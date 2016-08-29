Додано: П'ят 02 бер, 2018 15:51

прес-релізЗ огляду на сприятливу ситуацію на валютному ринку Національний банк продовжує поступове пом’якшення адміністративних обмежень, послаблення яких сприятиме поліпшенню ділового й інвестиційного клімату України та водночас не призведе до порушення цінової та фінансової стабільності.По-перше, Національний банк розширив для іноземних інвесторів можливість репатріювати дивіденди за корпоративними правами та акціями, нараховані за 2017 рік.Досі інвесторам можна було сплатити за кордон в іноземній валюті дивіденди, нараховані лише за період до 2016 року включно. При цьому суми таких платежів були обмежені встановленими лімітами (для дивідендів за 2014-2016 рр. – до 5 млн дол. США на місяць, для дивідендів за період до 2013 р. включно – не більше 2 млн дол. США на місяць).За результатами опитування клієнтів банків щодо їх планів з репатріації дивідендів за минулий рік Національний банк оцінив їх потенційний попит на валюту на міжбанківському ринку та прийняв рішення встановити єдиний ліміт на сплату дивідендів в іноземній валюті, нарахованих за всі попередні роки. Відтепер українські компанії зможуть сплачувати іноземним інвесторам дивіденди в інвалюті на суму до 7 млн дол. США на місяць незалежно від періоду, за який нараховано ці дивіденди.Мета такого ліміту – забезпечити більш рівномірний попит на валюту з боку компаній, які мають намір сплатити дивіденди іноземним інвесторам, і мінімізувати його вплив на стан міжбанківського валютного ринку, а отже, і на цінову та фінансову стабільність в цілому.По-друге, Національний банк розширив для українського бізнесу можливості достроково погашати зовнішні кредити та позики в іноземній валюті.Відтепер резиденти-позичальники зможуть здійснювати дострокове погашення таких кредитів і позик в межах щомісячного ліміту 2 млн дол. США (для одного резидента-позичальника за кредитними договорами/договорами позик, що обслуговуються в межах одного уповноваженого банку). Таке рішення Національного банку дасть можливість бізнесу більш ефективно управляти власними борговими зобов’язаннями перед нерезидентами.По-третє, Національний банк розширив перелік операцій бізнесу, на надходження за якими не поширюється вимога щодо обов’язкового продажу.Відтепер ця вимога, яка з квітня 2017 року становить 50%, не повинна буде застосовуватися до коштів, які компанія-резидент залучила у формі зовнішніх кредитів чи позик для рефінансування свого існуючого боргу перед нерезидентами або уповноваженими банками за іншими кредитами або позиками. Це полегшить для українських підприємств, насамперед експортерів, рефінансування наявних зобов’язань та подальше залучення коштів на зовнішніх ринках.Зазначені послаблення затверджено постановою Правління від 1 березня 2018 року №19 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України". Вони набувають чинності з 3 березня 2018 року.