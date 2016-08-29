somilitark написав:Ну почему такая гробовая тишина,где все?На дежурствах и вахтах? Кстати,один человек,обитающий в верхах,который в прошлом году предсказал дно на уровне 25.50,намекнул,что в этом году тоже точно будет такая цифирь,делайте выводы!))))
Долярчик написав:...то де Ваші коменти? - для кого я стільки наклацав букв?
Баксик не мучай клаву,пару человек на грндепо до середины\конца лета,остальные под завязку в валюте. Какие ты хочешь комменты? Что 98% форума обвели вокруг среднего пальца? Тут и так нервничают,что никак не могут угадать с крахом родины,мол нечего читать,вернее ничего плохого не сбывается,ты хочешь что бы это подавляющее большинство признало что они опять мимо кассы?Гордые обвалисты не сдаются,они просто утирают сопельки молча. :D
Дол-к ждём лета и наблюдаем,как сложится свадьба с МВФ,вот тогда и будем делать выводы,а пока наслаждаемся вытрушиванием бакса задёшево,у тех,кто накупил его за дорого!
...от я визнав, що з своїми двома-трьома тисячками профукав пік....... а потім і ще чекав..... і тепер через тиждень-другий буду віддавати "нікому непотрібний долар за що дадуть"! .... але, мене більше цікавить стратегія на рік...... - хоч Ви і написали, що чекаєм рішення МВФ, а тоді вже можна буде будувати плани....