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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 44614462446344644465>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 726
1. Нет сбережений в валюте
11%
77
2. до 20%
6%
40
3. от 20% до 50%
7%
49
4. от 50% до 75%
13%
94
5. более 75%
64%
466
Всього голосів : 726
Повідомлення Додано: Пон 05 бер, 2018 15:26

Re: Валютный рынок в контексте

  somilitark написав:Кстати,один человек,обитающий в верхах,который в прошлом году предсказал дно на уровне 25.50,намекнул,что в этом году тоже точно будет такая цифирь,делайте выводы!))))

Это тот же, который делал это предсказание?
  somilitark написав:ребятушечки,инсайд от НБУ,увидите 27.87 на приём,сливайтесь(последняя неделя года),выше скорее всего не будет долго,может быть и 8-10 мес)))
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Повідомлення Додано: Пон 05 бер, 2018 15:32

  somilitark написав:Ну почему такая гробовая тишина,где все?На дежурствах и вахтах?
Кстати,один человек,обитающий в верхах,который в прошлом году предсказал дно на уровне 25.50,намекнул,что в этом году тоже точно будет такая цифирь,делайте выводы!))))
И что нам ждать через месяц, 25.5?
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Повідомлення Додано: Пон 05 бер, 2018 16:18

  somilitark написав:
  Долярчик написав:...то де Ваші коменти? - для кого я стільки наклацав букв? :D


Баксик не мучай клаву,пару человек на грндепо до середины\конца лета,остальные под завязку в валюте.
Какие ты хочешь комменты? Что 98% форума обвели вокруг среднего пальца?
Тут и так нервничают,что никак не могут угадать с крахом родины,мол нечего читать,вернее ничего плохого не сбывается,ты хочешь что бы это подавляющее большинство признало что они опять мимо кассы?Гордые обвалисты не сдаются,они просто утирают сопельки молча. :D

Дол-к ждём лета и наблюдаем,как сложится свадьба с МВФ,вот тогда и будем делать выводы,а пока наслаждаемся вытрушиванием бакса задёшево,у тех,кто накупил его за дорого! :wink:

...от я визнав, що з своїми двома-трьома тисячками профукав пік....... а потім і ще чекав..... і тепер через тиждень-другий буду віддавати "нікому непотрібний долар за що дадуть"! :D
.... але, мене більше цікавить стратегія на рік...... - хоч Ви і написали, що чекаєм рішення МВФ, а тоді вже можна буде будувати плани.... :roll:
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Пон 05 бер, 2018 16:32

Re: Валютный рынок в контексте

  Долярчик написав:, що чекаєм рішення МВФ, а тоді вже можна буде будувати плани...

Навряд, там по газу заруба, а ще Антикорупційний суд, потім земелька...
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: Пон 05 бер, 2018 16:42

Перес де Куэльяр 28.60 продав 1700 долларов)
5000 оставил и понял что зря ) :(
vitaliy0734998884
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Повідомлення Додано: Пон 05 бер, 2018 16:57

  vitaliy0734998884 написав:Перес де Куэльяр 28.60 продав 1700 долларов)
5000 оставил и понял что зря ) :(
Тренд вырисовался быстро, сам не успел выше .60 сбагрить.
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Повідомлення Додано: Пон 05 бер, 2018 16:59

Re: Валютный рынок в контексте

  Долярчик написав:.... але, мене більше цікавить стратегія на рік...... - хоч Ви і написали, що чекаєм рішення МВФ, а тоді вже можна буде будувати плани...
Накой вам МВФ, он погоды не делает, могут его брендом воспользоваться, чтобы лапши развесить.
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Повідомлення Додано: Пон 05 бер, 2018 17:02

  Proofy написав:
  vitaliy0734998884 написав:Перес де Куэльяр 28.60 продав 1700 долларов)
5000 оставил и понял что зря ) :(
Тренд вырисовался быстро, сам не успел выше .60 сбагрить.

Та то просто 29 хотели, а так 28,6+ было достаточно долго.
ДС мне друг, но истина дороже
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Повідомлення Додано: Пон 05 бер, 2018 17:03

Re: Валютный рынок в контексте

  vitaliy0734998884 написав:я жду купил по 26.80
Скоро те,кто накупил никому не нужного $ ПА 26.80 будут сильно сожалеть :wink:
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