочу "поймать" копеек 10.
Зря.
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Zebra
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Додано: П'ят 02 бер, 2018 15:39
w_bufett написав: Перес де Куэльяр написав:
Смотрю Киев начал отростать. 60/ . Наводит на мысль отскока.
Не будоражте народ, многие могут верить глупым гаданиям...
Идем по намеченному курсу, щупаем 26,3 сегодня...
27.78 - .80 пошла жара в хату
говорил вчера вечером - чтоб сегодня утром все затарились
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Додано: П'ят 02 бер, 2018 15:43
bugalter написав:
:) Продалась по 26.75 с целью перед 8 марта купить дешевле.Хочу "поймать" копеек 10.
У меня расчёт , что на 80-90 / возможно отскочим на прием , а так посмотрим как будет.
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Перес де Куэльяр
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Додано: П'ят 02 бер, 2018 15:46
Похоже газовая война закончилась. "Газпром" заявив про розірвання контрактів з "Нафтогазом" http://www.unn.com.ua/uk/news/1718153-g ... naftogazom
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34).
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Додано: П'ят 02 бер, 2018 15:48
Zebra
Когда Евро пощупает 1,238, тогда да)))
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w_bufett
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