Vitalych-new написав:ДС, а не сливает ли случаем Нафтогаз 50% полученой назад предоплаты за март ???
Не думаю. Эти грошыки будут нужны на доппоставки газа из Европ. Если сумеют уговорить тамошних "мерзляков".
US
Согласен, что нужны, но тут у нас "специфическое" валютное регулирование: заходит валюта - продавай 50%, а потом покупай недостающее на предоплату европейцам ..... Или для НГ будет исключение из общего правила ? Мне как-то подозрительно очень резкое падение доллара всего за 1 час сегодня
Какой вы подозрительный! Все просто: импортеры не спешили с покупками доллара, наверняка рассчитывая, что его курс упадет на новый минимум, а затем они сподивалысь отовариться на остатках от аукциона, того, что не выкупит НБУ в ходе мероприятия. Если на рынке одни продаваны, что бывает с ценами на товар?
Перес де Куэльяр написав:При чрезмерном браконьерстве , наступает безрыбье , малька тоже надо запускать и даже кормить для роста , только так обеспечен улов и продолжение «скубиду».В противном случае, «голяк» на будущее.
Перес де Куэльяр написав:При чрезмерном браконьерстве , наступает безрыбье , малька тоже надо запускать и даже кормить для роста , только так обеспечен улов и продолжение «скубиду».В противном случае, «голяк» на будущее.
Даже не обсуждается...
Какой вы подозрительный! Все просто: импортеры не спешили с покупками доллара, наверняка рассчитывая, что его курс упадет на новый минимум, а затем они сподивалысь отовариться на остатках от аукциона, того, что не выкупит НБУ в ходе мероприятия. Если на рынке одни продаваны, что бывает с ценами на товар? Интересно, а Баня для ДС-са бывает... ?
Востаннє редагувалось дарий в Суб 03 бер, 2018 00:28, всього редагувалось 1 раз.
дядя Caша написав: 2. Складывается впечатление, что НБУ, Минфин и Казначейство перешли на посменное "дежурство" на валютном межбанке, формируя районы вышеупомянутой мути, вынуждая рыбу двигаться в нужном направлении.
Понять бы еще, кто назначен рыбой?
дядя Caша написав: Не будем забывать, что 03-го рабочий день, и оффтопная вольница переносится на 04-е. US
на этих выходных локальное дно, кому надо можно откупаться. с понедельника вверх, до 27 так точно.
пс. мышебратья опять, подножечку, твари. "Наши интересы ущимлены, никому ничего не должны" - супер позиция, как и по Будапешстскому меморандуму. И что самое интересное, опять им ничего за это не будет, что может Великий и могучий Стокгольмский арбитраж? еще пару лет сопли жевать разве что.
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