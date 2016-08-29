Vitl написав:

freeze написав: Karp написав: А ризики валютних коливань закладають у 100%-1600% націнку. А ризики валютних коливань закладають у 100%-1600% націнку.



Вы когда-нибудь что-то сами пробовали продать с наценкой в 1600 % ?

Просто интересно.

Если пробовали, то какую группу товаров, если не секрет, конечно.

Кроме каннабиса мне на ум ничего приходит. Вы когда-нибудь что-то сами пробовали продать с наценкой в 1600 % ?Просто интересно.Если пробовали, то какую группу товаров, если не секрет, конечно.Кроме каннабиса мне на ум ничего приходит.

А мне посчастливилось однажды побывать в командировке в Таджикистане в 90е.Покупали мы там массу интересных вещей, как себе так и на продажу.Касательно процентов, то рекорд был на теннисных ракетках.Покупался ящик в спорттоварах 500шт по 3 рубля.Частями пересылался и продавался по 700-1000 купонов за штуку.Если не обсчитался, то получается более 20 000%ПС Как раз тогда купон только появился и был сначала равен рублю.И цена в 1000 была в 1,5-2 раза дешевле чем в наших спорттоварах.Все были довольны