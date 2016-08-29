Додано: Вів 06 бер, 2018 23:58

И еще раз про Будапештский меморандум и про большие надежды на друзей.Израиль. 1967 год.СССР вооружил до зубов арабов новейшей техникой. Многократное военное превосходство над Израилем. Дал добро на уничтожение Израиля и гарантии, что выступит на их стороне, если вмешаются США. Из Синая выводят войска ООН. Граница открыта. Израилю жить остаются считанные дни.И вот их премьер Леви Эшколь, наш киевский земляк - Лёва Школьник, с министром обороны срочно едут по миру к своим друзьям просить обещанной помощи и оружия. Британия - отлуп, Франция - арабы наши друзья, США - Джонсон прикинул и вообще ввел эмбарго на поставку оружия Израилю. И это при сильнейшем еврейском лобби!Короче, все дали понять, что безнадёгам не помогают...Но Израиль решил не сдаваться и драться до конца. Внезапный удар по всем арабским аэродромам - авиация арабов уничтожена или полностью нейтрализовала.Собрал свои старенькие танки времен 2-й мировой войны и нанес мощный удар по трем направлениям. Арабы, уже собиравшиеся скоро праздновать победу на пляжах Тель-Авива, сначала оказали сопротивление, но быстро были сломлены, все бросили и в панике разбежались.Война закончена полным разгромом арабских армий.Вот тут-то снова нарисовались друзья Израиля - Британия, Франция и США.Вот тут они уже дали Израилю кучу бабла и оружия.Мораль:Слабых всегда бросают.Помогают только сильным.Надо всегда быть сильными.Это касается всех.А нас тем более.