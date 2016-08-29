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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4475447644774478>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 728
1. Нет сбережений в валюте
11%
77
2. до 20%
6%
42
3. от 20% до 50%
7%
49
4. от 50% до 75%
13%
94
5. более 75%
64%
466
Всього голосів : 728
Повідомлення Додано: Вів 06 бер, 2018 21:32

  Gumanoid написав:...

Поддерживаю.Всем Доброй ночи!!! :)
сірий
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Повідомлення Додано: Вів 06 бер, 2018 21:35

  vovan_prm написав:
  холява написав:w_bufett


Вы только не пропадите , когда доллар "зихеля" будет вытворять .
Я очень люблю свою страну (зная не по наслышке , как мучается народ), но очень ненавижу "веселых патриотов ", которые исчезнут, как только доллар покажет характер.

Когда Вы показываете позу сильного в гривне, надо понимать , что кроме торжественных м у д а к о в, есть простой народ , который на своих плечах несет все ошибки необразованных людей , волею случая попавших во власть.

Простите за вольное цитирование, но:
простой народ на своих плечах несет все ошибки всех необразованных людей
т.е. свои собственные!
и, ввиду сказанного,
попадание торжественных м у д а к о в во власть
не есть случайность, а вполне закономерно.


Истина не лежит на поверхности. Если на этой почве, а не на какой-либо другой, апельсиновые деревья пускают крепкие корни и приносят щедрые плоды, значит, для апельсиновых деревьев эта почва и есть истина. Если именно эта религия, эта культура, эта мера вещей, эта форма деятельности, а не какая-либо иная, дают человеку ощущение душевной полноты, могущество, которого он в себе и не подозревал, значит, именно эта мера вещей, эта культура, эта форма деятельности и есть истина человека. А здравый смысл? Его дело — объяснять жизнь, пусть выкручивается как угодно.
Антуан де Сент-Экзюпери
Пусть хоть один украинец (простой народ), послушав меня, невтарился в доллар.
Я буду с этого счатлив.

А по сути у нас есть 26,3 - интересное число этого 18 года :mrgreen:
w_bufett
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Повідомлення Додано: Вів 06 бер, 2018 21:50

  Libo написав:
  FairyPrince написав:Чіткий тренд на протязі останніх кількох років. Просядем макс. до 25,8 а далі вверх. Клікайте на картинку кому цікаво, бо вся не влізла :)



Все картинки и теханализы к е.м.
Это метод введения вас в заблуждение, который преподносится как научный.
Ну а как же, СБоже, как умно и научно!
А жулики их малюют, чтоб загнать вас, легковерных, в свою матрицу. На Поле чудес по нашему.
Рекомендую считать просадку завершенной в момент, когда наши братья по азарту с Брайтон Бич начнут тихонечко скидывать овгз и выводить бабло.
Вот тогда и настало ваше время!
Проверено неоднократно.
В финансовом мире сионистское чутьё это лучший барометр и нам дороговказ.

https://www.youtube.com/watch?v=N6kjBgNs_xY

:lol: :lol: :lol:

Кто "...линии, стрелки, курвы, точки, оси ..."
кто "...сионистское чутьё это лучший барометр и нам дороговказ..."
хвалит... " чтоб загнать вас, легковерных, в свою матрицу. На Поле чудес по нашему."
:D
Надо идти вперед, все вперед, с жизнью, которая никогда не останавливается. (Эмиль Золя)
Karp
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Повідомлення Додано: Вів 06 бер, 2018 22:54

  Corpocrator написав:на этих выходных локальное дно, кому надо можно откупаться. с понедельника вверх, до 27 так точно.

пс. мышебратья опять, подножечку, твари. "Наши интересы ущимлены, никому ничего не должны" - супер позиция, как и по Будапешстскому меморандуму.
И что самое интересное, опять им ничего за это не будет, что может Великий и могучий Стокгольмский арбитраж? еще пару лет сопли жевать разве что.

Жую капелюх и прошу прощения, ежели кто прислушался к совету.
Происходит какая-то вакханалия, совершенно не ожидал, что газовые войны с разгоном "михомайдана" вообще никак не отразятся.
Единственное, за чем есть смысл следить для возможности заметить перелом тренда, так за динамикой и датой размещений/погашений ОВГЗ, но довольно специфическая тема. Спасибо, что хоть кто-то освещает тут.

Кстати, в 2016-м у МВФ прогноз на конец 2018-го был 25. (опять 25...больно уж красивая цифра, чтоб её не нарисовать под выборы)
Ut sementem feceris, ita et metes
RES(Дело) PUBLICA(Общее)
Corpocrator
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Повідомлення Додано: Вів 06 бер, 2018 23:38

Corpocrator

Вишь, даже тебя запутали , манипульки хитрющие.Интересно, а есть у них какая нить ответственность за прогнозы, у мвф, у Минфина.Они как бы должны понимать, что прогнозом дают ориентиры бизнесу и многим другим.И всё это утверждается, голосуется, объявляется на всю страну с подтекстом, что всё рассчитано и обосновано.А интересовались ли они своим рейтингом :(
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Вів 06 бер, 2018 23:55

  Vitl написав:Corpocrator Вишь, даже тебя запутали , манипульки хитрющие.Интересно, а есть у них какая нить ответственность за прогнозы, у мвф, у Минфина.Они как бы должны понимать, что прогнозом дают ориентиры бизнесу и многим другим.И всё это утверждается, голосуется, объявляется на всю страну с подтекстом, что всё рассчитано и обосновано.А интересовались ли они своим рейтингом

вот именно! Читая три года эти прогнозы, я понял, что прогнозы могу делать даже я, гадая на кофейной гуще, например. И прогнозы мои будут ничем не хуже , чем у самых авторитетных гадал, 50/50.

*Відправлено з Чату
Senkiv
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 бер, 2018 23:58

Corpocrator

И еще раз про Будапештский меморандум и про большие надежды на друзей.
Израиль. 1967 год.
СССР вооружил до зубов арабов новейшей техникой. Многократное военное превосходство над Израилем. Дал добро на уничтожение Израиля и гарантии, что выступит на их стороне, если вмешаются США. Из Синая выводят войска ООН. Граница открыта. Израилю жить остаются считанные дни.
И вот их премьер Леви Эшколь, наш киевский земляк - Лёва Школьник, с министром обороны срочно едут по миру к своим друзьям просить обещанной помощи и оружия. Британия - отлуп, Франция - арабы наши друзья, США - Джонсон прикинул и вообще ввел эмбарго на поставку оружия Израилю. И это при сильнейшем еврейском лобби!
Короче, все дали понять, что безнадёгам не помогают...
Но Израиль решил не сдаваться и драться до конца. Внезапный удар по всем арабским аэродромам - авиация арабов уничтожена или полностью нейтрализовала.
Собрал свои старенькие танки времен 2-й мировой войны и нанес мощный удар по трем направлениям. Арабы, уже собиравшиеся скоро праздновать победу на пляжах Тель-Авива, сначала оказали сопротивление, но быстро были сломлены, все бросили и в панике разбежались.
Война закончена полным разгромом арабских армий.
Вот тут-то снова нарисовались друзья Израиля - Британия, Франция и США.
Вот тут они уже дали Израилю кучу бабла и оружия.
Мораль:
Слабых всегда бросают.
Помогают только сильным.
Надо всегда быть сильными.
Это касается всех.
А нас тем более.

8) 8) 8)
Libo
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Повідомлення Додано: Сер 07 бер, 2018 00:36

  w_bufett написав:Пусть хоть один украинец (простой народ), послушав меня, невтарился в доллар.
Я буду с этого счатлив.



Нет денег кроме доллара США (с). Вы будете счастливы что обманете простой народ в момент когда доллар такой дешевый против гривны что самое время покупать? :shock: При этом сами то наверняка купите ( если конечно есть за что) ? :wink:
jabba
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Повідомлення Додано: Сер 07 бер, 2018 01:00

Не верю в 25 летом. Посмотрим.
ДС мне друг, но истина дороже
ребе Нок
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Повідомлення Додано: Сер 07 бер, 2018 01:03

Libo
Израиль. 1967 год.
...

- LOL!!! Как говорится - брешет шо дышит... Навскидку:
https://en.wikipedia.org/wiki/Six-Day_War
1. Эмбарго было ПОТОМ:
https://en.wikipedia.org/wiki/Six-Day_War#Aftermath

2. Школьник - он не с Киева (ну может был в нем когда-то, он с Оратива, а учился в Вильнюсе (Вильно):
https://en.wikipedia.org/wiki/Levi_Eshkol#Early_years
https://en.wikipedia.org/wiki/Orativ
- Это просто Ноздрев какой-то...
Hogtown
 
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