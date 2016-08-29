Додано: Вів 06 бер, 2018 17:09

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, повысившийся в понедельник относительно доллара на 5,38 коп., на торгах вторника укрепился на 13,31 коп., оказавшись на уровне 26,3490 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 06 марта с уровней предыдущего закрытия 26,430/26,455 UAH/USD виртуально, без сделок.



Около 10.01 Киева, покидая виртуальную сферу, «американец» упал в цене, провалившись к 26,38/26,43, а через 24 минуты уже оказался на цифре 26,38/26,42 UAH/USD.



По состоянию на 10.35 «американец» на торгах валютного межбанка опустился к отметке 26,37/26,40, а спустя 32 минуты был уже на уровне 26,36/26,38 UAH/USD.

В это время стало очевидно, что без НБУ рынок не справится со столь динамичным падением «американца». К 11.21, когда доллар прикоснулся к цифре 26,33/26,37 UAH/USD, на рынок наконец-то вышел регулятор, выкупая «лишнюю» СКВ по запросу наилучшего курса у 20-тки уполномоченных банков по 26,335 UAH/USD. Гривневая интервенция немного замедлила падение доллара, цена которого по состоянию на 11.35 консолидировалась на уровне 26,32/26,35 UAH/USD, не покидая эту отметку до 13.00, когда НБУ покинул межбанк, уйдя на обед, и доллар воспользовался этим, просев к 26,31/26,34 UAH/USD.



Эти цены оставались действующими до 15.20 Киева, когда единичные продажи СКВ на опустевшем рынке понизили курс доллара к 26,27/26,31 UAH/USD.



Эти цены оставались действующими на пустом межбанке до самого закрытия сессии.



На цифре 26,27/26,31 UAH/USD финишировала сессия валютного межбанка в этот вторник.



Большинство сделок на межбанке 06 марта, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,3490 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 6,12% с 28,0672 UAH/USD до 26,3490 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 06 марта гривна overnight котировалась банками по 14,00/15,75% годовых (с 12.15 Киева - 14,00/15,50% годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 06 марта, сохранив «медвежий» тренд, потерял в цене по следующим причинам.



Во-первых, как известно, во вторник растет приход экспортной выручки из-за рубежа, часть из подлежит обязательной продаже.



Во-вторых, накануне НБУ продал свои депосертификаты на 21,656 млрд. грн., деньги за которые надо было перечислить во вторник.



В-третьих, готовясь к постпраздничному появлению на межбанке отложенного с 08-09 марта изрядного пакета предложения СКВ и обвал ее цены, наши экспортеры в эту короткую рабочую неделю потихоньку «выпускали пар», понемногу распродавая доллар.



Несмотря на некоторое «послабление» на рынке гривневого ресурса (остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ ко вторнику приподнялись с уровня

41 222,2 млн. грн. к отметке 41 368,9 млн. грн.), ситуация с гривней остается достаточно напряженной. Думаю, в значительной степени «вина» за это лежит на регуляторе, повысившим на прошлой неделе свою ставку и сделав гривневые ресурсы менее доступными.



Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 06 февраля повысились, имея для этого следующие основания.



Во-первых, как указано выше, во вторник растет объем поступления экспортной выручки из-за рубежа, часть которой подлежит обязательной продаже.



Во-вторых, сохранение «медвежьего» тренда, который к тому же, углубился (накануне средневзвешенный курс СКВ потерял 5,38 коп., нынче коррекция составила 13,31 коп.), стимулирует ликвидность.



В-третьих, тема «синдрома понедельника» по известным причинам нынче снята с повестки дня.



Дата: 06 марта 2018 г. 17.40



Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:



$ - 26,38/26,48 UAH/USD (с утра – 26,35/26,45 UAH/USD, к полудню - 26,30/26,40 UAH/USD)

€ – 32,60/32,90 UAH/EUR (с утра – 32,50/32,80 UAH/EUR, к полудню - 32,47/32,72 UAH/EUR, к обеду - 32,70/33,00 UAH/EUR)

RUB – 0,455/0,468 UAH/RUB (с утра - 0,455/0,468 UAH/RUB, полудню - 0,455/0,468 UAH/RUB)



Рынок наличных Днепра начал торги вторника в условиях равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня, сопровождавшимся низкими оборотами. Вследствие стартовавшего на межбанке падения курса безналичной СКВ, клиенты стали «сдавать валюту» более активно, заставляя наших дилеров дисконтировать действующие цены. Этого требовали мероприятия по выравниванию рынка.



Около 12.04 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены оптового доллара понизились: 26,30/26,40 UAH/USD, евро - 32,47/32,72 UAH/EUR, рубль 0,455/0,468 UAH/RUB. Со слов наших дилеров, здешние клиенты успокоились, а вовремя проведенная коррекция действующих цен сохранила на местном рынке равновесие покупок и продаж. Обороты «средние».



После обеда на рынке Днепра, со слов местных дилеров, активизировался спрос, источником которого был назван рынок столицы, где цены приподнялись несколько раньше.



По итогам дня валютчикам днепровского опта удалось сохранить равновесие покупок и продаж, благодаря которому несколько выросли обороты, заслужив «твердую четверку» и констатировав улучшение показателей предыдущей сессии.



Дата: 06 марта 2018 г. на 17.26

Рынок наличных Киева



Опт и мелкий опт («неформал»)



$ 26,35-38/26,43-45 UAH/USD (с утра 26,35-40/26,47-50 UAH/USD, к полудню 26,35/26,40 UAH/USD)

€ 32,55/32,65 UAH/EUR (с утра 32,50-55/32,60-65 UAH/EUR, к полудню 32,45/32,60 UAH/EUR)



Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 06 марта стартовали в условиях отсутствия реальных сделок.



К 10.47 на рынке столицы действовали цены: 26,40/26,48 UAH/USD, евро - 32,60/32,85 UAH/EUR. На моменте доминировал клиентский «принос».



К 11.54 столичные валютчики-оптовики рапортовали об более низких текущих ценах (26,35/26,40 UAH/USD, евро - 32,45/32,60 UAH/EUR), понесших потери в связи с доминирование клиентского «приноса».



После обеда на столичном рынке возникли проблемы с клиентским «приносом», вынудив местных дилеров приподнимать действующие цены.



В конечном счете, рынок удалось «реанимировать», обеспечив равновесие спроса и предложение, которое сохранилось до самого финиша сессии.



По итогам дня киевские валютчики поставили за обороты «четверку», констатировав улучшение показателей предыдущей сессии.





Дата: 06 марта 2018 г.



17.18 рынок Запорожья, опт:



$ - 26,30/26,40 UAH/USD (с утра - 26,35/26,50 UAH/USD, к полудню - 26,30/26,40 UAH/USD)

€ – 32,60/32,90 UAH/EUR (с утра – 32,55/32,75 UAH/EUR, к полудню - 32,50/32,75 UAH/EUR)

RUB – 0,462/0,467 UAH/RUB (с утра - 0,460/0,468 UAH/RUB, к полудню 0,461/0,468 UAH/RUB).



В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги вторника в условиях тишины по части реальных сделок. Даже в розничных количествах.



Незадолго до полудня на местном рынке стартовала сбалансированная торговля в паре доллар-гривня.



По состоянию на 11.58 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили об установившейся здесь равновесной торговле в паре доллар-гривня в условия баланса спрос/предложение на фоне немного изменившихся действующих цен: 26,30/26,40 UAH/USD, евро - 32,50/32,75 UAH/EUR, рубль 0,461/0,468 UAH/RUB.



После обеда на рынке Запорожья ситуация практически не изменилась – здесь по- прежнему наблюдалось относительное равновесие покупок и продаж, затянувшееся до самого вечера.



По итогам вторника относительная сбалансированность спроса и предложения в паре доллар-гривня сохранилось при очень незначительном преобладании клиентских оферов. Запорожцы поставили за обороты вторничной сессии «четверку с минусом», констатировав незначительное ухудшение показателей предыдущей сессии.





Дата: 06 марта 2018 г. на 17.00

Рынок Харькова, неформальный опт



$ - 26,35/26,55 UAH/USD (с утра - 26,30/26,57 UAH/USD, к полудню - 26,30/26,55 UAH/USD)

€ – 32,40/32,80 UAH/EUR (с утра – 32,45/32,90 UAH/EUR, к полудню - 32,40/32,80 UAH/EUR)

RUB 0,460/0,467 UAH/RUB (с утра - 0,460/0,467 UAH/RUB, к полудню - 0,460/0,467 UAH/RUB)



US



