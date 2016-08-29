Поддерживаю.Всем Доброй ночи!!!
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 06 бер, 2018 21:35
Истина не лежит на поверхности. Если на этой почве, а не на какой-либо другой, апельсиновые деревья пускают крепкие корни и приносят щедрые плоды, значит, для апельсиновых деревьев эта почва и есть истина. Если именно эта религия, эта культура, эта мера вещей, эта форма деятельности, а не какая-либо иная, дают человеку ощущение душевной полноты, могущество, которого он в себе и не подозревал, значит, именно эта мера вещей, эта культура, эта форма деятельности и есть истина человека. А здравый смысл? Его дело — объяснять жизнь, пусть выкручивается как угодно.
Антуан де Сент-Экзюпери
Пусть хоть один украинец (простой народ), послушав меня, невтарился в доллар.
Я буду с этого счатлив.
А по сути у нас есть 26,3 - интересное число этого 18 года
Додано: Вів 06 бер, 2018 21:50
Кто "...линии, стрелки, курвы, точки, оси ..."
кто "...сионистское чутьё это лучший барометр и нам дороговказ..."
хвалит... " чтоб загнать вас, легковерных, в свою матрицу. На Поле чудес по нашему."
Надо идти вперед, все вперед, с жизнью, которая никогда не останавливается. (Эмиль Золя)
Додано: Вів 06 бер, 2018 22:54
Жую капелюх и прошу прощения, ежели кто прислушался к совету.
Происходит какая-то вакханалия, совершенно не ожидал, что газовые войны с разгоном "михомайдана" вообще никак не отразятся.
Единственное, за чем есть смысл следить для возможности заметить перелом тренда, так за динамикой и датой размещений/погашений ОВГЗ, но довольно специфическая тема. Спасибо, что хоть кто-то освещает тут.
Кстати, в 2016-м у МВФ прогноз на конец 2018-го был 25. (опять 25...больно уж красивая цифра, чтоб её не нарисовать под выборы)
Ut sementem feceris, ita et metes
RES(Дело) PUBLICA(Общее)
Додано: Вів 06 бер, 2018 23:38
Corpocrator
Вишь, даже тебя запутали , манипульки хитрющие.Интересно, а есть у них какая нить ответственность за прогнозы, у мвф, у Минфина.Они как бы должны понимать, что прогнозом дают ориентиры бизнесу и многим другим.И всё это утверждается, голосуется, объявляется на всю страну с подтекстом, что всё рассчитано и обосновано.А интересовались ли они своим рейтингом
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Вів 06 бер, 2018 23:55
вот именно! Читая три года эти прогнозы, я понял, что прогнозы могу делать даже я, гадая на кофейной гуще, например. И прогнозы мои будут ничем не хуже , чем у самых авторитетных гадал, 50/50.
*Відправлено з Чату
Додано: Вів 06 бер, 2018 23:58
Corpocrator
И еще раз про Будапештский меморандум и про большие надежды на друзей.
Израиль. 1967 год.
СССР вооружил до зубов арабов новейшей техникой. Многократное военное превосходство над Израилем. Дал добро на уничтожение Израиля и гарантии, что выступит на их стороне, если вмешаются США. Из Синая выводят войска ООН. Граница открыта. Израилю жить остаются считанные дни.
И вот их премьер Леви Эшколь, наш киевский земляк - Лёва Школьник, с министром обороны срочно едут по миру к своим друзьям просить обещанной помощи и оружия. Британия - отлуп, Франция - арабы наши друзья, США - Джонсон прикинул и вообще ввел эмбарго на поставку оружия Израилю. И это при сильнейшем еврейском лобби!
Короче, все дали понять, что безнадёгам не помогают...
Но Израиль решил не сдаваться и драться до конца. Внезапный удар по всем арабским аэродромам - авиация арабов уничтожена или полностью нейтрализовала.
Собрал свои старенькие танки времен 2-й мировой войны и нанес мощный удар по трем направлениям. Арабы, уже собиравшиеся скоро праздновать победу на пляжах Тель-Авива, сначала оказали сопротивление, но быстро были сломлены, все бросили и в панике разбежались.
Война закончена полным разгромом арабских армий.
Вот тут-то снова нарисовались друзья Израиля - Британия, Франция и США.
Вот тут они уже дали Израилю кучу бабла и оружия.
Мораль:
Слабых всегда бросают.
Помогают только сильным.
Надо всегда быть сильными.
Это касается всех.
А нас тем более.
Додано: Сер 07 бер, 2018 00:36
Нет денег кроме доллара США (с). Вы будете счастливы что обманете простой народ в момент когда доллар такой дешевый против гривны что самое время покупать? При этом сами то наверняка купите ( если конечно есть за что) ?
Додано: Сер 07 бер, 2018 01:03
Libo
- LOL!!! Как говорится - брешет шо дышит... Навскидку:
1. Эмбарго было ПОТОМ:
2. Школьник - он не с Киева (ну может был в нем когда-то, он с Оратива, а учился в Вильнюсе (Вильно):
- Это просто Ноздрев какой-то...
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