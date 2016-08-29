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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4475447644774478

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 728
1. Нет сбережений в валюте
11%
77
2. до 20%
6%
42
3. от 20% до 50%
7%
49
4. от 50% до 75%
13%
94
5. более 75%
64%
466
Всього голосів : 728
Повідомлення Додано: Сер 07 бер, 2018 01:27

  ребе Нок написав:Не верю в 25 летом. Посмотрим.


Верить нужно в любовь и страну. А доллар просто инструмент для работы.
w_bufett
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  #<1 ... 4475447644774478
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