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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4463446444654466

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 726
1. Нет сбережений в валюте
11%
77
2. до 20%
6%
40
3. от 20% до 50%
7%
49
4. от 50% до 75%
13%
94
5. более 75%
64%
466
Всього голосів : 726
Повідомлення Додано: Пон 05 бер, 2018 21:09

  ЛАД написав:
  LuckyG написав:.........
Как раз с моей экономикой все ок, чего и вам желаю)Взаимно-удачи на стезе платного бота. Как совет-почитайте книжку о культуре поведения. Вам пригодится)

Напрасно советуете, ему это не поможет. :)


Прошу выяснять отношения в личке.

US[/quote]
ДС, спасибо за предложение. :)
Отношения выяснять не собираюсь. Нечего выяснять, никаких "отношений" с ним у меня нет и быть не может.
Но "господин" к Вам прислушался и ответил в личке:
Re: Валютный рынок в контексте
Отправлено: Пн 05 мар, 2018 18:33
От: somilitark (offline)
Кому: ЛАД
[тошнотик маминькин,с дежурства вернулся? есть по теме что сказать,или только из-за угла подгавкивать потенции хватает?

Не хочу обсуждать модерацию, но не понимаю, почему не забанить пожизненно человека, у кот. хамство если не в каждом посте, то через раз точно.
В 2015 я жёстко спорил с Дафной и её прогнозами курса 40-50, но, во-первых, никогда не доходило до такого хамства, а, во-вторых, не банили по "наветам трудящихся" с формулировками "за украинофобство ...". Так её в конце концов забанили навечно, но она была в 100 раз умнее.
Такие "правоверные", присваивающие исключительно себе патриотизм, в 30-е были первыми на раскулачивании, а потом первыми доносчиками.
Ещё раз - не понимаю, почему какому-то "взбесившемуся лавочнику" позволено регулярно хамить и устраивать истерики на форуме при том, что человек совершенно безграмотный.
Если после 9 лет пребывания на форуме человек пишет такой пост https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4311191#p4311191, и не понимает, что такие предложения просто загробят экономику, да ещё при этом оскорбляет человека в 100 раз умнее его ( и тут же обвинения в вере в "пропаганду из-за поребрика") ...
Никак не могу понять и объяснить его присутствие на форуме.[/quote]


Прошу выяснять отношения в личке. :mrgreen:

Вы жалуетесь друг на друга. Если в течение недели не достигнете взаимопонимания помирю обоих известным способом.

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Пон 05 бер, 2018 21:30

  дядя Caша написав:........
Прошу выяснять отношения в личке. :mrgreen:

Вы жалуетесь друг на друга. Если в течение недели не достигнете взаимопонимания помирю обоих известным способом.

US

ДС, большое спасибо за совет!
Я не жалуюсь, просто не вижу, в чём ценность для форума данного персонажа.
Если Вы не видите разницы и планируете "мирить обоих", то я, пожалуй, подумаю о том, чтобы самозабаниться.
Вы меня убедили, что сомилитарк "социально близкий" и его банить нельзя. :mrgreen:
Модерация стала напоминать обычную цензуру советских времён.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 05 бер, 2018 22:01

Qwerty
Вперше за останні роки був шокований,що в літаку який летів на Дубай,половина була заробітчан.Вид мали затрапезний,видно,що прибиті життям...Ну і в самих Еміратах наших повно працює - в торгових центрах,магазинах,отелях,на будівництві.Не знаю як це оцінити - чи поганий рівень життя,чи хороший...

- "От добра добра не ищут" - Рос. прислів'я.
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Повідомлення Додано: Пон 05 бер, 2018 22:02

  Qwerty написав:Вперше за останні роки був шокований,що в літаку який летів на Дубай,половина була заробітчан.Вид мали затрапезний,видно,що прибиті життям...Ну і в самих Еміратах наших повно працює - в торгових центрах,магазинах,отелях,на будівництві.Не знаю як це оцінити - чи поганий рівень життя,чи хороший.Назад летіло до нас звідтіля якихось індусів,пакистанців,в кедах,вітровках,а на дворі було мінус 16,поки зійшли по трапу вони були вже сині.


А вторая наша половина живет там в Jumeirah Lakes Towers, или просто в JLT.
Это такой новый фешенебельный район рядом со знаменитой Мариной. Еще лучше Марины. Новые высотные дома, прекрасная инфраструктура, рядом приличные ночные клубы с коксом и кексом, нет суеты и совсем рядом с лучшими пляжами. Это где электрички без машинистов. Там квартиры стоят в районе полулимона. Там зиму лучшие наши представители коротают. В продуктовых магазинах, куда есессно заходят только местные жители, сплошь наши люди и речь. Весной с птицами на родину возвращаются для кормежки и размножения. Непременно! Ибо летом в Дубаи сауна. Аж пена на поверхности моря. Жить летом там нельзя. Летом лучше у нас. Вишня, белый налив, вареники с медом, сежий выгон, девчонки, пахнущие парным молоком и клубникой ... А потом опять - начал снег под ногами чавкать, снова туда, страдать и скучать по родине...
:lol: :lol: :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Пон 05 бер, 2018 22:03

  Грйс-мэн написав:
  twin написав:Вибори стартують в кінці року, приватизація в травні, ніби, підняли ставку, завели під це все діло валюту. Наступне засідання НБУ в квітні, я думаю знову піднімуть ставку. От і маємо ревал, який мав бути тільки літом, а що буде літом подивимось. З цього всього ясно одне, схема минулих років поламана.

Думаю схема та же, только периоды сместились.
Думаю летом не все успеют влезть в долларовый поезд, т.к. он "неожиданно" отправится раньше

А зачем в него влазить? Чтобы потом переживать, успеешь ли слиться зимой и не останешься ли оленем? Смысла не вижу.
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.
Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
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Повідомлення Додано: Пон 05 бер, 2018 22:23

Я смотрю, к циклу февраль-август НБУ вас уже прикормил. Как коварный рыбак глупых карасей. Сделал вас доверчивыми и легкомысленными. Уже можно забрасывать. На голый крючок уже с заглотом бросаетесь.
Яшка жулик. Кинет он вас с вашими августовскими столбами. Тарьтесь лучше евро. И обходите эти бандитские банки десятой дорогой.
:lol: :lol: :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Пон 05 бер, 2018 22:34

Libo
А вторая наша половина живет там в Jumeirah Lakes Towers, или просто в JLT...

- LOL!!! Как говорила одна учительница: "Дети - половины всегда равны, но большая половина из вас этого не понимает"(с)
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Повідомлення Додано: Пон 05 бер, 2018 22:50

Re: Валютный рынок в контексте

  dilet написав:Поэтому, естественно, чтобы выполнить тот бюджет, который сформирован, и чтобы продолжать выплачивать зарплаты и пенсии, необходимо девальвировать нацвалюту, чтобы увеличить поступление в доходную часть бюджета, так как у нас значительная часть экономики формируется за счет экспорта сырья.

Переважна частина доходів бюджету - податки на споживання (плюс рентні платежі). Чим вищі ціни - тим більше доходи бюджету. "Експорт сировини" до того всього прямого стосунку не має. Якщо ще згадати відшкодування ПДВ та офшори, то "все не так однозначно".
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
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Повідомлення Додано: Пон 05 бер, 2018 22:58

  Грйс-мэн написав:
  twin написав:Вибори стартують в кінці року, приватизація в травні, ніби, підняли ставку, завели під це все діло валюту. Наступне засідання НБУ в квітні, я думаю знову піднімуть ставку. От і маємо ревал, який мав бути тільки літом, а що буде літом подивимось. З цього всього ясно одне, схема минулих років поламана.

Думаю схема та же, только периоды сместились.
Думаю летом не все успеют влезть в долларовый поезд, т.к. он "неожиданно" отправится раньше

Розпил бюджету та його "сезонність" ніхто не скасовував.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
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Повідомлення Додано: Пон 05 бер, 2018 23:16

  centurionus написав:
  dilet написав:Поэтому, естественно, чтобы выполнить тот бюджет, который сформирован, и чтобы продолжать выплачивать зарплаты и пенсии, необходимо девальвировать нацвалюту, чтобы увеличить поступление в доходную часть бюджета, так как у нас значительная часть экономики формируется за счет экспорта сырья.

Переважна частина доходів бюджету - податки на споживання (плюс рентні платежі). Чим вищі ціни - тим більше доходи бюджету. "Експорт сировини" до того всього прямого стосунку не має. Якщо ще згадати відшкодування ПДВ та офшори, то "все не так однозначно".

Да, но валютные поступления формируются за счёт экспорта (+ займы и инвестиции).
+таможенные платежи в бюджет (не будет валюты от экспорта, не будет и импорта, т.е. тамож. платежей).
+ налоги от предприятий экспортёров, кот., в общем случае, уменьшаются при укреплении нацвалюты.
ЛАД
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