Додано: Чет 08 бер, 2018 16:41

Тут не помню кто писал о укреплении гривни в связи с ростом цен на зерно.

Хочу отметить, что, во-первых, сильного роста пока не наблюдается, хотя, действительно, от минимумов в сентябре 2014 и 2016 отросли заметно.

Во вторых, в прошлом году задавал вопрос Qwerty, и он подтвердил мои предположения о том, что наши зернотрейдеры работают в основном по долгосрочным контрактам, поэтому колебания цен на форексе на них мало влияют в краткосрочной перспективе. А какого-то серьёзного тренда на рост цен пока не наблюдается.

В-третьих, рост цен на энергоносители, кот. являются основной статьёй нашего импорта выросли значительно сильнее, так что торгбаланс пока (за счёт этих факторов) ухудшается.

Вот цены на металл-руду выросли, действительно, существенно, и это сильно поддержало наших металлургов в пошлом году и пока что поддерживает в нынешнем. В результате, в прошлом году при падении физических объёмов экспортную выручку им удалось заметно увеличить. Кроме того, думаю, у них контракты менее долгосрочные, чем у зернотрейдеров, поэтому изменение мировых цен быстрее сказываются на их доходах. Правда, это может сработать и в худшую сторону при снижении мировых цен.