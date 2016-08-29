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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4497449844994500

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 730
1. Нет сбережений в валюте
11%
77
2. до 20%
6%
42
3. от 20% до 50%
7%
50
4. от 50% до 75%
13%
95
5. более 75%
64%
466
Всього голосів : 730
Повідомлення Додано: Сер 07 бер, 2018 22:05

  vovan_prm написав:
  bred написав:Эх, жаль Funtik'а давно не было, некому м2/звр посчитать, попробую сам:

Грошовий агрегат М2 - січень 2018 - 1 176 085.0 млн. грн.
Офіційні резервні активи - лютий 2018 - 18 409.78 млн. дол. США
м2 на январь, звр на февраль, не совсем корректно, но маємо шо маємо

итого: 1176085 / 18409 = 63,88 грн за 1$ на сегодня

как-то так, если нигде не накосячил
все данные отсюда

Ошибка в определении.
По определению:
Обменный курс = денежная база / резервы центрального банка
Таким образом (по той же ссылке):
399 056.7 / 18 580.34 = 21,47
Это просто. Нужно просто не путаться в определениях, и не подменять понятия. Другими словами не манипулировать!

А если посчитать на чистые резервы? :)
Неправильно ты, Дядя Федор, бутерброд ешь...
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Повідомлення Додано: Сер 07 бер, 2018 22:15

  vovan_prm написав:
  bred написав:Эх, жаль Funtik'а давно не было, некому м2/звр посчитать, попробую сам:

Грошовий агрегат М2 - січень 2018 - 1 176 085.0 млн. грн.
Офіційні резервні активи - лютий 2018 - 18 409.78 млн. дол. США
м2 на январь, звр на февраль, не совсем корректно, но маємо шо маємо

итого: 1176085 / 18409 = 63,88 грн за 1$ на сегодня

как-то так, если нигде не накосячил
все данные отсюда

Ошибка в определении.
По определению:
Обменный курс = денежная база / резервы центрального банка
Таким образом (по той же ссылке):
399 056.7 / 18 580.34 = 21,47
Это просто. Нужно просто не путаться в определениях, и не подменять понятия. Другими словами не манипулировать!

Да какие нах определения и методики , вы решили спрогнозировать улов на рыбалке по колличеству червяков в вашей банке :|
Vadim V
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Повідомлення Додано: Сер 07 бер, 2018 22:25

  w_bufett написав:
  starmaks написав:
  Corpocrator написав:чудеса продолжаются, мне тут поставщик скинул прайс по новому завозу, так там курс уе 21,4-21,9 в зависимости от группы.
3 раза переспрашивал

Постачальник продає вам товар номінований в доларах США за гривню по озвученому вами курсу???


Это вброс, 21,4-21,9 - мы не увидим никогда в Украине в ближайшие года "чтире".
Есть коридор обозначенный НБУ, в котором мы двигаемся не больше ни меньше. :wink:
И этот коридор не нарушает правила рынка.

ок, товар отгрузили по указанному курсу, если точно купил на 500$ па 21,82, в понедельник проведу QA и рассажу результат, может какахачество. У.Е. же не обязательно $, хотя в чем еще могут считать китайский ширпотреб?

Интересный поворот в дискуссии о том, какова стратегия локального кукла и...думаю, опять же выборы...кампании кандидатов и партий потребуют затрат под 2-3млрд$, возможно процесс начат загодя и оптимизация еще за счет %% по облигам, учитывая что рынок управляем, известно кто в профите

Ну и зерно хорошенько подорожало, а маркетиноговый год еще "прошлый", остатки прошлого урожая конвертируются в скв. Кстати, интересно: есть примета, что "хороший снег = хороший урожай", вот и случай проверить в новейшей истории

Пс. И да, БРЕД, накосячил: карренси борд = грошова база/звр, а не ото

upd. наличие Кабанчика на ветке в условиях галопирующего ревала...где же дно? О.о

сегодня я разговорчивый после приема от ООН посвященного гендерному равенству в Украине)))
Востаннє редагувалось Corpocrator в Сер 07 бер, 2018 22:44, всього редагувалось 4 разів.
Ut sementem feceris, ita et metes
RES(Дело) PUBLICA(Общее)
Corpocrator
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Повідомлення Додано: Сер 07 бер, 2018 22:33

Днепр 26,20/26,30 :shock:
Vadim V
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Повідомлення Додано: Сер 07 бер, 2018 23:02

  J_P написав: Из жизни: в Штатах некоторые семьи умудряются пропитаться на 250 долларов. А у других меньше 1000 не получается. Количество мяса/яиц/рыбы одинаковое. Качество разное...
П.П.С. Приближение цен к "ЭуропЭйским", - реально большая и важная проблема. Когда у нас была гривна по 5, один знакомый американец покупал курагу, блюберри, капусту и коктейльные помидоры на Бесарабке (в магазинах такого качества нет). Говорил что у них в Трейдер Джо лучше и дешевле.


1. Наверное, когда обсуждают жизнь в Украине на других совсем бедных планетах тоже с придыханием говорят, представляете, там можно умудриться пропитаться на 250 грн.! А что? Если из села вид батькив картопельку и овощи, сало и олийку, мяско и курочку, гречку и муку, сахарок и самогоночку ... Умудрялись же прожить и пропитаться в 90-е годы, когда з/п и пенсии по полгода не получали ... А тут еще целых 250 грн.! :lol:

2. Trader Joe's далеко не лучшие магазины. Не соответствие цены и качества.
Если спешишь и ничего ближе нет, то идешь в виде исключения за чем-нибудь в Trader Joe's.
Лучшими являются Whole Foods. Экологически чистые и вкусные продукты. Говядина охлажденная, коровки паслись на травке - цена порядка $10 за фунт (полкила). Филе рыбы любой, тоже реально свежей и охлажденной порядка $10 за фунт. Кстати, треска и хэк, которыми у нас раньше пугали детей и издевались над солдатами на ужинах, тоже в эту цену. Все продукты всегда абсолютно свежие. Стейк мяса бизона (около 300 г) порядка $15. Буханка хлеба $4. Есть готовая еда. Скромный обед или ужин на одного обойдется порядка $15-$20.
По качеству магазин похож на наше крутое Сильпо на Оболони. Про другие Сильпо не скажу. Но из Сильпо, если я трачу там $100, я выезжаю на тачке с полными торбами. Из Whole Foodsа с двумя не тяжелыми пакетами.
В Нью-Йорке есть еще похожая по цене и качеству сеть Gristedes.
Не верьте тем, кто говорит, что продукты у вас дороже или стоят столько же.
Равенство цен на продукты только на помойке. :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Сер 07 бер, 2018 23:13

  somilitark написав:Продукты тоже постоянно растут,во многих ихних экономических передачах,когда отвечают экономисты от правительства, на укоры от пересичных о том,что всё дорого и становится ещё дороже, примерно следующее твердят, как попки повторяют одно и тоже:бензин дешёвый и доступный,электроника опять подешевела на пару процентов,и всё,больше ни слова о том,что хлеб,транспорт,услуги,мясо,учёба дорожает,людей "там" инфляция тоже очень волнует,когда начальник брата захотел побывать у нас,то они прилетели как раз летом 2008-го,то от захода в супермаркет у амеров были квадратные глаза,просто супер,грит на наши деньги тут можно было бы чувствовать себя папиком и босом,но побыв пару дней ускакали назад,грит мы не привыкли к такому,постоянно думаешь о работе,заточены на рабский труд,лежать на печи не можем,единственное что им не понравилось,это грязь на улицах,грят серое всё мало яркого,у нас всё веселее и привычнее,а так остались довольны,грят намного лучше чем мы думали,понятие было о нас:что мы тут вообще дикие и отсталые,а так грят ремонты в квартирах ОК,авто приличные,люди разодетые,а глянешь в экономические рейтинги,так вы ЗимбабвЭ...


Нет пророка на своём форуме. :oops:
Я вам все время это тут говорю.
Мне не верите. :?
А вот разным перебежчикам и предателям верите.
Обидно, досадно,
Но ладно, ладно, ладно.
Главное, чтоб доходила до вас правда, а не вымыслы и слухи.
:lol: :lol: :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Чет 08 бер, 2018 00:22

  Vadim V написав:
  Starikan написав:Продукты... у них дороже.

Не тупи , даже в капиталлистической Италии, такие же и даже многие дешевле

А можно не хамить, пацан?
В Италии я не был, но жил в Скандинавии, Японии, Штатах и Франции. И знаю тамошние цены. И цены Израиля хорошо знаю, мясо у них в шекелях стоит столько, сколько у нас в гривнах.
Конечно, фрукты-овощи в Италии-Испании дешевле, кто спорит.
Starikan
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Повідомлення Додано: Чет 08 бер, 2018 02:03

  vovan_prm написав:
  bred написав:Эх, жаль Funtik'а давно не было, некому м2/звр посчитать, попробую сам:

Грошовий агрегат М2 - січень 2018 - 1 176 085.0 млн. грн.
Офіційні резервні активи - лютий 2018 - 18 409.78 млн. дол. США
м2 на январь, звр на февраль, не совсем корректно, но маємо шо маємо

итого: 1176085 / 18409 = 63,88 грн за 1$ на сегодня

как-то так, если нигде не накосячил
все данные отсюда

Ошибка в определении.
По определению:
Обменный курс = денежная база / резервы центрального банка
Таким образом (по той же ссылке):
399 056.7 / 18 580.34 = 21,47
Это просто. Нужно просто не путаться в определениях, и не подменять понятия. Другими словами не манипулировать!

Ага, таки накосячил, за что дико извиняюсь,
сбили с толку ворожi графiки :(
ну чтож, век живи век учись... Свято продовжується :wink:
bred
 
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