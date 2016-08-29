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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4437443844394440

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 719
1. Нет сбережений в валюте
11%
76
2. до 20%
6%
40
3. от 20% до 50%
7%
49
4. от 50% до 75%
13%
93
5. более 75%
64%
461
Всього голосів : 719
Повідомлення Додано: П'ят 02 бер, 2018 23:31

  Vitalych-new написав:
  дядя Caша написав:
  Vitalych-new написав:ДС, а не сливает ли случаем Нафтогаз 50% полученой назад предоплаты за март ???


Не думаю. Эти грошыки будут нужны на доппоставки газа из Европ. Если сумеют уговорить тамошних "мерзляков".

US


Согласен, что нужны, но тут у нас "специфическое" валютное регулирование: заходит валюта - продавай 50%, а потом покупай недостающее на предоплату европейцам .....
Или для НГ будет исключение из общего правила ?
Мне как-то подозрительно очень резкое падение доллара всего за 1 час сегодня


Какой вы подозрительный! Все просто: импортеры не спешили с покупками доллара, наверняка рассчитывая, что его курс упадет на новый минимум, а затем они сподивалысь отовариться на остатках от аукциона, того, что не выкупит НБУ в ходе мероприятия. Если на рынке одни продаваны, что бывает с ценами на товар?

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Суб 03 бер, 2018 00:03

Re: Валютный рынок в контексте

  Перес де Куэльяр написав:При чрезмерном браконьерстве , наступает безрыбье , малька тоже надо запускать и даже кормить для роста , только так обеспечен улов и продолжение «скубиду».В противном случае, «голяк» на будущее.


Даже не обсуждается...
дарий
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Повідомлення Додано: Суб 03 бер, 2018 00:07

  дарий написав:
  Перес де Куэльяр написав:При чрезмерном браконьерстве , наступает безрыбье , малька тоже надо запускать и даже кормить для роста , только так обеспечен улов и продолжение «скубиду».В противном случае, «голяк» на будущее.


Даже не обсуждается...


Какой вы подозрительный! Все просто: импортеры не спешили с покупками доллара, наверняка рассчитывая, что его курс упадет на новый минимум, а затем они сподивалысь отовариться на остатках от аукциона, того, что не выкупит НБУ в ходе мероприятия. Если на рынке одни продаваны, что бывает с ценами на товар?
Интересно, а Баня для ДС-са бывает... :) :oops: :wink: :mrgreen:?
Востаннє редагувалось дарий в Суб 03 бер, 2018 00:28, всього редагувалось 1 раз.
дарий
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Повідомлення Додано: Суб 03 бер, 2018 00:26

  дядя Caша написав:
2. Складывается впечатление, что НБУ, Минфин и Казначейство перешли на посменное "дежурство" на валютном межбанке, формируя районы вышеупомянутой мути, вынуждая рыбу двигаться в нужном направлении.

Понять бы еще, кто назначен рыбой?
  дядя Caша написав:
Не будем забывать, что 03-го рабочий день, и оффтопная вольница переносится на 04-е.
US

Так ведь МБ не работает :)
Сибарит
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Повідомлення Додано: Суб 03 бер, 2018 00:29

удалил
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр в Суб 03 бер, 2018 02:04, всього редагувалось 1 раз.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Суб 03 бер, 2018 00:45

Re: Валютный рынок в контексте

  Перес де Куэльяр написав:ДС «хозяин» Бани , иногда раздает приглашения на сутки , есть и на неделю , для полного очищения и просветления мыслей только о валюте . Во ...

Гуру, однако...! Боюсь, Самая старая и мудрая религия мира сего - буддизм - отвергает наши мелкие поползновения постигнуть нирвану уже в первой нашей финансовой стадии перерождения... :wink:
дарий
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Повідомлення Додано: Суб 03 бер, 2018 01:43

  козак написав:ЛАД
https://www.facebook.com/andriy.kobolye ... 7292183440

Об этом я читал.
Но у меня вопрос был - откуда взята цифра 600 долларов за газ из Европы?
Нигде, кроме как на форуме такой цифры не видел. Да ещё здесь - https://news.finance.ua/ua/news/-/421760/naftogaz-maye-namir-terminovo-zakupyty-gaz-v-yevropi -
За інформацією співрозмовника, зараз вартість газу на європейських газових хабах (майданчики для торгівлі газом) – близько $600 за 1 тис. кубометрів.

Очень похоже на клуб ОБС (одна баба сказала). :)
Востаннє редагувалось ЛАД в Суб 03 бер, 2018 02:11, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 03 бер, 2018 01:46

Re: Валютный рынок в контексте

на этих выходных локальное дно, кому надо можно откупаться. с понедельника вверх, до 27 так точно.

пс. мышебратья опять, подножечку, твари. "Наши интересы ущимлены, никому ничего не должны" - супер позиция, как и по Будапешстскому меморандуму.
И что самое интересное, опять им ничего за это не будет, что может Великий и могучий Стокгольмский арбитраж? еще пару лет сопли жевать разве что.
Ut sementem feceris, ita et metes
RES(Дело) PUBLICA(Общее)
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