Vitl написав: Может кому то пригодится такой опыт...пятнышки эти , похоже т н грибок на купюрах.Свести его практически полностью можно в ванише.Замачивал часть купюры в нём на сутки, потом тампончиком немного, остатки пятен видно только если знаешь.Касса укрэксимбанка взяла без вопросов, менялы взяли бы ещё быстрее.Но дело было прошлым летом и в банках выше принимали. Может кому то пригодится такой опыт...пятнышки эти , похоже т н грибок на купюрах.Свести его практически полностью можно в ванише.Замачивал часть купюры в нём на сутки, потом тампончиком немного, остатки пятен видно только если знаешь.Касса укрэксимбанка взяла без вопросов, менялы взяли бы ещё быстрее.Но дело было прошлым летом и в банках выше принимали.

Хотів поцікавитися, чи не траплявся Вам якийсь грибок на "нових" "кольорових" доларових банкнотах (синіх сотнях, зокрема). Хотів поцікавитися, чи не траплявся Вам якийсь грибок на "нових" "кольорових" доларових банкнотах (синіх сотнях, зокрема).

