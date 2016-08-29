Додано: Пон 05 бер, 2018 22:02

Qwerty написав: Вперше за останні роки був шокований,що в літаку який летів на Дубай,половина була заробітчан.Вид мали затрапезний,видно,що прибиті життям...Ну і в самих Еміратах наших повно працює - в торгових центрах,магазинах,отелях,на будівництві.Не знаю як це оцінити - чи поганий рівень життя,чи хороший.Назад летіло до нас звідтіля якихось індусів,пакистанців,в кедах,вітровках,а на дворі було мінус 16,поки зійшли по трапу вони були вже сині. Вперше за останні роки був шокований,що в літаку який летів на Дубай,половина була заробітчан.Вид мали затрапезний,видно,що прибиті життям...Ну і в самих Еміратах наших повно працює - в торгових центрах,магазинах,отелях,на будівництві.Не знаю як це оцінити - чи поганий рівень життя,чи хороший.Назад летіло до нас звідтіля якихось індусів,пакистанців,в кедах,вітровках,а на дворі було мінус 16,поки зійшли по трапу вони були вже сині.

А вторая наша половина живет там в Jumeirah Lakes Towers, или просто в JLT.Это такой новый фешенебельный район рядом со знаменитой Мариной. Еще лучше Марины. Новые высотные дома, прекрасная инфраструктура, рядом приличные ночные клубы с коксом и кексом, нет суеты и совсем рядом с лучшими пляжами. Это где электрички без машинистов. Там квартиры стоят в районе полулимона. Там зиму лучшие наши представители коротают. В продуктовых магазинах, куда есессно заходят только местные жители, сплошь наши люди и речь. Весной с птицами на родину возвращаются для кормежки и размножения. Непременно! Ибо летом в Дубаи сауна. Аж пена на поверхности моря. Жить летом там нельзя. Летом лучше у нас. Вишня, белый налив, вареники с медом, сежий выгон, девчонки, пахнущие парным молоком и клубникой ... А потом опять - начал снег под ногами чавкать, снова туда, страдать и скучать по родине...