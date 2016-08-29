Vitalych-new написав:а кто помнит почём наш минфин последний раз долларовые облигации размещал ? что-то очень странные предчувствия насчёт курса гривни .....
В людей в закромах, осталось около 28-33 ярдов зелени... Делаем выводы... Почему мы видим сегодняшние 26...
ну по теории заговора таки да ! Но я просто не могу понять привлечение гривни минфином под 17,5 %..... Насколько я помню, последние валютные гособлигации размещались под 4-5 % годовых в долларе, т.е. это можно считать уровнем нашего странового риска. Ставка 17,5 % в гривне отражает страновой риск + риск валюты. Многие годы разница между гривневыми и долларовыми гособлигациями была 6-8 % пункта, а сейчас чего-то 13..... Или у нас резко возрос страновой риск (с чего бы ???) или значительно вырос риск валюты до 13 % годовых Если таки второе, то понятно почему минфин гребёт гривню под такие идиотские %% вместо займов в валюте под небольшой %, но тогда они видят или запланировали п..ец гривне ? А мож вообще "нагребёмся до выборов почём дают и включим поросёнка Петра" ???
А вот и подарок всем оптимистам и патриотам,на МБ прокололи 26,спасибо всем кто сейчас в гривне,я рад за себя и за вас вдвойне!
А налик бодается,светит 26.25 на приём,ну ничего,проторгуем и эти уровни,а кто купил так дорого,скоро поймёт наконец,видимо когда последняя гривна растанет как весной снежок,что со снами и видениями "чую разворот" весной, больше шутить не стоит!)))
А что это за пошли вбросы с землёй,что откроют рынок земли,господа,это к курсу 31 или 42,помогите разобраться?)))
ЛАД написав:Согласен, что "вытрушивание матрацев" у пересичных не является целью. Цель - набрать валюты для выплаты долгов хотя бы на какое-то время. "Они" понимают, что вариант Южной Кореи (или Японии? точно не помню), где правительство обратилось в кризис к народу с призывом поддержать страну, у нас вряд ли пройдёт, поэтому надо ""вытрушивать матрасы" и не только у пересичных, но и у бизнеса.
??? "Цель - набрать валюты для выплаты долгов, поэтому надо ""вытрушивать матрасы", но "вытрушивание матрацев" у пересичных не является целью". З.ы. "Вытрушивание" - средство?))))
"на свой счет надо принимать только деньги, остальное - спам"
Vitalych-new написав: А мож вообще "нагребёмся до выборов почём дают и включим поросёнка Петра" ???
А сколько чивокуня взял за несколько лет царствования? Всего навсего 40 ярдов зелени и раздеребанил ЗВР,пока у нерезов(хотя может они с Кипра) жалкие 500 мио у.е.,причём уже стали отказывать желающим взять этого добра,так что успокойтесь,примите с честью валютный прокол,не скатывайтесь в истерики!Придёт ещё ваше время,вспоминаю как купил в начале 2009-го евро супруге по 11.30,потом более 5-ти лет ждал,что бы скинуть их не в убыток
23 апреля 1895 года Россия, Франция и Германия, обеспокоенные усилением Японии, предприняли Тройственную интервенцию — в ультимативной форме потребовали отказа Японии от аннексии Ляодунского полуострова. Япония, не имея возможности противостоять объединённому давлению трёх европейских держав, уступила. Возвратом Ляодуна Китаю воспользовалась Россия. 15 (27) марта 1898 года между Россией и Китаем была подписана конвенция, согласно которой России предоставлялись в аренду незамерзающие порты Ляодунского полуострова Порт-Артур и Дальний и разрешалась прокладка к этим портам железной дороги от одного из пунктов Китайско-Восточной железной дороги. Осознание того, что Россия фактически отобрала у Японии захваченный в ходе войны Ляодунский полуостров, привело к новой волне милитаризации Японии, на этот раз направленной против России, под лозунгом «Гасин-сётан» (яп. 臥薪嘗胆, «лёжа на хворосте, лизать жёлчь»), призывавшего нацию стойко перенести рост налогообложения ради военного реванша в будущем
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