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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 03 бер, 2018 22:50
дарий написав:
Все очень просто. Инструкция для кассиров сейчас стандартная.... Можешь брать любую купюру, которую сможешь потом продать или выдать. У нас в колхозе это уже до полного маразма доходит.... Не дай бог хотя бы маленький штампик или затертость.... Не знаю какувас - у нас на инкассо ни один банк не принимает...
Когда то при расчете я в пачке обнаружил на 27 купюрах оранжевые пятнышки похожими на кровь . Попытки пристроить куда либо без комиссии по банкам или валютосам , где называли от 15-30% ,безуспешно . Только ПБ взяли на инкассо , я молча выслушал кассира , что в стеклянной банке доллары хранить нельзя, полинял только спред .*Відправлено з Чату
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Додано: Суб 03 бер, 2018 22:50
Василь-Рівне написав: Karp написав:
ведіть себе достойно і не провокуйте безглуздими питаннями
Я просто дуже хочу перед Вами вибачитись, тому задав конкретні питання, а Ви не відповідаєте, то хто веде себе достойно, а хто ні? Розумієте, я в цій галузі пропрацював більше 10-и років, тому здатний відрізнити брехню від правди і задавати дуже "специфічні" питання для того щоб викрити набундюченого брехуна-лузера який навіть і близько не розуміє про що бреше.
я давно не працюю з людьми, але все одно не стану називати компанію. це буде дуже не коректно. так що вибачайте, бананів немає. але це все було в період 2003-2007р.р., так що напевне Ви ще тоді і не працювали. Коли Ви працюєте з відомим світовим брендом це одна картина... але коли за справу беруться українці... на деякі напої націнка була і за 2000%. Україна - країна контрастів: одному не вистачає на хліб, а комусь подавай майбах на замовлення, тільки такий, щоб ні у кого такого більше не було... А у 2003 культури вживання, моніторинг цін, конкуренції в даному сегменті практично не було
Надо идти вперед, все вперед, с жизнью, которая никогда не останавливается. (Эмиль Золя)
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Додано: Суб 03 бер, 2018 22:52
ребе Нок написав:budivelnik
сколько стоит вырастить человека 17 лет закончившего школу ?
Ще раз для тугодумів
Була мінімальна 1600 і середня 7000 у 12 млн населення
Був експорт робочої сили на Схід
Стало 1 млн виїхало за останній рік , але у 11 млн мінімалка зросла до 3200, середня до 8000 .
Питання на засипку
Хто з своїх доходів додатково змушений був виплатити
(стало11 млн х 8000
-було12 млн х 7000
) х 12 місяців = 48 млрд грн найманим працівникам
Питання друге
Чи виграли від цього 11 млн тих хто залишився і 1 млн тих хто виїхав
Якщо виграли і перші і другі - то проти чого протестуєте
ПС
За останній рік девальвації в доларі не відбулось , тому зростання в гривні=зростанню в доларах доходів.
Тепер розумієте
Коли ринок праці був монополізований ахметовими/фірташами/коломойськими/порошенками/ярославськими/бойками/колесніковами/єфремовами/григоришинами - то найняті отримували менше( а роботодавці - більше)
Тепер роботодавцям українського розливу приходиться конкурувати з роботодавцями масками/гейтцами/+морем мілких польсько/німецько/голландських фірмочок
І вся ця конкуренція йде на користь саме найнятим..
З іншого боку, ця конкуренція за робочу силу створює ризики для держави Україна.
Але ми йдемо в Європу
А в Європі - Держава для Людлини , а не Людина для Держави.
Востаннє редагувалось budivelnik
в Суб 03 бер, 2018 22:59, всього редагувалось 1 раз.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 В ігнорі писака,який не в стані відповідати 1 повідомленням на 1 повідомлення
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Додано: Суб 03 бер, 2018 22:57
Василь-Рівне написав: дарий написав:
Во,блин, Василя колбасит.... Наверно, своего елитного принял... (шутка, не обижайтесь..)
Мене ковбасить від балаболів лузерів які хамлять дійсно серйозним імпортерам-бізнесменам (халяві) хоча сам по собі нічого не представляє, бреше про імпорт елітного алкоголю і взагалі немає зеленого розуміння хто такий імпортер, і як він працює, і які там 1600 відсоткові заробітки
схоже я з зарозумілим молодим чоловіком спілкуватися почав, і зря
шкода, що Ви молодий і глуп і не бачили великих... націнок, а беретеся виступати експертом алкогольного ринку
Надо идти вперед, все вперед, с жизнью, которая никогда не останавливается. (Эмиль Золя)
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Додано: Суб 03 бер, 2018 22:59
Karp написав:
я давно не працюю з людьми, але все одно не стану називати компанію. це буде дуже не коректно. так що вибачайте, бананів немає. але це все було в період 2003-2007р.р., так що напевне Ви ще тоді і не працювали. Коли Ви працюєте з відомим світовим брендом це одна картина... але коли за справу беруться українці... на деякі напої націнка була і за 2000%. Україна - країна контрастів: одному не вистачає на хліб, а комусь подавай майбах на замовлення, тільки такий, щоб ні у кого такого більше не було... А у 2003 культури вживання, моніторинг цін, конкуренції в даному сегменті практично не було
Просто визнайте, що Ви нахамили халяві безпідставно, мені також і що Ви є дуже далекою людиною від бізнесу по імпорту елітного алкоголю та і будь-якого іншого, і зарубайте собі на носі - ні один відомий світовий бренд елітного алкоголю не дасть навіть ексклюзивному
імпортеру заробити ні 1600% ні 1000% ні навіть 100% !!!
Та не однаково мені, як Україну злії люди присплять, лукаві, і в огні Її, окраденую, збудять... ох, не однаково мені.
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Василь-Рівне
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Додано: Суб 03 бер, 2018 23:24
Перес де Куэльяр написав: дарий написав:
Все очень просто. Инструкция для кассиров сейчас стандартная.... Можешь брать любую купюру, которую сможешь потом продать или выдать. У нас в колхозе это уже до полного маразма доходит.... Не дай бог хотя бы маленький штампик или затертость.... Не знаю какувас - у нас на инкассо ни один банк не принимает...
Когда то при расчете я в пачке обнаружил на 27 купюрах оранжевые пятнышки похожими на кровь . Попытки пристроить куда либо без комиссии по банкам или валютосам , где называли от 15-30% ,безуспешно . Только ПБ взяли на инкассо , я молча выслушал кассира , что в стеклянной банке доллары хранить нельзя, полинял только спред .*Відправлено з Чату
Абсолютно зря. Оранжевые пятнышки обычно терминал хавает без проблем.... Я и гораздо раньше описывал схему ветхих..
Будьте внимательны!
200-300 баксов в вашей ситуации на дороге не валяются...
Востаннє редагувалось дарий
в Суб 03 бер, 2018 23:29, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 03 бер, 2018 23:26
jabba написав: budivelnik написав:
Ще раз для тугодумів
Була мінімальна 1600 і середня 7000 у 12 млн населення
Був експорт робочої сили на Схід
Стало 1 млн виїхало за останній рік , але у 11 млн мінімалка зросла до 3200, середня до 8000 .
Питання на засипку
Хто з своїх доходів додатково змушений був виплатити
(стало11 млн х 8000-було12 млн х 7000) х 12 місяців = 48 млрд грн найманим працівникам
Питання друге
Чи виграли від цього 11 млн тих хто залишився і 1 млн тих хто виїхав
Якщо виграли і перші і другі - то проти чого протестуєте
ПС
За останній рік девальвації в доларі не відбулось , тому зростання в гривні=зростанню в доларах доходів.
Тепер розумієте
Коли ринок праці був монополізований ахметовими/фірташами/коломойськими/порошенками/ярославськими/бойками/колесніковами/єфремовами/григоришинами - то найняті отримували менше( а роботодавці - більше)
Тепер роботодавцям українського розливу приходиться конкурувати з роботодавцями масками/гейтцами/+морем мілких польсько/німецько/голландських фірмочок
І вся ця конкуренція йде на користь саме найнятим..
З іншого боку, ця конкуренція за робочу силу створює ризики для держави Україна.
Але ми йдемо в Європу
А в Європі - Держава для Людлини , а не Людина для Держави.
Из букв О,А,П,Ж никак слово Европа не получается.
Я не знаю де Ви побачили букви які написали , а тому пропоную відкинути емоції і зосередитись на цифрах
Отже
1 Я не заперечую того , що в Україні стало на 1 млн менше працівників на протязі 2017 року( але й не стверджую що це істина, і Ви і я опираємось на заяву Клімкіна про виїхд 100 000 українців на роботу за кордон щомісяця)
2 Користуючись статистикою- я можу заявити , що ВВП в країні в 2017 більше ніж було в 2016 - а звідси випливає що тих 11 млн працівників які залишились виготовили продукції більше ніж 12 млн виготовляли в 2016
3 Так само користуючись статистикою я можу заявити що в 2017 працедавці заплатили найманим як мінімум на 40-50 млрд грн в рік більше, ніж в 2016
Від цього
а - програли працедавці ( але ж Ви не переживаєте за олігархів)
б - виграли найняті ( так саме це- підтримка слабіших і є головним завданням держави.
Таким чином
Від експорту робочої сили виграли як наймані які залишились так і ті які виїхали (адже зарплата виїхавших вища ніж зарплата тих хто залишився)
То чому Ви цей політичний прорив, який досягнутий як керівництвом держави так і співпрацею з Західними партнерами - осуджуєте.
12 млн стало краще ніж було - а ви як баба-яга Проти.
ПС
При цьому, я також хочу щоб завтра зарплати навколишніх зросли в рази , адже тоді мої працівники зможуть продати більше товарів і я зможу збільшити як зарплати їм так і свої доходи... але на жаль я ще не зловив золоту рибку,яка б могла виконати ці мої фантазії...
Будемо надіятись що цю рибку зловите Ви , або 11 млн інших , або Президент/Премьєр/Голова ВР
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 В ігнорі писака,який не в стані відповідати 1 повідомленням на 1 повідомлення
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Додано: Суб 03 бер, 2018 23:44
Василь-Рівне написав: Karp написав:
я давно не працюю з людьми, але все одно не стану називати компанію. це буде дуже не коректно. так що вибачайте, бананів немає. але це все було в період 2003-2007р.р., так що напевне Ви ще тоді і не працювали. Коли Ви працюєте з відомим світовим брендом це одна картина... але коли за справу беруться українці... на деякі напої націнка була і за 2000%. Україна - країна контрастів: одному не вистачає на хліб, а комусь подавай майбах на замовлення, тільки такий, щоб ні у кого такого більше не було... А у 2003 культури вживання, моніторинг цін, конкуренції в даному сегменті практично не було
Просто визнайте, що Ви нахамили халяві безпідставно, мені також і що Ви є дуже далекою людиною від бізнесу по імпорту елітного алкоголю та і будь-якого іншого, і зарубайте собі на носі - ні один відомий світовий бренд елітного алкоголю не дасть навіть ексклюзивному
імпортеру заробити ні 1600% ні 1000% ні навіть 100% !!!
рубайте собі все що хочете. краще за все свою зарозумілість, самовпевненість і невігластво.
Надо идти вперед, все вперед, с жизнью, которая никогда не останавливается. (Эмиль Золя)
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Додано: Суб 03 бер, 2018 23:45
дарий написав:
первый этап - открыть текущий приватвклад в баксах (пополнение через терминал бесплатно).
Второй этап сложнее.... Найти терминал, который съест ваши купюры. Здесь правил нет. Только методом тыка.... Практически нет хороших и плохих терминалов. Путем переворачивания с разных сторон и в разных терминалах не исключено, что вас все-таки ждет успех.
Ну и третий этап это бесплатный перевод на текущую валютную карту для последующего беспроцентного снятия в кассе. Из личного опыта - была плохая купюра - 7 терминалов и около 60-ти попыток. Таки Победил !
Дарий, Большое спасибо!
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