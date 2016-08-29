Vitl написав:Может кому то пригодится такой опыт...пятнышки эти , похоже т н грибок на купюрах.Свести его практически полностью можно в ванише.Замачивал часть купюры в нём на сутки, потом тампончиком немного, остатки пятен видно только если знаешь.Касса укрэксимбанка взяла без вопросов, менялы взяли бы ещё быстрее.Но дело было прошлым летом и в банках выше принимали.
Хотів поцікавитися, чи не траплявся Вам якийсь грибок на "нових" "кольорових" доларових банкнотах (синіх сотнях, зокрема).
На новых нет.У них есть баг - отслоение полоски.В общем не критично, т к она отслаивается не сильно и на это никто не обращает внимание.
У них есть проблема куда хуже - она переламывается строго по полоске со стороны портрета, и потом просто разваливается по ней же, так как резко полоска "утоньшает" толщину купюры (вшита в купюра за счет тела купюры, а не поверх неё), которая и так не ахти.
Выносливость купюры резко снизилась. Думаю в сша уже это заметили и серия 2018 года будет другая. Тем более дизайн меняют раз в 10-15 лет.
Я верю в честность Президента И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
centurionus написав:На гілці часто "сиплють сіль у рану" тим, хто не "злився" на пікові. ....
Да вопрос даже не в "соль на рану". Просто надоедает пустое злобствование и насмешки, не несущие никакой полезной информации. Нечего писать - лучше совсем не писать.
Я прислухався до вашої поради,якщо б ви ще порадили б і не читати,що тут пишуть!
Ещё немного и буду готов дать и такой совет. Читать уже почти нечего. Интересные (полезные) посты стали крайне редкими, люди, которые их пишут, под давлением всяких сомилитарков и пр. с форума уходят. За выходные практически ничего.
Vitl Дякую за відповідь. Цікавився, тому що не чув, що комусь траплялися "нові" банкноти з "грибком". Можливо, фарба (чи якісь інші хімікати) банкнот має якісь протигрибкові властивості. До речі, про євро з грибком теж інформації не пригадую.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices” ― George Orwell
...коли є ВОЛЯ, СВОБОДА СЛОВА(на вихідних) - то щось і раптом нема про що потеревенити
... от можна поговорити про варіанти майбутніх валютних стратегій....
. .. от позаминулого літа вийшов скирдою 50/50(дол-депо/грн-депо)- було ДОСИТЬ ТАКИ НЕПОГАНО! ....а от вже минулого літа зайшов на 95-98% в дол-депо, де думав двома-трьома тисячками "купити білет в одну сторону на валютні гірки"...... момент, профукав (бо завжди радять в розумних книжках/ютуб-ролика: - піди проти системи, зроби - НЕ ТАК, ЯК ВСІ! - ризикни! - бо ефект "стада" проглядається і легко читається...... а ти зроби по-іншому!... і буде тобі щастя) .... щастя - не вийшло..... хто ж знав, що "вони" знову БАНАЛЬНО зроблять пік курсу в січні, як і минулоріч! .....хоч я і вклав їх у бізнес, але слідуюче депо, яке підходить до завершення - вже і в бізнес не влазить - точнішше, влазить, але вже БЕЗ ПОТРЕБИ! ....то ж думаю таки(може протягом тижня-два притримати) а потім, всеодно, поміняти "за що дають" ... бо, краще, напевно, нехай гривнею вони полежать на стовпчику в Ощаді під17% до другої половини червня, ніж в дол. на депо....... а потім, нехай і відкупити +/- по тій самій ціні.... .... хоч, сума і не така й велика по тутешнім міркам
.... але, суть ще в іншому: яку стратегію обрати цього літа?
... мабуть, оберу "колишню": 50/50(дол-депо/грн-депо.... - поступово конвертуючи дол. через бізнес і закидуючи свіжу грн на депо-стовпчики) - бо, наступної весни, мені буде потрібно, виключно, гривня..... на ремонт!
... то вкого які думки/поради стосовно вищенаклацаного?
avoska220 написав:Вы когда-нибудь что-то сами пробовали продать с наценкой в 1600 % ? Просто интересно. Если пробовали, то какую группу товаров, если не секрет, конечно. Кроме каннабиса мне на ум ничего приходит.
А мне посчастливилось однажды побывать в командировке в Таджикистане в 90е.Покупали мы там массу интересных вещей, как себе так и на продажу.Касательно процентов, то рекорд был на теннисных ракетках.Покупался ящик в спорттоварах 500шт по 3 рубля.Частями пересылался и продавался по 700-1000 купонов за штуку.Если не обсчитался, то получается более 20 000% ПС Как раз тогда купон только появился и был сначала равен рублю.И цена в 1000 была в 1,5-2 раза дешевле чем в наших спорттоварах.Все были довольны [/quote]
Может это был залежалый товар времен ссср,который не переоценялся годами,а местным жителям он был ни к чему,у них другие развлечения.[/quote]
Да, конечно...
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
avoska220 написав:Вы когда-нибудь что-то сами пробовали продать с наценкой в 1600 % ? Просто интересно. Если пробовали, то какую группу товаров, если не секрет, конечно. Кроме каннабиса мне на ум ничего приходит.
А мне посчастливилось однажды побывать в командировке в Таджикистане в 90е.Покупали мы там массу интересных вещей, как себе так и на продажу.Касательно процентов, то рекорд был на теннисных ракетках.Покупался ящик в спорттоварах 500шт по 3 рубля.Частями пересылался и продавался по 700-1000 купонов за штуку.Если не обсчитался, то получается более 20 000% ПС Как раз тогда купон только появился и был сначала равен рублю.И цена в 1000 была в 1,5-2 раза дешевле чем в наших спорттоварах.Все были довольны
Может это был залежалый товар времен ссср,который не переоценялся годами,а местным жителям он был ни к чему,у них другие развлечения.[/quote]
Да, конечно...[/quote]
Для подобного бизнеса не надо было ездить в Таджикистан. Залежи подобных "неликвидов" были в каждом втором районном универмаге Украины.
centurionus написав:Vitl Дякую за відповідь. Цікавився, тому що не чув, що комусь траплялися "нові" банкноти з "грибком". Можливо, фарба (чи якісь інші хімікати) банкнот має якісь протигрибкові властивості. До речі, про євро з грибком теж інформації не пригадую.
Есть и евро с грибком и новые купюры доллара.
Не слышали вы потому,что после чистки "новыхдолларов"на синей купюре не видно следов грибка,следовательно принимают без вопросов. Евро же и стирать не нужно,в Европе принимают без вопросов,а учитывая спрос на наличный евро,еще долго не услышите о купюрах евро с грибком..
centurionus написав:Vitl Дякую за відповідь. Цікавився, тому що не чув, що комусь траплялися "нові" банкноти з "грибком". Можливо, фарба (чи якісь інші хімікати) банкнот має якісь протигрибкові властивості. До речі, про євро з грибком теж інформації не пригадую.
Есть и евро с грибком и новые купюры доллара.
Не слышали вы потому,что после чистки "новыхдолларов"на синей купюре не видно следов грибка,следовательно принимают без вопросов. Евро же и стирать не нужно,в Европе принимают без вопросов,а учитывая спрос на наличный евро,еще долго не услышите о купюрах евро с грибком..
Якось безапеляційно це звучить. Збавте оберти. Здавав у банки в України статистично значущі кількості купюр євро (різних кондицій, крім відвертої рвані). Грибка не було. Кажуть фахівці, справа в папері https://finance.tut.by/amp/news336699.html P.S. Був випадок, коли в кульку пролежали мокрі/сирі гривні (100, 200) мінімум місяць, то "грибок" не розмножився на них. Трохи змінили відтінок, стали не такими яскравими і "прозорими" (діфузія фарби, мабуть). В ультрафіолеті наче нічого взагалі не світилося (не світилося і те, що має світитися). На доларах і в сейфі може з'явитися грибок. Примхливий.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices” ― George Orwell