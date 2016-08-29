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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4491449244934494

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 729
1. Нет сбережений в валюте
11%
77
2. до 20%
6%
42
3. от 20% до 50%
7%
50
4. от 50% до 75%
13%
94
5. более 75%
64%
466
Всього голосів : 729
Повідомлення Додано: Сер 07 бер, 2018 17:42

  Yuri_T написав:
  lrs7719 написав:
  Yuri_T написав: а все остальные процессы, включая так наз. "вытрушивание матрацев" у пересичных, вторичны и не есть целью.

Какая живучая и дивная теория однако... Лет десять ей уже - а всё никак её адепты не успокоятся... Хотя реальная ситуация ни одним фактом не подтверждает её. Как раз наоборот.

переведи


А что ж тут переводить то? Сказал что не вижу фактов попыток вытрусить "матрасы". Вот и всё.
В борьбе обретёшь ты право своё.
lrs7719
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Повідомлення Додано: Сер 07 бер, 2018 17:43

Re: Валютный рынок в контексте

  Сибарит написав:Как это ни печально, но у нас результат референдума был бы совершенно другим.

В разных условиях разный и результат. Все логично.
"на свой счет надо принимать только деньги, остальное - спам"
козак
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 бер, 2018 17:50

  Vitalych-new написав:
  w_bufett написав:
  Vitalych-new написав:а кто помнит почём наш минфин последний раз долларовые облигации размещал ?
что-то очень странные предчувствия насчёт курса гривни .....


В людей в закромах, осталось около 28-33 ярдов зелени...
Делаем выводы... Почему мы видим сегодняшние 26...


ну по теории заговора таки да !
Но я просто не могу понять привлечение гривни минфином под 17,5 %..... Насколько я помню, последние валютные гособлигации размещались под 4-5 % годовых в долларе, т.е. это можно считать уровнем нашего странового риска. Ставка 17,5 % в гривне отражает страновой риск + риск валюты. Многие годы разница между гривневыми и долларовыми гособлигациями была 6-8 % пункта, а сейчас чего-то 13.....
Или у нас резко возрос страновой риск (с чего бы ???) или значительно вырос риск валюты до 13 % годовых :roll: Если таки второе, то понятно почему минфин гребёт гривню под такие идиотские %% вместо займов в валюте под небольшой %, но тогда они видят или запланировали п..ец гривне ? А мож вообще "нагребёмся до выборов почём дают и включим поросёнка Петра" ??? :oops:
А Вы что не видете что цены не снижаются ??? В итоге получается что если бы долар не падал, то цены бы вообще в облака улетели .. Вот и таргетируют инфляцию .. Конечно потом аукнется , но то потом ..
Den
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 бер, 2018 17:51

  lrs7719 написав:
  Yuri_T написав: а все остальные процессы, включая так наз. "вытрушивание матрацев" у пересичных, вторичны и не есть целью.

Какая живучая и дивная теория однако... Лет десять ей уже - а всё никак её адепты не успокоятся... Хотя реальная ситуация ни одним фактом не подтверждает её. Как раз наоборот.

переведи [/quote]

А что ж тут переводить то? Сказал что не вижу фактов попыток вытрусить "матрасы". Вот и всё.[/quote]
Правильно, попыток нет,его уже трусят и продолжат трусить до сентября.
sinus
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 бер, 2018 18:03

  Перес де Куэльяр написав:
  Karp написав:[quote="4302941:Karp"Karp - значит будем посмотреть :)

думаю мінус 5-10 коп сьогодні 8)

не усі фактори зважив... :D
по факту сьогодні МБ 386.84 млн сер. зв. 27.0718 на кінець дня[/quote]Что думаете насчет завтра? Судя по сегодняшнему дню у меня нет прогноза.Могу только предположить,если межбанк вверх,то наличка на выходные отскочит /20-30
,если вниз м/б ,то /00 на продажу,что думаю не плохо было бы для откупа и перестраховки ,как минимум на неделю -две.[/quote]
Як виявилося це не тільки погана була ідея,а дуже погана!
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Повідомлення Додано: Сер 07 бер, 2018 18:08

  sinus написав:
Правильно, попыток нет,его уже трусят и продолжат трусить до сентября.


да? И каким же образом? :lol: А что в сентябре будет такого, что процесс остановится?
Впрочем не трудитесь отвечать. Оно и так ясно. :lol:
В борьбе обретёшь ты право своё.
lrs7719
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Повідомлення Додано: Сер 07 бер, 2018 18:10

  somilitark написав:А вот и подарок всем оптимистам и патриотам,на МБ прокололи 26,спасибо всем кто сейчас в гривне,я рад за себя и за вас вдвойне!


Успел только что в привате слить по 26.05 - и ну вас в баню, аж камень с плеч!)) (деньги идут на другое дело).

Две недели сидел думал ждал, дождался самого дна. +1 Олень на форуме :lol:
sailed
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 бер, 2018 18:24

  lrs7719 написав:
  Yuri_T написав: а все остальные процессы, включая так наз. "вытрушивание матрацев" у пересичных, вторичны и не есть целью.


Какая живучая и дивная теория однако... Лет десять ей уже - а всё никак её адепты не успокоятся... Хотя реальная ситуация ни одним фактом не подтверждает её. Как раз наоборот.


Судя по заметному отставанию баксопада на наличном рынке от потерь "зеленого" безнала, "вытряхивание матрасов" идет туго. Почему бы не считать это формирование курсового зазора для злоупотреблений на почве "перетока" более дешевой безналичной СКВ на дорогой наличный рынок? Или создание регулятором условий для регулярного пополнения своих "закромов".

US
дядя Caша
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Нострадамус Jr
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 бер, 2018 18:28

Re: Валютный рынок в контексте

Эх, жаль Funtik'а давно не было, некому м2/звр посчитать, попробую сам:

Грошовий агрегат М2 - січень 2018 - 1 176 085.0 млн. грн.
Офіційні резервні активи - лютий 2018 - 18 409.78 млн. дол. США
м2 на январь, звр на февраль, не совсем корректно, но маємо шо маємо

итого: 1176085 / 18409 = 63,88 грн за 1$ на сегодня

как-то так, если нигде не накосячил
все данные отсюда
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Повідомлення Додано: Сер 07 бер, 2018 18:39

  Proofy написав:взял чуток по .25, в понедельник могу не успеть с забегом, кеды промочил.

Вы думаете , что будет рости? : :wink:
vitaliy0734998884
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