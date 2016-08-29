Тут не помню кто писал о укреплении гривни в связи с ростом цен на зерно. Хочу отметить, что, во-первых, сильного роста пока не наблюдается, хотя, действительно, от минимумов в сентябре 2014 и 2016 отросли заметно. Во вторых, в прошлом году задавал вопрос Qwerty, и он подтвердил мои предположения о том, что наши зернотрейдеры работают в основном по долгосрочным контрактам, поэтому колебания цен на форексе на них мало влияют в краткосрочной перспективе. А какого-то серьёзного тренда на рост цен пока не наблюдается. В-третьих, рост цен на энергоносители, кот. являются основной статьёй нашего импорта выросли значительно сильнее, так что торгбаланс пока (за счёт этих факторов) ухудшается. Вот цены на металл-руду выросли, действительно, существенно, и это сильно поддержало наших металлургов в пошлом году и пока что поддерживает в нынешнем. В результате, в прошлом году при падении физических объёмов экспортную выручку им удалось заметно увеличить. Кроме того, думаю, у них контракты менее долгосрочные, чем у зернотрейдеров, поэтому изменение мировых цен быстрее сказываются на их доходах. Правда, это может сработать и в худшую сторону при снижении мировых цен.
Востаннє редагувалось ЛАД в Чет 08 бер, 2018 16:56, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД написав:Тут не помню кто писал о укреплении гривни в связи с ростом цен на зерно. Хочу отметить, что, во-первых, сильного роста пока не наблюдается, хотя, действительно, от минимумов в сентябре 2014 и 2016 отросли заметно. Во вторых, в прошлом году задавал вопрос Qwerty, и он подтвердил мои предположения о том, что наши зернотрейдеры работают в основном по долгосрочным контрактам, поэтому колебания цен на форексе на них мало влияют в краткосрочной перспективе. А какого-то серьёзного тренда на рост цен пока не наблюдается. В-третьих, рост цен на энергоносители, кот. являются основной статьёй нашего импорта выросли значительно сильнее, так что торгбаланс пока (за счёт этих факторов) ухудшается. Вот цены на металл-руду выросли, действительно, существенно, и это сильно поддержало наших металлургов в пошлом году и пока что поддерживает в нынешнем. В результате, в прошлом году при падении физических объёмов экспортную выручку им удалось заметно увеличить. Кроме того, думаю, у них контракты менее долгосрочные, чем у зернотрейдеров, поэтому изменение мировых цен быстрее сказываются на их доходах. Правда, это может сработать и в худшую сторону при снижении мировых цен.
Есть коридор, движения гривны, который в октябре 2017, обозначил НБУ. И мы в нем двигаемся ни больше ни меньше...
rasmus написав: Реальный курс как и цена любого товара определяется СПРОСОМ. Это ведь никто не отменял.
Что правда что-ли? А вот к примеру бриллианты цвета G(4) с чистотой SI1(7), стоят у нас за один карат $5,650.00 или 146900 гривен. Очередей за ними я что-то не наблюдаю. Так судя по Вашей логике цена должна постоянно падать, пока народ их на зарплату мешками не сможет покупать : ) P.S. Всех женщин- с 8 марта!