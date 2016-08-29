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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 04 бер, 2018 13:45
Vitl написав:
Может кому то пригодится такой опыт...пятнышки эти , похоже т н грибок на купюрах.Свести его практически полностью можно в ванише.Замачивал часть купюры в нём на сутки, потом тампончиком немного, остатки пятен видно только если знаешь.Касса укрэксимбанка взяла без вопросов, менялы взяли бы ещё быстрее.Но дело было прошлым летом и в банках выше принимали.
Хотів поцікавитися, чи не траплявся Вам якийсь грибок на "нових" "кольорових" доларових банкнотах (синіх сотнях, зокрема).
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
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centurionus
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Додано: Нед 04 бер, 2018 14:11
ребе Нок написав:
Факт - бегство населения, низкая рождаемость подрывают будущее страны. В обмен этому радоваться нескольким миллиардам прибыли нафтогаза и подобных сословий могут лишь недальновидные ограниченные люди. Деньги дело такое что сегодня гривна есть, завтра проели или обесценились. Послезавтра снова появится, только то что считалось большой суммой станет стандартными заработками. А вот люди так быстро не появятся. Надо родить, обучить, социализировать, и чтобы на территории были условия создавать, зарабатывать, проявить талант. Но о чем это я?, когда у некоторых в противовес будущему нации ставится сиюминутная прибыль у чиновников которые себя называют государством. Это ложная цель.
Краще і не скажеш. Людина - найвища цінність державі, але у нас це лише на папері.
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Rainbow
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Додано: Нед 04 бер, 2018 14:15
sailed написав:
На их место прийдет какой-нибудь француз, который не будет выжимать из производства все до последней капли, ничего не инвестируя взамен.
Что будет мешать ему это делать?
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Додано: Нед 04 бер, 2018 14:44
Vitl написав: freeze написав: Karp написав:
А ризики валютних коливань закладають у 100%-1600% націнку.
Вы когда-нибудь что-то сами пробовали продать с наценкой в 1600 % ?
Просто интересно.
Если пробовали, то какую группу товаров, если не секрет, конечно.
Кроме каннабиса мне на ум ничего приходит.
А мне посчастливилось однажды побывать в командировке в Таджикистане в 90е.Покупали мы там массу интересных вещей, как себе так и на продажу.Касательно процентов, то рекорд был на теннисных ракетках.Покупался ящик в спорттоварах 500шт по 3 рубля.Частями пересылался и продавался по 700-1000 купонов за штуку.Если не обсчитался, то получается более 20 000%
ПС Как раз тогда купон только появился и был сначала равен рублю.И цена в 1000 была в 1,5-2 раза дешевле чем в наших спорттоварах.Все были довольны
Может это был залежалый товар времен ссср,который не переоценялся годами,а местным жителям он был ни к чему,у них другие развлечения.
В игноре somilitark с непонятным диагнозом, поливающий даже незнакомых людей желчью,которому кажется,что он влияет на загон
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Додано: Нед 04 бер, 2018 15:11
freeze написав: Karp написав:
А ризики валютних коливань закладають у 100%-1600% націнку.
Вы когда-нибудь что-то сами пробовали продать с наценкой в 1600 % ?
Просто интересно.
Если пробовали, то какую группу товаров, если не секрет, конечно.
Кроме каннабиса мне на ум ничего приходит.
Є група "інтернет"-товарів "на лоха". Там націнки захмарні. Але на рекламу йде чимало. Наприклад, китайські "прилади" для заощадження електроенергії, палива, диво-креми тощо.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
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centurionus
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Додано: Нед 04 бер, 2018 15:18
Vitl написав: freeze написав:
Вы когда-нибудь что-то сами пробовали продать с наценкой в 1600 % ?
Просто интересно.
Если пробовали, то какую группу товаров, если не секрет, конечно.
Кроме каннабиса мне на ум ничего приходит.
А мне посчастливилось однажды побывать в командировке в Таджикистане в 90е.Покупали мы там массу интересных вещей, как себе так и на продажу.Касательно процентов, то рекорд был на теннисных ракетках.Покупался ящик в спорттоварах 500шт по 3 рубля.Частями пересылался и продавался по 700-1000 купонов за штуку.Если не обсчитался, то получается более 20 000%
ну, 90-е - это было что-то, то время не вернуть ) - дикий рынок
общался с фармацевтами
они покупали мешками из Индии таблетки, фасовали и продавали
наценка была в 5-15 раз
==
правда, когда в 2000х ситуация поменялась, кто разорился, кто закрыл свои фирмочки и пошел работать (кто куда, в основном - руководителями в отделы продаж более сильных компаний)
и это пройдет
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ЧИА
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Додано: Нед 04 бер, 2018 16:05
ЛАД написав: centurionus написав:
На гілці часто "сиплють сіль у рану" тим, хто не "злився" на пікові. ....
Да вопрос даже не в "соль на рану".
Просто надоедает пустое злобствование и насмешки, не несущие никакой полезной информации.
Нечего писать - лучше совсем не писать.
Я прислухався до вашої поради,якщо б ви ще порадили б і не читати,що тут пишуть!
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Qwerty
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Додано: Нед 04 бер, 2018 16:39
Zebra написав:
Вошел на всю котлету по 27.20
Правительство ж обещает среднегодовой 30-31
Думайте. Последние вагоны.
Шо там котлєта?Не протухла?
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Додано: Нед 04 бер, 2018 17:47
Qwerty написав: Zebra написав:
Вошел на всю котлету по 27.20
Правительство ж обещает среднегодовой 30-31
Думайте. Последние вагоны.
Шо там котлєта?Не протухла?
Все хорошо. Тебе о такой в моем возрасте и мечтать не приходилось.
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Zebra
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