ЛАД написав:Это типа как Кутузов Наполеона в Москву заманивал? Или Сталин Гитлера под Москву? И зачем это надо было госдепу? Думаю, им интереснее было бы собственную базу в Крыму иметь.
Якщо припустити , що американці вміють прогнозувати в горизонті довше ніж на 20 років то... фантазії ,але 1 Підводять до носія чумуйданів якогось живчика,який радить останньому як заробляти гроші 2 Якщо забугорний живчик має доступ до інформації у вищих ешелонах ЦРУ , то що заважає живчику давати поради по яким носій чумйданів.простий клерк починає потихеньку безпомилково багатіти... Чим більше порад живчика збувається-тим сильніше йому вірять... 3 Приходить час чумуйданника наказати , живчик йому й підказує - лізь в Крим.... 4Проходить кілька років як телепень поліз і ]https://censor.net.ua/news/3054341/ktoto_soznatelno_nas_podvinul_k_takoyi_cherte_putin_ob_okkupatsii_kryma_video
Навіщо це зроблено - для завоювання енергоринку Європи , чи для розвалу РФ чи просто щоб побавитись - ми не взнаємо, але коли на четвертому році після дурної затії з Кримом, пуйло прозріває .... тоце мене радує, адже операція яка готувалась десятиліттями-повинна мати щасливий кінець , а не атомний армагедон.
http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 В ігнорі писака,який не в стані відповідати 1 повідомленням на 1 повідомлення
budivelnik написав:Навіщо це зроблено - для завоювання енергоринку Європи , чи для розвалу РФ чи просто щоб побавитись - ми не взнаємо, але коли на четвертому році після дурної затії з Кримом, пуйло прозріває .... тоце мене радує, адже операція яка готувалась десятиліттями-повинна мати щасливий кінець , а не атомний армагедон.
Щасливый конец этой рыбалки планируется для рыбакакоторый на рыбалку поехал, а не для щуки которую ловят и уж тем более не для живца, на которого эту щуку ловят. Мы на этой рыбалке - увы просто живец, расходный материал.
budivelnik написав:Навіщо це зроблено - для завоювання енергоринку Європи , чи для розвалу РФ чи просто щоб побавитись - ми не взнаємо, але коли на четвертому році після дурної затії з Кримом, пуйло прозріває .... тоце мене радує, адже операція яка готувалась десятиліттями-повинна мати щасливий кінець , а не атомний армагедон.
Щасливый конец этой рыбалки планируется для рыбакакоторый на рыбалку поехал, а не для щуки которую ловят и уж тем более не для живца, на которого эту щуку ловят. Мы на этой рыбалке - увы просто живец, расходный материал.
Але без цієї рибалки , ми б не потягнули навіть на приманку,нас би просто розчинили на просторах педерації. А так як з нашою допомогою рибак витягне щуку, а свято місце пусто не буває - то якесь місце в озері в якому щука всіх шугала,після поїдання останньої рибаком-буде зайняте бувшими приманками з окуньків/карасиків з допомогою яких щука й була зловлена.
http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 В ігнорі писака,який не в стані відповідати 1 повідомленням на 1 повідомлення
Россия конечно империя зла но разрушить собственную страну и ввергнуть народ в нищету и вымирание ради того чтоб навредить империи зла - надо оно народу такое самопожертвование свидомых патриотов (которые сами очень быстро первыми окажутся в родной Польше или Канаде )?
jabba написав:Россия конечно империя зла но разрушить собственную страну и ввергнуть народ в нищету и вымирание ради того чтоб навредить империи зла - надо оно народу такое самопожертвование свидомых патриотов (которые сами очень быстро первыми окажутся в родной Польше или Канаде )?
Ну да-ну да... Це ми провели референдум в Кубані, пуляли градами по російській території і проводили здачу екзаменів курсантів артилерійських вишів залпами по російським населенним пунктам Ми захищались тоді і захищаємось зараз Тому звинувачувати нас що ми воюємо-це те саме що звинуватити сталіна в 1941 що він не здався.
http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 В ігнорі писака,який не в стані відповідати 1 повідомленням на 1 повідомлення
jabba написав:Россия конечно империя зла но разрушить собственную страну и ввергнуть народ в нищету и вымирание ради того чтоб навредить империи зла - надо оно народу такое самопожертвование свидомых патриотов (которые сами очень быстро первыми окажутся в родной Польше или Канаде )?
СШП конечно империя зла, но разрушить собственную страну и ввергнуть народ в нищету и вымирание ради не отдать хвостик живца империи зла - надо оно такое самопожертвование скрепным патриотам встающим с колен(которые сами очень быстро первыми окажутся в родной Сирии или загнивающем западе)?
Ut sementem feceris, ita et metes RES(Дело) PUBLICA(Общее)
jabba написав:Россия конечно империя зла но разрушить собственную страну и ввергнуть народ в нищету и вымирание ради того чтоб навредить империи зла - надо оно народу такое самопожертвование свидомых патриотов (которые сами очень быстро первыми окажутся в родной Польше или Канаде )?
Выучило б сначала свой могучий несвидомый язык и научилось бы запятые расставлять, чтоб мысль наблюдалась. Жлоб валдайский. Малограмотная вата.
budivelnik написав:Ну да-ну да... Це ми провели референдум в Кубані, пуляли градами по російській території і проводили здачу екзаменів курсантів артилерійських вишів залпами по російським населенним пунктам Ми захищались тоді і захищаємось зараз Тому звинувачувати нас що ми воюємо-це те саме що звинуватити сталіна в 1941 що він не здався.
Берите раньше - когда сознательно дразнили медведя в его берлоге(который к тому же был главным торговым партнером) то вступлением в НАТО (в которое никто не звал), то угрозами выгнать ЧФ из Крыма, то кричалками "хто не скаче той москаль", то вступлением в Евросоюз (в который опять никто не звал и не собирается по сей день). Бацька вот АТО никакое в Беловежской пуще не проводит потому что хватало ума не дорываться до медведя пляша под американскую дудку.