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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4453445444554456

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 722
1. Нет сбережений в валюте
11%
77
2. до 20%
6%
40
3. от 20% до 50%
7%
49
4. от 50% до 75%
13%
93
5. более 75%
64%
463
Всього голосів : 722
Повідомлення Додано: Нед 04 бер, 2018 19:02

  Vitl написав:
  centurionus написав:
  Vitl написав:Может кому то пригодится такой опыт...пятнышки эти , похоже т н грибок на купюрах.Свести его практически полностью можно в ванише.Замачивал часть купюры в нём на сутки, потом тампончиком немного, остатки пятен видно только если знаешь.Касса укрэксимбанка взяла без вопросов, менялы взяли бы ещё быстрее.Но дело было прошлым летом и в банках выше принимали.

Хотів поцікавитися, чи не траплявся Вам якийсь грибок на "нових" "кольорових" доларових банкнотах (синіх сотнях, зокрема).


На новых нет.У них есть баг - отслоение полоски.В общем не критично, т к она отслаивается не сильно и на это никто не обращает внимание.


У них есть проблема куда хуже - она переламывается строго по полоске со стороны портрета, и потом просто разваливается по ней же, так как резко полоска "утоньшает" толщину купюры (вшита в купюра за счет тела купюры, а не поверх неё), которая и так не ахти.

Выносливость купюры резко снизилась.
Думаю в сша уже это заметили и серия 2018 года будет другая. Тем более дизайн меняют раз в 10-15 лет.
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
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Повідомлення Додано: Нед 04 бер, 2018 19:36

  Qwerty написав:
  ЛАД написав:
  centurionus написав:На гілці часто "сиплють сіль у рану" тим, хто не "злився" на пікові. ....

Да вопрос даже не в "соль на рану".
Просто надоедает пустое злобствование и насмешки, не несущие никакой полезной информации.
Нечего писать - лучше совсем не писать.

Я прислухався до вашої поради,якщо б ви ще порадили б і не читати,що тут пишуть!

Ещё немного и буду готов дать и такой совет. :)
Читать уже почти нечего. Интересные (полезные) посты стали крайне редкими, люди, которые их пишут, под давлением всяких сомилитарков и пр. с форума уходят.
За выходные практически ничего.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 04 бер, 2018 19:45

Vitl
Дякую за відповідь.
Цікавився, тому що не чув, що комусь траплялися "нові" банкноти з "грибком". Можливо, фарба (чи якісь інші хімікати) банкнот має якісь протигрибкові властивості. До речі, про євро з грибком теж інформації не пригадую.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
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Повідомлення Додано: Нед 04 бер, 2018 20:14

...дивно, але далеко НЕ ОФ-ТОП від Долярчика))

...коли є ВОЛЯ, СВОБОДА СЛОВА(на вихідних) - то щось і раптом нема про що потеревенити :shock:

... от можна поговорити про варіанти майбутніх валютних стратегій....

. .. от позаминулого літа вийшов скирдою 50/50(дол-депо/грн-депо)- було ДОСИТЬ ТАКИ НЕПОГАНО!
....а от вже минулого літа зайшов на 95-98% в дол-депо, де думав двома-трьома тисячками "купити білет в одну сторону на валютні гірки"...... момент, профукав :?(бо завжди радять в розумних книжках/ютуб-ролика: - піди проти системи, зроби - НЕ ТАК, ЯК ВСІ! - ризикни! - бо ефект "стада" проглядається і легко читається...... а ти зроби по-іншому!... і буде тобі щастя)
.... щастя - не вийшло..... хто ж знав, що "вони" знову БАНАЛЬНО зроблять пік курсу в січні, як і минулоріч!
.....хоч я і вклав їх у бізнес, але слідуюче депо, яке підходить до завершення - вже і в бізнес не влазить :oops: - точнішше, влазить, але вже БЕЗ ПОТРЕБИ!
....то ж думаю таки(може протягом тижня-два притримати) а потім, всеодно, поміняти "за що дають" :mrgreen:... бо, краще, напевно, нехай гривнею вони полежать на стовпчику в Ощаді під17% до другої половини червня, ніж в дол. на депо....... а потім, нехай і відкупити +/- по тій самій ціні....
.... хоч, сума і не така й велика по тутешнім міркам :oops:

.... але, суть ще в іншому: яку стратегію обрати цього літа?

... мабуть, оберу "колишню": 50/50(дол-депо/грн-депо.... - поступово конвертуючи дол. через бізнес і закидуючи свіжу грн на депо-стовпчики) - бо, наступної весни, мені буде потрібно, виключно, гривня..... на ремонт!

... то вкого які думки/поради стосовно вищенаклацаного?
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 04 бер, 2018 20:23

  avoska220 написав:Вы когда-нибудь что-то сами пробовали продать с наценкой в 1600 % ?
Просто интересно.
Если пробовали, то какую группу товаров, если не секрет, конечно.
Кроме каннабиса мне на ум ничего приходит.


А мне посчастливилось однажды побывать в командировке в Таджикистане в 90е.Покупали мы там массу интересных вещей, как себе так и на продажу.Касательно процентов, то рекорд был на теннисных ракетках.Покупался ящик в спорттоварах 500шт по 3 рубля.Частями пересылался и продавался по 700-1000 купонов за штуку.Если не обсчитался, то получается более 20 000% :D
ПС Как раз тогда купон только появился и был сначала равен рублю.И цена в 1000 была в 1,5-2 раза дешевле чем в наших спорттоварах.Все были довольны 8)[/quote]

Может это был залежалый товар времен ссср,который не переоценялся годами,а местным жителям он был ни к чему,у них другие развлечения.[/quote]

Да, конечно...
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Нед 04 бер, 2018 20:28

  Vitl написав:
  avoska220 написав:Вы когда-нибудь что-то сами пробовали продать с наценкой в 1600 % ?
Просто интересно.
Если пробовали, то какую группу товаров, если не секрет, конечно.
Кроме каннабиса мне на ум ничего приходит.


А мне посчастливилось однажды побывать в командировке в Таджикистане в 90е.Покупали мы там массу интересных вещей, как себе так и на продажу.Касательно процентов, то рекорд был на теннисных ракетках.Покупался ящик в спорттоварах 500шт по 3 рубля.Частями пересылался и продавался по 700-1000 купонов за штуку.Если не обсчитался, то получается более 20 000% :D
ПС Как раз тогда купон только появился и был сначала равен рублю.И цена в 1000 была в 1,5-2 раза дешевле чем в наших спорттоварах.Все были довольны 8)


Может это был залежалый товар времен ссср,который не переоценялся годами,а местным жителям он был ни к чему,у них другие развлечения.[/quote]

Да, конечно...[/quote]

Для подобного бизнеса не надо было ездить в Таджикистан. Залежи подобных "неликвидов" были в каждом втором районном универмаге Украины.

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Нед 04 бер, 2018 22:35

  centurionus написав:Vitl
Дякую за відповідь.
Цікавився, тому що не чув, що комусь траплялися "нові" банкноти з "грибком". Можливо, фарба (чи якісь інші хімікати) банкнот має якісь протигрибкові властивості. До речі, про євро з грибком теж інформації не пригадую.



Есть и евро с грибком и новые купюры доллара.

Не слышали вы потому,что после чистки "новыхдолларов"на синей купюре не видно следов грибка,следовательно принимают без вопросов.
Евро же и стирать не нужно,в Европе принимают без вопросов,а учитывая спрос на наличный евро,еще долго не услышите о купюрах евро с грибком..
komant733
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 бер, 2018 00:07

  komant733 написав:
  centurionus написав:Vitl
Дякую за відповідь.
Цікавився, тому що не чув, що комусь траплялися "нові" банкноти з "грибком". Можливо, фарба (чи якісь інші хімікати) банкнот має якісь протигрибкові властивості. До речі, про євро з грибком теж інформації не пригадую.



Есть и евро с грибком и новые купюры доллара.

Не слышали вы потому,что после чистки "новыхдолларов"на синей купюре не видно следов грибка,следовательно принимают без вопросов.
Евро же и стирать не нужно,в Европе принимают без вопросов,а учитывая спрос на наличный евро,еще долго не услышите о купюрах евро с грибком..

Якось безапеляційно це звучить. Збавте оберти. Здавав у банки в України статистично значущі кількості купюр євро (різних кондицій, крім відвертої рвані). Грибка не було.
Кажуть фахівці, справа в папері https://finance.tut.by/amp/news336699.html
P.S. Був випадок, коли в кульку пролежали мокрі/сирі гривні (100, 200) мінімум місяць, то "грибок" не розмножився на них. Трохи змінили відтінок, стали не такими яскравими і "прозорими" (діфузія фарби, мабуть). В ультрафіолеті наче нічого взагалі не світилося (не світилося і те, що має світитися).
На доларах і в сейфі може з'явитися грибок. Примхливий.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
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