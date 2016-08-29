budivelnik написав:

jabba написав: budivelnik написав: Ще раз для тугодумів

Була мінімальна 1600 і середня 7000 у 12 млн населення

Був експорт робочої сили на Схід

Стало 1 млн виїхало за останній рік , але у 11 млн мінімалка зросла до 3200, середня до 8000 .

Питання на засипку

Хто з своїх доходів додатково змушений був виплатити

(стало11 млн х 8000-було12 млн х 7000) х 12 місяців = 48 млрд грн найманим працівникам

Питання друге

Чи виграли від цього 11 млн тих хто залишився і 1 млн тих хто виїхав

Якщо виграли і перші і другі - то проти чого протестуєте

ПС

За останній рік девальвації в доларі не відбулось , тому зростання в гривні=зростанню в доларах доходів.

Тепер розумієте

Коли ринок праці був монополізований ахметовими/фірташами/коломойськими/порошенками/ярославськими/бойками/колесніковами/єфремовами/григоришинами - то найняті отримували менше( а роботодавці - більше)

Тепер роботодавцям українського розливу приходиться конкурувати з роботодавцями масками/гейтцами/+морем мілких польсько/німецько/голландських фірмочок

І вся ця конкуренція йде на користь саме найнятим..

З іншого боку, ця конкуренція за робочу силу створює ризики для держави Україна.

Але ми йдемо в Європу

А в Європі - Держава для Людлини , а не Людина для Держави.

Ще раз для тугодумівБула мінімальна 1600 і середня 7000 у 12 млн населенняБув експорт робочої сили на СхідСтало 1 млн виїхало за останній рік , але у 11 млн мінімалка зросла до 3200, середня до 8000 .Питання на засипкуХто з своїх доходів додатково змушений був виплатити(стало11 млн х 8000-було12 млн х 7000) х 12 місяців = 48 млрд грн найманим працівникамПитання другеЧи виграли від цього 11 млн тих хто залишився і 1 млн тих хто виїхавЯкщо виграли і перші і другі - то проти чого протестуєтеПСЗа останній рік девальвації в доларі не відбулось , тому зростання в гривні=зростанню в доларах доходів.Тепер розумієтеКоли ринок праці був монополізований ахметовими/фірташами/коломойськими/порошенками/ярославськими/бойками/колесніковами/єфремовами/григоришинами - то найняті отримували менше( а роботодавці - більше)Тепер роботодавцям українського розливу приходиться конкурувати з роботодавцями масками/гейтцами/+морем мілких польсько/німецько/голландських фірмочокІ вся ця конкуренція йде на користь саме найнятим..З іншого боку, ця конкуренція за робочу силу створює ризики для держави Україна.Але ми йдемо в ЄвропуА в Європі - Держава для Людлини , а не Людина для Держави. Из букв О,А,П,Ж никак слово Европа не получается. Из букв О,А,П,Ж никак слово Европа не получается.

Я не знаю де Ви побачили букви які написали , а тому пропоную відкинути емоції і зосередитись на цифрахОтже1 Я не заперечую того , що в Україні стало на 1 млн менше працівників на протязі 2017 року( але й не стверджую що це істина, і Ви і я опираємось на заяву Клімкіна про виїхд 100 000 українців на роботу за кордон щомісяця)2 Користуючись статистикою- я можу заявити , що ВВП в країні в 2017 більше ніж було в 2016 - а звідси випливає що тих 11 млн працівників які залишились виготовили продукції більше ніж 12 млн виготовляли в 20163 Так само користуючись статистикою я можу заявити що в 2017 працедавці заплатили найманим як мінімум на 40-50 млрд грн в рік більше, ніж в 2016Від цьогоа - програли працедавці ( але ж Ви не переживаєте за олігархів)б - виграли найняті ( так саме це- підтримка слабіших і є головним завданням держави.Таким чиномВід експорту робочої сили виграли як наймані які залишились так і ті які виїхали (адже зарплата виїхавших вища ніж зарплата тих хто залишився)То чому Ви цей політичний прорив, який досягнутий як керівництвом держави так і співпрацею з Західними партнерами - осуджуєте.12 млн стало краще ніж було - а ви як баба-яга Проти.ПСПри цьому, я також хочу щоб завтра зарплати навколишніх зросли в рази , адже тоді мої працівники зможуть продати більше товарів і я зможу збільшити як зарплати їм так і свої доходи... але на жаль я ще не зловив золоту рибку,яка б могла виконати ці мої фантазії...Будемо надіятись що цю рибку зловите Ви , або 11 млн інших , або Президент/Премьєр/Голова ВР