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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 07 бер, 2018 01:27
ребе Нок написав:
Не верю в 25 летом. Посмотрим.
Верить нужно в любовь и страну. А доллар просто инструмент для работы.
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w_bufett
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