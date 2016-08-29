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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 44324433443444354436>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 719
1. Нет сбережений в валюте
11%
76
2. до 20%
6%
40
3. от 20% до 50%
7%
49
4. от 50% до 75%
13%
93
5. более 75%
64%
461
Всього голосів : 719
Повідомлення Додано: П'ят 02 бер, 2018 15:49

mister-svet

скорей началась с новой силой.
serg_igorevich_2017
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Повідомлення Додано: П'ят 02 бер, 2018 15:49

Zebra..
Востаннє редагувалось bugalter в П'ят 02 бер, 2018 16:47, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 02 бер, 2018 15:50

Re: а дали?

Рухнул.
Пиши угнали средь бела дня Лехус. :shock:
Сразу после известия, что Трамп на следующей неделе введет импотрные пошлины на аллюминий и сталь. :?
Вот так палятся разведчики. Те, кто с математикой не знаком. На вечер меньше процента, и сп и драги и нафта.

Газотранспортная система Украины начала работать с максимально возможным уровнем нагрузки из-за снижения давления на входе в ГТС. Об этом в эфире «5 канала» сообщил председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев.

«Газа достаточно, у нас полная подземка. Проблема в том, что из-за падения давления на входе системы нам очень трудно поддерживать и транзит, и потребление. Система работает на максимальных уровнях нагрузки», - сказал он.

У меня возникают сомнение, что глава Нафтогаза с миллионой зарплатой знает как работает ГТС Украины. После заявления самого главного о том что мы мы реквизируем имущество газпрома, переходит в уверенность.

А так, Николаев ,50-,70. Больше на продажу. Прикололо, что из числа вольных с табличкой "куплю-продам", чего раньше не видел, один подошел ко мне с просьбой "Дай закурить"

Идём в разнос? Игры с погодой и газом могут вырасти в нечто большее.
Востаннє редагувалось Эвген в П'ят 02 бер, 2018 15:53, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 02 бер, 2018 15:50

  w_bufett написав:Zebra

Когда Евро пощупает 1,238, тогда да)))

По евро я говорил месяц назад , что будет 32 , не гребите его . Сколько там сегодня евро ?
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: П'ят 02 бер, 2018 15:51

А вот это уже интересно!

Національний банк дав іноземним інвесторам можливість репатріювати дивіденди за всі попередні роки
02.03.2018
прес-реліз
З огляду на сприятливу ситуацію на валютному ринку Національний банк продовжує поступове пом’якшення адміністративних обмежень, послаблення яких сприятиме поліпшенню ділового й інвестиційного клімату України та водночас не призведе до порушення цінової та фінансової стабільності.
По-перше, Національний банк розширив для іноземних інвесторів можливість репатріювати дивіденди за корпоративними правами та акціями, нараховані за 2017 рік.
Досі інвесторам можна було сплатити за кордон в іноземній валюті дивіденди, нараховані лише за період до 2016 року включно. При цьому суми таких платежів були обмежені встановленими лімітами (для дивідендів за 2014-2016 рр. – до 5 млн дол. США на місяць, для дивідендів за період до 2013 р. включно – не більше 2 млн дол. США на місяць).
За результатами опитування клієнтів банків щодо їх планів з репатріації дивідендів за минулий рік Національний банк оцінив їх потенційний попит на валюту на міжбанківському ринку та прийняв рішення встановити єдиний ліміт на сплату дивідендів в іноземній валюті, нарахованих за всі попередні роки. Відтепер українські компанії зможуть сплачувати іноземним інвесторам дивіденди в інвалюті на суму до 7 млн дол. США на місяць незалежно від періоду, за який нараховано ці дивіденди.
Мета такого ліміту – забезпечити більш рівномірний попит на валюту з боку компаній, які мають намір сплатити дивіденди іноземним інвесторам, і мінімізувати його вплив на стан міжбанківського валютного ринку, а отже, і на цінову та фінансову стабільність в цілому.
По-друге, Національний банк розширив для українського бізнесу можливості достроково погашати зовнішні кредити та позики в іноземній валюті.
Відтепер резиденти-позичальники зможуть здійснювати дострокове погашення таких кредитів і позик в межах щомісячного ліміту 2 млн дол. США (для одного резидента-позичальника за кредитними договорами/договорами позик, що обслуговуються в межах одного уповноваженого банку). Таке рішення Національного банку дасть можливість бізнесу більш ефективно управляти власними борговими зобов’язаннями перед нерезидентами.
По-третє, Національний банк розширив перелік операцій бізнесу, на надходження за якими не поширюється вимога щодо обов’язкового продажу.
Відтепер ця вимога, яка з квітня 2017 року становить 50%, не повинна буде застосовуватися до коштів, які компанія-резидент залучила у формі зовнішніх кредитів чи позик для рефінансування свого існуючого боргу перед нерезидентами або уповноваженими банками за іншими кредитами або позиками. Це полегшить для українських підприємств, насамперед експортерів, рефінансування наявних зобов’язань та подальше залучення коштів на зовнішніх ринках.
Зазначені послаблення затверджено постановою Правління від 1 березня 2018 року №19 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України". Вони набувають чинності з 3 березня 2018 року.
https://bank.gov.ua/control/uk/publish/ ... t_id=55838
Наиболее справедливо распределен в мире УМ - еще никто не жаловался на его недостаток.Марк Твен
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Повідомлення Додано: П'ят 02 бер, 2018 15:53

  bugalter написав::) Продалась по 26.75 с целью перед 8 марта купить дешевле.Хочу "поймать" копеек 10.

Я правильно считаю, чтобы получить 100$ на 10 копейках нужно прокрутить 30К$ ?
Игорь
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Повідомлення Додано: П'ят 02 бер, 2018 15:55

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Повідомлення Додано: П'ят 02 бер, 2018 15:58

  bugalter написав:Игорь 27К


Мда...талант не пропьешь...
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Повідомлення Додано: П'ят 02 бер, 2018 16:00

  Перес де Куэльяр написав:
  w_bufett написав:Zebra

Когда Евро пощупает 1,238, тогда да)))

По евро я говорил месяц назад , что будет 32 , не гребите его . Сколько там сегодня евро ?

33
twin
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Повідомлення Додано: П'ят 02 бер, 2018 16:05

  bugalter написав:Zebra Отказать нельзя ,постоянные клиенты им сегодня надо.Кто не рискует,тот не зарабатывает,а только наблюдает за другими.

Вы сказали что продали чтоб 8 марта купить дешевле, а тут уже каких то постоянных клиентов приплетаете. Только лохи продают на дне когда курс упал на 2 грн. Сегодня нужно покупать. Вероятность 3 к 4 что курс еще уйдет выше 27 за осень. Это игра на понижение была нацбанком и правительством с целью заполучить больше валюты за меньше гривны.
Zebra
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