Додано: Пон 05 бер, 2018 22:50

dilet написав: Поэтому, естественно, чтобы выполнить тот бюджет, который сформирован, и чтобы продолжать выплачивать зарплаты и пенсии, необходимо девальвировать нацвалюту, чтобы увеличить поступление в доходную часть бюджета, так как у нас значительная часть экономики формируется за счет экспорта сырья. Поэтому, естественно, чтобы выполнить тот бюджет, который сформирован, и чтобы продолжать выплачивать зарплаты и пенсии, необходимо девальвировать нацвалюту, чтобы увеличить поступление в доходную часть бюджета, так как у нас значительная часть экономики формируется за счет экспорта сырья.

Переважна частина доходів бюджету - податки на споживання (плюс рентні платежі). Чим вищі ціни - тим більше доходи бюджету. "Експорт сировини" до того всього прямого стосунку не має. Якщо ще згадати відшкодування ПДВ та офшори, то "все не так однозначно". Переважна частина доходів бюджету - податки на споживання (плюс рентні платежі). Чим вищі ціни - тим більше доходи бюджету. "Експорт сировини" до того всього прямого стосунку не має. Якщо ще згадати відшкодування ПДВ та офшори, то "все не так однозначно".

“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”

― George Orwell