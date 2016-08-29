w_bufett написав: Vitalych-new написав: а кто помнит почём наш минфин последний раз долларовые облигации размещал ?

что-то очень странные предчувствия насчёт курса гривни ..... а кто помнит почём наш минфин последний раз долларовые облигации размещал ?что-то очень странные предчувствия насчёт курса гривни .....



В людей в закромах, осталось около 28-33 ярдов зелени...

Делаем выводы... Почему мы видим сегодняшние 26... В людей в закромах, осталось около 28-33 ярдов зелени...Делаем выводы... Почему мы видим сегодняшние 26...

ну по теории заговора таки да !Но я просто не могу понять привлечение гривни минфином под 17,5 %..... Насколько я помню, последние валютные гособлигации размещались под 4-5 % годовых в долларе, т.е. это можно считать уровнем нашего странового риска. Ставка 17,5 % в гривне отражает страновой риск + риск валюты. Многие годы разница между гривневыми и долларовыми гособлигациями была 6-8 % пункта, а сейчас чего-то 13.....Или у нас резко возрос страновой риск (с чего бы ???) или значительно вырос риск валюты до 13 % годовыхЕсли таки второе, то понятно почему минфин гребёт гривню под такие идиотские %% вместо займов в валюте под небольшой %, но тогда они видят или запланировали п..ец гривне ? А мож вообще "нагребёмся до выборов почём дают и включим поросёнка Петра" ???