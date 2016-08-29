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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4450445144524453

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 720
1. Нет сбережений в валюте
11%
77
2. до 20%
6%
40
3. от 20% до 50%
7%
49
4. от 50% до 75%
13%
93
5. более 75%
64%
461
Всього голосів : 720
Повідомлення Додано: Суб 03 бер, 2018 23:46

  дарий написав:
  Перес де Куэльяр написав:
  дарий написав:Все очень просто. Инструкция для кассиров сейчас стандартная.... Можешь брать любую купюру, которую сможешь потом продать или выдать. У нас в колхозе это уже до полного маразма доходит.... Не дай бог хотя бы маленький штампик или затертость.... Не знаю какувас - у нас на инкассо ни один банк не принимает...

Когда то при расчете я в пачке обнаружил на 27 купюрах оранжевые пятнышки похожими на кровь . Попытки пристроить куда либо без комиссии по банкам или валютосам , где называли от 15-30% ,безуспешно . Только ПБ взяли на инкассо , я молча выслушал кассира , что в стеклянной банке доллары хранить нельзя, полинял только спред .

*Відправлено з Чату


Абсолютно зря. Оранжевые пятнышки обычно терминал хавает без проблем.... Я и гораздо раньше описывал схему ветхих.. :D Будьте внимательны! 8)

200-300 баксов в вашей ситуации на дороге не валяются... :roll:


Может кому то пригодится такой опыт...пятнышки эти , похоже т н грибок на купюрах.Свести его практически полностью можно в ванише.Замачивал часть купюры в нём на сутки, потом тампончиком немного, остатки пятен видно только если знаешь.Касса укрэксимбанка взяла без вопросов, менялы взяли бы ещё быстрее.Но дело было прошлым летом и в банках выше принимали. :D
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Нед 04 бер, 2018 00:15

  Егор написав:
  дарий написав:первый этап - открыть текущий приватвклад в баксах (пополнение через терминал бесплатно).
Второй этап сложнее.... Найти терминал, который съест ваши купюры. Здесь правил нет. Только методом тыка.... Практически нет хороших и плохих терминалов. Путем переворачивания с разных сторон и в разных терминалах не исключено, что вас все-таки ждет успех.
Ну и третий этап это бесплатный перевод на текущую валютную карту для последующего беспроцентного снятия в кассе. Из личного опыта - была плохая купюра - 7 терминалов и около 60-ти попыток. Таки Победил !

Дарий, Большое спасибо!


Никогда ни в чем себе не отказывайте.. :D
дарий
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Повідомлення Додано: Нед 04 бер, 2018 00:17

  budivelnik написав:Таким чином
Від експорту робочої сили виграли як наймані які залишились так і ті які виїхали (адже зарплата виїхавших вища ніж зарплата тих хто залишився)
То чому Ви цей політичний прорив, який досягнутий як керівництвом держави так і співпрацею з Західними партнерами - осуджуєте.
12 млн стало краще ніж було - а ви як баба-яга Проти.

Потому что для станы это путь туда куда я написал, причем без шансов вернуться обратно а вовсе не туда, куда вы пишите.
jabba
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Повідомлення Додано: Нед 04 бер, 2018 00:23

  budivelnik написав:
  jabba написав:
  budivelnik написав:Ще раз для тугодумів
Була мінімальна 1600 і середня 7000 у 12 млн населення
Був експорт робочої сили на Схід
Стало 1 млн виїхало за останній рік , але у 11 млн мінімалка зросла до 3200, середня до 8000 .
Питання на засипку
Хто з своїх доходів додатково змушений був виплатити
(стало11 млн х 8000-було12 млн х 7000) х 12 місяців = 48 млрд грн найманим працівникам
Питання друге
Чи виграли від цього 11 млн тих хто залишився і 1 млн тих хто виїхав
Якщо виграли і перші і другі - то проти чого протестуєте
ПС
За останній рік девальвації в доларі не відбулось , тому зростання в гривні=зростанню в доларах доходів.
Тепер розумієте
Коли ринок праці був монополізований ахметовими/фірташами/коломойськими/порошенками/ярославськими/бойками/колесніковами/єфремовами/григоришинами - то найняті отримували менше( а роботодавці - більше)
Тепер роботодавцям українського розливу приходиться конкурувати з роботодавцями масками/гейтцами/+морем мілких польсько/німецько/голландських фірмочок
І вся ця конкуренція йде на користь саме найнятим..
З іншого боку, ця конкуренція за робочу силу створює ризики для держави Україна.
Але ми йдемо в Європу
А в Європі - Держава для Людлини , а не Людина для Держави.
Из букв О,А,П,Ж никак слово Европа не получается. :oops:
Я не знаю де Ви побачили букви які написали , а тому пропоную відкинути емоції і зосередитись на цифрах
Отже
1 Я не заперечую того , що в Україні стало на 1 млн менше працівників на протязі 2017 року( але й не стверджую що це істина, і Ви і я опираємось на заяву Клімкіна про виїхд 100 000 українців на роботу за кордон щомісяця)
2 Користуючись статистикою- я можу заявити , що ВВП в країні в 2017 більше ніж було в 2016 - а звідси випливає що тих 11 млн працівників які залишились виготовили продукції більше ніж 12 млн виготовляли в 2016
3 Так само користуючись статистикою я можу заявити що в 2017 працедавці заплатили найманим як мінімум на 40-50 млрд грн в рік більше, ніж в 2016
Від цього
а - програли працедавці ( але ж Ви не переживаєте за олігархів)
б - виграли найняті ( так саме це- підтримка слабіших і є головним завданням держави.
Таким чином
Від експорту робочої сили виграли як наймані які залишились так і ті які виїхали (адже зарплата виїхавших вища ніж зарплата тих хто залишився)
То чому Ви цей політичний прорив, який досягнутий як керівництвом держави так і співпрацею з Західними партнерами - осуджуєте.
12 млн стало краще ніж було - а ви як баба-яга Проти.

ПС
При цьому, я також хочу щоб завтра зарплати навколишніх зросли в рази , адже тоді мої працівники зможуть продати більше товарів і я зможу збільшити як зарплати їм так і свої доходи... але на жаль я ще не зловив золоту рибку,яка б могла виконати ці мої фантазії...
Будемо надіятись що цю рибку зловите Ви , або 11 млн інших , або Президент/Премьєр/Голова ВР


Я не фахівець по ВВП але чи не думаєте ви, що ріст 2016 до 2017 більше спричинили треті чинники ніж наша влада? Нпр. ріст світових цін на сталь боюсь помилитись але в цей період склав приблизно 2.5 рази. Відповідно мабуть виросла і виручка. Чи можемо ми говорити в цьому випадку, що і виробництво виросло в 2.5 разів..... І чи можемо сказати, що це відбулось за рахунок фахових дій влади...

Ось вам типовий приклад, у натуральному в-ві ми впали проте виручка виросла
https://m.zn.ua/ECONOMICS/ukraina-vdvoe ... 7528_.html
Востаннє редагувалось Львівський БатяР в Нед 04 бер, 2018 01:45, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 04 бер, 2018 01:00

  Vitl написав:Может кому то пригодится такой опыт...

отмывание денег - серьезное правонарушение :mrgreen:
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию. Но оставляем его без внимания!
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Нед 04 бер, 2018 01:38

  Yuri_T написав:
  Vitl написав:Может кому то пригодится такой опыт...

отмывание денег - серьезное правонарушение :mrgreen:

Для этого надо завести сеть прачечных...
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
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Повідомлення Додано: Нед 04 бер, 2018 05:43

а возик и ныне там
ДС мне друг, но истина дороже
ребе Нок
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