Vitalych-new написав:а кто помнит почём наш минфин последний раз долларовые облигации размещал ? что-то очень странные предчувствия насчёт курса гривни .....
В людей в закромах, осталось около 28-33 ярдов зелени... Делаем выводы... Почему мы видим сегодняшние 26...
ну по теории заговора таки да ! Но я просто не могу понять привлечение гривни минфином под 17,5 %..... Насколько я помню, последние валютные гособлигации размещались под 4-5 % годовых в долларе, т.е. это можно считать уровнем нашего странового риска. Ставка 17,5 % в гривне отражает страновой риск + риск валюты. Многие годы разница между гривневыми и долларовыми гособлигациями была 6-8 % пункта, а сейчас чего-то 13..... Или у нас резко возрос страновой риск (с чего бы ???) или значительно вырос риск валюты до 13 % годовых Если таки второе, то понятно почему минфин гребёт гривню под такие идиотские %% вместо займов в валюте под небольшой %, но тогда они видят или запланировали п..ец гривне ? А мож вообще "нагребёмся до выборов почём дают и включим поросёнка Петра" ???
А Вы что не видете что цены не снижаются ??? В итоге получается что если бы долар не падал, то цены бы вообще в облака улетели .. Вот и таргетируют инфляцию .. Конечно потом аукнется , но то потом ..
не усі фактори зважив... по факту сьогодні МБ 386.84 млн сер. зв. 27.0718 на кінець дня[/quote]Что думаете насчет завтра? Судя по сегодняшнему дню у меня нет прогноза.Могу только предположить,если межбанк вверх,то наличка на выходные отскочит /20-30 ,если вниз м/б ,то /00 на продажу,что думаю не плохо было бы для откупа и перестраховки ,как минимум на неделю -две.[/quote] Як виявилося це не тільки погана була ідея,а дуже погана!
Yuri_T написав: а все остальные процессы, включая так наз. "вытрушивание матрацев" у пересичных, вторичны и не есть целью.
Какая живучая и дивная теория однако... Лет десять ей уже - а всё никак её адепты не успокоятся... Хотя реальная ситуация ни одним фактом не подтверждает её. Как раз наоборот.
Судя по заметному отставанию баксопада на наличном рынке от потерь "зеленого" безнала, "вытряхивание матрасов" идет туго. Почему бы не считать это формирование курсового зазора для злоупотреблений на почве "перетока" более дешевой безналичной СКВ на дорогой наличный рынок? Или создание регулятором условий для регулярного пополнения своих "закромов".