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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4501450245034504>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 731
1. Нет сбережений в валюте
11%
77
2. до 20%
6%
42
3. от 20% до 50%
7%
50
4. от 50% до 75%
13%
96
5. более 75%
64%
466
Всього голосів : 731
Повідомлення Додано: Чет 08 бер, 2018 15:22

Re: Валютный рынок в контексте

  w_bufett написав:О О О... Форекс гуру. Поясніть мені будь ласка рух літака - "теханалізом"
Він летить тому що, знизу його підпирає повітря а зверху давить космос?

Допустим я не знаю почему летают самолёты, они от этого престанут летать?
bred
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 бер, 2018 15:30

  bred написав:
  w_bufett написав:О О О... Форекс гуру. Поясніть мені будь ласка рух літака - "теханалізом"
Він летить тому що, знизу його підпирає повітря а зверху давить космос?

Допустим я не знаю почему летают самолёты, они от этого престанут летать?


Я прошу вибаченні - не хочу розводити на форумі нецільові бесіди. :(
Літак літає не тому що, його підпирає повітря а зверху давить космос.
І ринок працює по відмінному принципу ніж показує теханаліз. :roll:
w_bufett
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Повідомлення Додано: Чет 08 бер, 2018 15:47

Вибачення прийняте, всього вам найкращого.
bred
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 бер, 2018 15:56

  w_bufett написав:
  rasmus написав:
  w_bufett написав:Ця цифра буде реальним курсом на сьогодні..


Реальный курс как и цена любого товара определяется СПРОСОМ. Это ведь никто не отменял.


Тільки уточніть будь ласка чиїм "СПРОСОМ" :mrgreen:


А яка різниця? Є попит - ціна зростає.
Це ж відомо всім.
rasmus
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 бер, 2018 16:41

Тут не помню кто писал о укреплении гривни в связи с ростом цен на зерно.
Хочу отметить, что, во-первых, сильного роста пока не наблюдается, хотя, действительно, от минимумов в сентябре 2014 и 2016 отросли заметно.
Во вторых, в прошлом году задавал вопрос Qwerty, и он подтвердил мои предположения о том, что наши зернотрейдеры работают в основном по долгосрочным контрактам, поэтому колебания цен на форексе на них мало влияют в краткосрочной перспективе. А какого-то серьёзного тренда на рост цен пока не наблюдается.
В-третьих, рост цен на энергоносители, кот. являются основной статьёй нашего импорта выросли значительно сильнее, так что торгбаланс пока (за счёт этих факторов) ухудшается.
Вот цены на металл-руду выросли, действительно, существенно, и это сильно поддержало наших металлургов в пошлом году и пока что поддерживает в нынешнем. В результате, в прошлом году при падении физических объёмов экспортную выручку им удалось заметно увеличить. Кроме того, думаю, у них контракты менее долгосрочные, чем у зернотрейдеров, поэтому изменение мировых цен быстрее сказываются на их доходах. Правда, это может сработать и в худшую сторону при снижении мировых цен.
Востаннє редагувалось ЛАД в Чет 08 бер, 2018 16:56, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 08 бер, 2018 16:44

Re: Валютный рынок в контексте

https://biz.censor.net.ua/news/3053557/ ... strantsami

Может быть в этой статье преувеличено влияние выплаты дивидендов по гривневым ОВГЗ летом 2018г на рост курса гривны в июле - авгуите 2018г?
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 бер, 2018 17:52

  ЛАД написав:Тут не помню кто писал о укреплении гривни в связи с ростом цен на зерно.
Хочу отметить, что, во-первых, сильного роста пока не наблюдается, хотя, действительно, от минимумов в сентябре 2014 и 2016 отросли заметно.
Во вторых, в прошлом году задавал вопрос Qwerty, и он подтвердил мои предположения о том, что наши зернотрейдеры работают в основном по долгосрочным контрактам, поэтому колебания цен на форексе на них мало влияют в краткосрочной перспективе. А какого-то серьёзного тренда на рост цен пока не наблюдается.
В-третьих, рост цен на энергоносители, кот. являются основной статьёй нашего импорта выросли значительно сильнее, так что торгбаланс пока (за счёт этих факторов) ухудшается.
Вот цены на металл-руду выросли, действительно, существенно, и это сильно поддержало наших металлургов в пошлом году и пока что поддерживает в нынешнем. В результате, в прошлом году при падении физических объёмов экспортную выручку им удалось заметно увеличить. Кроме того, думаю, у них контракты менее долгосрочные, чем у зернотрейдеров, поэтому изменение мировых цен быстрее сказываются на их доходах. Правда, это может сработать и в худшую сторону при снижении мировых цен.


Есть коридор, движения гривны, который в октябре 2017, обозначил НБУ.
И мы в нем двигаемся ни больше ни меньше...
w_bufett
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Повідомлення Додано: Чет 08 бер, 2018 18:05

  Yuri_61 написав:https://biz.censor.net.ua/news/3053557/glava_soveta_nbu_uvidel_riski_dlya_kursa_grivni_izza_skupki_ovgz_inostrantsami

Может быть в этой статье преувеличено влияние выплаты дивидендов по гривневым ОВГЗ летом 2018г на рост курса гривны в июле - авгуите 2018г?


Выплата дивидендов может и не повлияют, но я не думаю, что они не захотят забрать и тело вклада. Если конечно не будет еще более привлекательного предложения по пролонгации (что маловероятно).
rasmus
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 бер, 2018 18:11

  rasmus написав: Реальный курс как и цена любого товара определяется СПРОСОМ. Это ведь никто не отменял.

Что правда что-ли? А вот к примеру бриллианты цвета G(4) с чистотой SI1(7), стоят у нас за один карат $5,650.00 или 146900 гривен. Очередей за ними я что-то не наблюдаю. Так судя по Вашей логике цена должна постоянно падать, пока народ их на зарплату мешками не сможет покупать : )
P.S. Всех женщин- с 8 марта!
Вовка-тренер
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Повідомлення Додано: Чет 08 бер, 2018 18:12

  Долярчик написав:... сьогодні по всіх відділеннях банків висить табличка "закрито"?

Удивительно, в праздник банки закрыты, кто бы мог подумать :)
pesikot
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