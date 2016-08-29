Додано: Пон 05 бер, 2018 17:11

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, повысившийся в пятницу относительно доллара на 13,36 коп., на торгах понедельника укрепился на 5,38 коп., оказавшись на уровне 26,4821 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 05 марта с уровней предыдущего закрытия 26,60/26,64 UAH/USD виртуально, без сделок.



Около 10.05 Киева, покидая виртуальную сферу, «американец» резко упал в цене, провалившись к 26,50/26,54, не покидая этот уровень до 11.00, возобновив коррекцию с этого часа и просев к цифре 26,48/26,50 UAH/USD.



По состоянию на 11.45 «американец» на торгах валютного межбанка оказался на отметке 26,46/26,49 UAH/USD, пробив концептуальнозначимый порог 26,50 UAH/USD. «Молчание» регулятора, предпочитавшего «не вмешиваться» арбитражом в «медвежий» тренд доллара привел цену последнего около 12.15 на цифру 26,45/26,47 UAH/USD.

Спустя 40 минут доллар сделал еще один шаг вниз (26,44/26,46 UAH/USD) и на этой же отметке ушел на обеденный перерыв около 12.55 Киева.



После обеда темп снижения долларовых цен на пустеющем межбанке замедлился , а периоды относительной стабильности в паре доллар-гривня стали длиннее.

Тем не менее, около 15.30 доллар опустился к 26,430/26,455 UAH/USD.



Эти цены оставались действующими на пустеющем межбанке , по сути, до самого закрытия сессии.



На цифре 26,430/26,455 UAH/USD финишировала сессия валютного межбанка в этот понедельник.



Большинство сделок на межбанке 05 марта, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,4821 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 5,65% с 28,0672 UAH/USD до 26,4821 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 05 марта гривна overnight котировалась банками по 14,25/15,75% годовых (с 12.24 Киева - 14,25/15,75% годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 05 марта, сохранив «медвежий» тренд, потерял в цене по следующим причинам.



Во-первых, участники рынка готовились к намеченному на вторник, 06 марта, аукциону Минфина по размещению гривневых ОВГЗ, доходность которых в контексте недавнего повышения ставки Нацбанком, ожидалась на очень привлекательном уровне. Для этого мероприятия игроки аккумулировали гривню, жертвуя долларом.



Во-вторых, последние операции регулятора по размещению своих депозитных сертификатов, доходность которых тоже была «вкусной», привели к заметному сжатию гривневой ликвидности.



В-третьих, падение цены безналичного доллара 05-го катализировалось «невмешательством» в процесс регулятора, заставляя игроков торопиться в продажами СКВ из-за риска потерять на курсе. Эти продажи поддерживались аналогичными настроениями на рынке наличных.



Посадка рынка на «гривневую диету» подтверждалась падением остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ с уровня 44 003,6 млн. грн. к отметке 41 222,2 млн. грн. К слову, это минимальное значение индикатора с 09 февраля.



Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 05 февраля понизились, имея для этого следующие основания.



Во-первых, как известно, по понедельникам падает объем поступления экспортной выручки из-за рубежа, вынуждая игроков при продажах пользоваться своими запасами.



Во-вторых, если на предыдущих торгах регулятор дважды принимал участие в сессии межбанка (вначале выкупая СКВ по запросу наилучшего курса, а потом посредством валютного аукциона), на сей раз НБУ был пассивным, пустив все на самотек.



В-третьих, обычно в дебюте новой недели валютный межбанк редко радует участников ликвидностью (так называемый «синдром понедельника»).





Дата: 05 марта 2018 г. 17.23



Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:



$ - 26,45/26,53 UAH/USD (с утра – 26,62-65/26,73-75 UAH/USD, к полудню - 26,60/26,68-70 UAH/USD, к обеду - 26,52/26,62 UAH/USD)

€ – 32,60/32,85 UAH/EUR (с утра – 32,80/33,10 UAH/EUR, к полудню - 32,75/33,05 UAH/EUR, к обеду - 32,70/33,00 UAH/EUR)

RUB – 0,455/0,468 UAH/RUB (с утра - 0,465/0,480 UAH/RUB, к обеду - 0,465/0,480 UAH/RUB)



Рынок наличных Днепра начал торги понедельника в условиях равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня, сопровождавшимся низкими оборотами. Вследствие стартовавшего на межбанке падения курса безналичной СКВ, клиенты стали «сдавать валюту» более активно, заставляя наших дилеров дисконтировать действующие цены. Этого требовали мероприятия по выравниванию рынка.



Около 11.42 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены оптового доллара понизились: 26,60/26,68-70 UAH/USD, евро - 32,75/33,05 UAH/EUR, рубль 0,465/0,480 UAH/RUB. Со слов наших дилеров, здешние клиенты успокоились, а вовремя проведенная коррекция действующих цен сохранила на местном рынке равновесие покупок и продаж. Обороты невысокие.



С обеда на рынке Днепра активизировались клиентские продажи в паре доллар-гривня, вынуждая наших дилеров дисконтировать действующие цены.

По итогам понедельника равновесие покупок и продаж удалось сохранить, что стало главной причиной заметного прогресса на участке ликвидности.



За обороты 05-го оптовики Днепра поставили «четвергу с минусом», констатировав заметное улучшение провальных показателей предыдущей сессии.





Дата: 05 марта 2018 г. на 17.20

Рынок наличных Киева



Опт и мелкий опт («неформал»)



$ 26,50/26,60 UAH/USD (с утра 26,70/26,85 UAH/USD, к полудню 26,65/26,80 UAH/USD)

€ 32,75/32,90 UAH/EUR (с утра 32,75/32,05 UAH/EUR, к полудню 32,80/33,00 UAH/EUR)



Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 05 марта стартовали в условиях отсутствия реальных сделок. Центр столицы застыл в гигантской дорожной пробке.



К 11.45 столичные валютчики-оптовики рапортовали об установлении на местном рынке спокойствия, сопровождаемого балансом спроса и предложения на фоне коррекции действующих цен: 26,60/26,70 UAH/USD, евро - 32,80/33,00 UAH/EUR.



После обеда на столичном рынке ставшие более активными клиентские офера, смогли перекосить местный наличный рынок в сторону доминирования клиентского «приноса».



По итогам понедельника обороты, заслужив «четверку с минусом», повторили не самые лучшие показатели субботы.



Дата: 05 марта 2018 г.



17.55 рынок Запорожья, опт:



$ - 26,45/26,55 UAH/USD (с утра - 26,63/26,73 UAH/USD, к полудню - 26,60/26,70 UAH/USD)

€ – 32,60/32,90 UAH/EUR (с утра – 32,80/33,10 UAH/EUR, к полудню - 32,80/33,00 UAH/EUR)

RUB – 0,458/0,464 UAH/RUB (с утра - 0,462/0,469 UAH/RUB, к полудню 0,462/0,468 UAH/RUB).



В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги понедельника в условиях

преобладания оптового (от $20 тыс.) клиентского приноса и нехватки гривни.



По состоянию на 11.43 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранении здесь жесткого преобладания клиентского «приноса», сопровождаемого стопроцентным отсутствием покупок. Это понизило здешние действующие цены к уровню: 26,60/26,70 UAH/USD, евро - 32,80/33,00 UAH/EUR, рубль 0,462/0,468 UAH/RUB.



После обеда на рынке Запорожья ситуация не изменилась – здесь по прежнему наблюдалось жесткое доминирование клиентского «приноса», затянувшееся до самого вечера.



Это перекосило рынок по итогам дня в сторону оферов при итоговой ликвидности на «твердую четверку».



Дата: 05 марта 2018 г. на 17.10

Рынок Харькова, неформальный опт



$ - 26,45/26,59 UAH/USD (с утра - 26,70/26,85 UAH/USD, к полудню - 26,80/26,72 UAH/USD)

€ – 32,50/32,90 UAH/EUR (с утра – 32,80/33,20 UAH/EUR, к полудню - 32,70/33,10 UAH/EUR)

RUB 0,460/0,465 UAH/RUB (с утра - 0,463/0,470 UAH/RUB, к полудню - 0,462/0,469 UAH/RUB)



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