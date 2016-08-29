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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 03 бер, 2018 16:19
сірий 1000 долларив
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vitaliy0734998884
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Додано: Суб 03 бер, 2018 16:27
сірий написав: sailed написав:
Якщо чесно, трохи вже набридло майже кожного для читати, як погано у райцентрі харкова, і які там дивні курси. Вже всі відвідувачі цієї гілки в курсі, яка погана у вас там доля. Може достатньо вже?
Наблюдаю за такими сообщениями давно, они восновном появляются когда идет загон в бакс. Вчера,с вечера,загон начался с Хпэрда по газу (20 летним стажем) - утверждающий,что Всё пропало и ракета улетает, хотя с утра было известно, что есть договоренность с ПОЛЬШЕЙ и с газом все ок. И впринципе топливного негатива для полета больше нет. Может сейчас еще что-то вылезет
Кстати жаль того хлопчика, шо запарился(под эти свистопляски) па 26.8
это был загон, да- я Олень)
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vitaliy0734998884
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Додано: Суб 03 бер, 2018 16:38
vitaliy0734998884 написав:сірий
1000 долларив
А,ну, не так обидно будет.
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сірий
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Додано: Суб 03 бер, 2018 16:46
По стране в целом наблюдается ужатие спреда по курсу доллара, на моменте в среднем 70/75.спрос слегка преобладает над предложением валюты.В понедельник надеюсь будут другие цифры и факторы ,либо межбанк еще раз сходит к 26.50 или на 26.7.. Наличный курс доллара будет плясать в зависимости от движения курса на торгах межбанка..
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Перес де Куэльяр
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Додано: Суб 03 бер, 2018 16:52
Перес де Куэльяр написав:
Наличный курс доллара будет плясать в зависимости от движения курса на торгах межбанка..
Никогда такого не было, и вот опять....
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juristkostya
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Додано: Суб 03 бер, 2018 17:00
juristkostya написав: Перес де Куэльяр написав:
Наличный курс доллара будет плясать в зависимости от движения курса на торгах межбанка..
Никогда такого не было, и вот опять....
"фрукты лучше яблок"
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Перес де Куэльяр
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Додано: Суб 03 бер, 2018 17:12
Предлагаю всем обсудить тему:
правильная ли стратегия:
1) продать весь Au, пока цена на него не упала.
2)вырученные от продажи всю гривну закинуть на 6 месячное депо в Приват.
3) в сентябре затарится баксом па26.00
4) в конце января 2018 начале января 2017г слить весь бакс и вырученную гришу снова на 6 месячное депо ...
и так по кругу каждый год.
А что, пусть лежит вот так золото и не работает на тебя?
Жду компетентного обсуждения этой темы.
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Yuri_61
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Додано: Суб 03 бер, 2018 17:16
Перес де Куэльяр написав:
Тишина на ветке . Есть у кого прогнозы по курсу или планы Господа ? Или все в « Нирване» ?
Вітаю усіх!
учора частину відкупив по 26.59...26.70. Очікую що наступного тижня буде іще вниз.
Надо идти вперед, все вперед, с жизнью, которая никогда не останавливается. (Эмиль Золя)
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Karp
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Додано: Суб 03 бер, 2018 17:17
vitaliy0734998884 написав:Buxx
купил доллар по 26. 80 хочу заработать) думаю будет рости , а как думаете?
поспешили. Откупаются на начале отскока от глобального дна (а он у нас к концу лета).
сливаются на начале спуска с глобального хая
Востаннє редагувалось Yuri_61
в Суб 03 бер, 2018 17:26, всього редагувалось 2 разів.
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Yuri_61
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Додано: Суб 03 бер, 2018 17:17
Buxx, vovan_prm, isen, ROLF,
Buxx написав: funky77 написав: Егор написав:
Всем доброй субботы. Извините за офф-топ. Может кто-то имеет опыт сдачи загрязненных 100-долларовых банкнот через банкомат Привата на долларовую карту Привата? Читал на форуме, что есть такие банкоматы. Далнейший план снять эти доллары в кассе банка.
Пополняете карту для выплат, потом снимаете в кассе минус 0,5%.
Через депозит будет 0%
спасибо.
Востаннє редагувалось Егор
в Суб 03 бер, 2018 17:24, всього редагувалось 2 разів.
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Егор
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