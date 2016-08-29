дарий написав:Все очень просто. Инструкция для кассиров сейчас стандартная.... Можешь брать любую купюру, которую сможешь потом продать или выдать. У нас в колхозе это уже до полного маразма доходит.... Не дай бог хотя бы маленький штампик или затертость.... Не знаю какувас - у нас на инкассо ни один банк не принимает...
Когда то при расчете я в пачке обнаружил на 27 купюрах оранжевые пятнышки похожими на кровь . Попытки пристроить куда либо без комиссии по банкам или валютосам , где называли от 15-30% ,безуспешно . Только ПБ взяли на инкассо , я молча выслушал кассира , что в стеклянной банке доллары хранить нельзя, полинял только спред .
Абсолютно зря. Оранжевые пятнышки обычно терминал хавает без проблем.... Я и гораздо раньше описывал схему ветхих.. Будьте внимательны!
200-300 баксов в вашей ситуации на дороге не валяются...
Может кому то пригодится такой опыт...пятнышки эти , похоже т н грибок на купюрах.Свести его практически полностью можно в ванише.Замачивал часть купюры в нём на сутки, потом тампончиком немного, остатки пятен видно только если знаешь.Касса укрэксимбанка взяла без вопросов, менялы взяли бы ещё быстрее.Но дело было прошлым летом и в банках выше принимали.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
дарий написав:первый этап - открыть текущий приватвклад в баксах (пополнение через терминал бесплатно). Второй этап сложнее.... Найти терминал, который съест ваши купюры. Здесь правил нет. Только методом тыка.... Практически нет хороших и плохих терминалов. Путем переворачивания с разных сторон и в разных терминалах не исключено, что вас все-таки ждет успех. Ну и третий этап это бесплатный перевод на текущую валютную карту для последующего беспроцентного снятия в кассе. Из личного опыта - была плохая купюра - 7 терминалов и около 60-ти попыток. Таки Победил !
budivelnik написав:Таким чином Від експорту робочої сили виграли як наймані які залишились так і ті які виїхали (адже зарплата виїхавших вища ніж зарплата тих хто залишився) То чому Ви цей політичний прорив, який досягнутий як керівництвом держави так і співпрацею з Західними партнерами - осуджуєте. 12 млн стало краще ніж було - а ви як баба-яга Проти.
Потому что для станы это путь туда куда я написал, причем без шансов вернуться обратно а вовсе не туда, куда вы пишите.
budivelnik написав:Ще раз для тугодумів Була мінімальна 1600 і середня 7000 у 12 млн населення Був експорт робочої сили на Схід Стало 1 млн виїхало за останній рік , але у 11 млн мінімалка зросла до 3200, середня до 8000 . Питання на засипку Хто з своїх доходів додатково змушений був виплатити (стало11 млн х 8000-було12 млн х 7000) х 12 місяців = 48 млрд грн найманим працівникам Питання друге Чи виграли від цього 11 млн тих хто залишився і 1 млн тих хто виїхав Якщо виграли і перші і другі - то проти чого протестуєте ПС За останній рік девальвації в доларі не відбулось , тому зростання в гривні=зростанню в доларах доходів. Тепер розумієте Коли ринок праці був монополізований ахметовими/фірташами/коломойськими/порошенками/ярославськими/бойками/колесніковами/єфремовами/григоришинами - то найняті отримували менше( а роботодавці - більше) Тепер роботодавцям українського розливу приходиться конкурувати з роботодавцями масками/гейтцами/+морем мілких польсько/німецько/голландських фірмочок І вся ця конкуренція йде на користь саме найнятим.. З іншого боку, ця конкуренція за робочу силу створює ризики для держави Україна. Але ми йдемо в Європу А в Європі - Держава для Людлини , а не Людина для Держави.
Из букв О,А,П,Ж никак слово Европа не получается.
Я не знаю де Ви побачили букви які написали , а тому пропоную відкинути емоції і зосередитись на цифрах Отже 1 Я не заперечую того , що в Україні стало на 1 млн менше працівників на протязі 2017 року( але й не стверджую що це істина, і Ви і я опираємось на заяву Клімкіна про виїхд 100 000 українців на роботу за кордон щомісяця) 2 Користуючись статистикою- я можу заявити , що ВВП в країні в 2017 більше ніж було в 2016 - а звідси випливає що тих 11 млн працівників які залишились виготовили продукції більше ніж 12 млн виготовляли в 2016 3 Так само користуючись статистикою я можу заявити що в 2017 працедавці заплатили найманим як мінімум на 40-50 млрд грн в рік більше, ніж в 2016 Від цього а - програли працедавці ( але ж Ви не переживаєте за олігархів) б - виграли найняті ( так саме це- підтримка слабіших і є головним завданням держави. Таким чином Від експорту робочої сили виграли як наймані які залишились так і ті які виїхали (адже зарплата виїхавших вища ніж зарплата тих хто залишився) То чому Ви цей політичний прорив, який досягнутий як керівництвом держави так і співпрацею з Західними партнерами - осуджуєте. 12 млн стало краще ніж було - а ви як баба-яга Проти.
ПС При цьому, я також хочу щоб завтра зарплати навколишніх зросли в рази , адже тоді мої працівники зможуть продати більше товарів і я зможу збільшити як зарплати їм так і свої доходи... але на жаль я ще не зловив золоту рибку,яка б могла виконати ці мої фантазії... Будемо надіятись що цю рибку зловите Ви , або 11 млн інших , або Президент/Премьєр/Голова ВР
Я не фахівець по ВВП але чи не думаєте ви, що ріст 2016 до 2017 більше спричинили треті чинники ніж наша влада? Нпр. ріст світових цін на сталь боюсь помилитись але в цей період склав приблизно 2.5 рази. Відповідно мабуть виросла і виручка. Чи можемо ми говорити в цьому випадку, що і виробництво виросло в 2.5 разів..... І чи можемо сказати, що це відбулось за рахунок фахових дій влади...