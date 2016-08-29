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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 44424443444444454446>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 719
1. Нет сбережений в валюте
11%
76
2. до 20%
6%
40
3. от 20% до 50%
7%
49
4. от 50% до 75%
13%
93
5. более 75%
64%
461
Всього голосів : 719
Повідомлення Додано: Суб 03 бер, 2018 13:16

Re: Валютный рынок в контексте

  Перес де Куэльяр написав:Думается , что зеленый "карась" нужен сейчас , потому, что "рахит" ― заболевание, вызванное недостатком витамина Д{доллар} ― лечат рыбьим жиром ,а "заокенский" не скоро подвезут и пока неизвестно подвезут ли,так что на фоне мелеющих рек и пересохших ручейках, будут "скубти" по полной ,только "ечейку" у невода на меньшую менять.Как бы "карась"в "Красную книгу" не попал или только в "заповеднике" у "Мамы".

Все это понятно, но на одном витамине Д и рыбьем жире долго не протянуть. К НБУ претензий особых нет. Крутятся как могут в сложившихся. И попутно обрезают возможности к разведению "карасей" в степях. Просто их ловить не получится долго. А те, кто должен создавать условия для их разведения и роста, показывают, показывают, что такое управление государством, но кино на любителя.
З.ы. https://www.youtube.com/watch?v=uv2GAXNwV4I
"на свой счет надо принимать только деньги, остальное - спам"
козак
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 бер, 2018 13:32

  vitaliy0734998884 написав:Buxx купил доллар по 26. 80 хочу заработать) думаю будет рости , а как думаете? :D

Молодец, а сколько прикупил. Просто интересно.))
сірий
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Повідомлення Додано: Суб 03 бер, 2018 13:33

  vitaliy0734998884 написав:Buxx купил доллар по 26. 80 хочу заработать) думаю будет рости , а как думаете? :D
Как говорил "полосатый" ,что нужно ждать прилета :lol: :lol: :lol: "черного лебедя" ,а за ним следует "черный дрозд",когда их увидим ,тогда можно будет заработать ,а пока 50/50 с короткими забегами "стометровок".
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Суб 03 бер, 2018 14:32

  Yuri_61 написав:
  Interest написав:Одесса/Книжка опт: 26,63/26,68


райцентр Харьковской области
единственная обменка в городе светит 26,70 / 28,05
28,05 !!!, Карл

Завидую Вашим курсам в Ваших городах

ТО НЕ ТРОЛИНГ!!!


Банки есть в вашем райцентре? Работайте с банками.
sryvkin
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Повідомлення Додано: Суб 03 бер, 2018 15:15

  sryvkin написав:Банки есть в вашем райцентре? Работайте с банками.

в райцентрах в банках, міняють максимум 200$. Там взагалі дивуються, коли приходиш хоча б з 500. Касирки-- бичихи, на мене одна наїхала, "що я собі таке думаю, прийшов в банк 1000$ продати". Банк аваль, Терноп.обл.

*Відправлено з Чату
Senkiv
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 бер, 2018 15:25

Re: Валютный рынок в контексте

Якщо чесно, трохи вже набридло майже кожного для читати, як погано у райцентрі харкова, і які там дивні курси. Вже всі відвідувачі цієї гілки в курсі, яка погана у вас там доля. Може достатньо вже?
sailed
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 бер, 2018 16:07

  funky77 написав:
  Егор написав:Всем доброй субботы. Извините за офф-топ. Может кто-то имеет опыт сдачи загрязненных 100-долларовых банкнот через банкомат Привата на долларовую карту Привата? Читал на форуме, что есть такие банкоматы. Далнейший план снять эти доллары в кассе банка.

Пополняете карту для выплат, потом снимаете в кассе минус 0,5%.

А если пополните приват вклад,то вообще без комиссии.....
ROLF
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Повідомлення Додано: Суб 03 бер, 2018 16:12

  sailed написав:Якщо чесно, трохи вже набридло майже кожного для читати, як погано у райцентрі харкова, і які там дивні курси. Вже всі відвідувачі цієї гілки в курсі, яка погана у вас там доля. Може достатньо вже?

Наблюдаю за такими сообщениями давно, они восновном появляются когда идет загон в бакс. Вчера,с вечера,загон начался с Хпэрда по газу (20 летним стажем) - утверждающий,что Всё пропало и ракета улетает, хотя с утра было известно, что есть договоренность с ПОЛЬШЕЙ и с газом все ок. И впринципе топливного негатива для полета больше нет. Может сейчас еще что-то вылезет :lol:
Кстати жаль того хлопчика, шо запарился(под эти свистопляски) па 26.8 :)
сірий
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Повідомлення Додано: Суб 03 бер, 2018 16:15

Re: Валютный рынок в контексте

На самом деле ситуация на перефирии Харьковской области не уникальна.
На Запорожской тоже самое. За другие не скажу, но предположу, что "+" "-" так же.
Что могу порекомендовать коллегам?!
Прикармливайте кассирш (пусть и "бичих" (с)), наводите мосты с другими сотрудниками: инкассаторами, операционистами, начальниками отд.
Коррупцию и решение вопросов "на отношениях" никто не отменял.
Будьте гибкими, коллеги,и будет Вам счастье.
спросить у любой "пересичной бабушки"
метод статистических исследований от kharkov_val
vovan_prm
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 бер, 2018 16:16

Re: Валютный рынок в контексте

  сірий написав:Наблюдаю за такими сообщениями давно, они восновном появляются когда идет загон в бакс.

И не только на этом форуме , адепты фсепропало активизируются только тогда когда нужен разогрев для хайпа и многие на этом фоне пролетают.
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