Перес де Куэльяр написав:Думается , что зеленый "карась" нужен сейчас , потому, что "рахит" ― заболевание, вызванное недостатком витамина Д{доллар} ― лечат рыбьим жиром ,а "заокенский" не скоро подвезут и пока неизвестно подвезут ли,так что на фоне мелеющих рек и пересохших ручейках, будут "скубти" по полной ,только "ечейку" у невода на меньшую менять.Как бы "карась"в "Красную книгу" не попал или только в "заповеднике" у "Мамы".
Все это понятно, но на одном витамине Д и рыбьем жире долго не протянуть. К НБУ претензий особых нет. Крутятся как могут в сложившихся. И попутно обрезают возможности к разведению "карасей" в степях. Просто их ловить не получится долго. А те, кто должен создавать условия для их разведения и роста, показывают, показывают, что такое управление государством, но кино на любителя. З.ы. https://www.youtube.com/watch?v=uv2GAXNwV4I
"на свой счет надо принимать только деньги, остальное - спам"
sryvkin написав:Банки есть в вашем райцентре? Работайте с банками.
в райцентрах в банках, міняють максимум 200$. Там взагалі дивуються, коли приходиш хоча б з 500. Касирки-- бичихи, на мене одна наїхала, "що я собі таке думаю, прийшов в банк 1000$ продати". Банк аваль, Терноп.обл.
Егор написав:Всем доброй субботы. Извините за офф-топ. Может кто-то имеет опыт сдачи загрязненных 100-долларовых банкнот через банкомат Привата на долларовую карту Привата? Читал на форуме, что есть такие банкоматы. Далнейший план снять эти доллары в кассе банка.
Пополняете карту для выплат, потом снимаете в кассе минус 0,5%.
А если пополните приват вклад,то вообще без комиссии.....
sailed написав:Якщо чесно, трохи вже набридло майже кожного для читати, як погано у райцентрі харкова, і які там дивні курси. Вже всі відвідувачі цієї гілки в курсі, яка погана у вас там доля. Може достатньо вже?
Наблюдаю за такими сообщениями давно, они восновном появляются когда идет загон в бакс. Вчера,с вечера,загон начался с Хпэрда по газу (20 летним стажем) - утверждающий,что Всё пропало и ракета улетает, хотя с утра было известно, что есть договоренность с ПОЛЬШЕЙ и с газом все ок. И впринципе топливного негатива для полета больше нет. Может сейчас еще что-то вылезет Кстати жаль того хлопчика, шо запарился(под эти свистопляски) па 26.8
На самом деле ситуация на перефирии Харьковской области не уникальна. На Запорожской тоже самое. За другие не скажу, но предположу, что "+" "-" так же. Что могу порекомендовать коллегам?! Прикармливайте кассирш (пусть и "бичих" (с)), наводите мосты с другими сотрудниками: инкассаторами, операционистами, начальниками отд. Коррупцию и решение вопросов "на отношениях" никто не отменял. Будьте гибкими, коллеги,и будет Вам счастье.
спросить у любой "пересичной бабушки" метод статистических исследований от kharkov_val