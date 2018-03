Додано: Нед 04 бер, 2018 19:45

Vitl

Дякую за відповідь.

Цікавився, тому що не чув, що комусь траплялися "нові" банкноти з "грибком". Можливо, фарба (чи якісь інші хімікати) банкнот має якісь протигрибкові властивості. До речі, про євро з грибком теж інформації не пригадую.

