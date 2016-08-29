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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 45054506450745084509>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 731
1. Нет сбережений в валюте
11%
77
2. до 20%
6%
42
3. от 20% до 50%
7%
50
4. от 50% до 75%
13%
96
5. более 75%
64%
466
Всього голосів : 731
Повідомлення Додано: Чет 08 бер, 2018 22:26

  ЛАД написав:Это типа как Кутузов Наполеона в Москву заманивал?
Или Сталин Гитлера под Москву?
И зачем это надо было госдепу?
Думаю, им интереснее было бы собственную базу в Крыму иметь.
Якщо припустити , що американці вміють прогнозувати в горизонті довше ніж на 20 років то... фантазії ,але
1 Підводять до носія чумуйданів якогось живчика,який радить останньому як заробляти гроші
2 Якщо забугорний живчик має доступ до інформації у вищих ешелонах ЦРУ , то що заважає живчику давати поради по яким носій чумйданів.простий клерк починає потихеньку безпомилково багатіти...
Чим більше порад живчика збувається-тим сильніше йому вірять...
3 Приходить час чумуйданника наказати , живчик йому й підказує - лізь в Крим....
4Проходить кілька років як телепень поліз і
]https://censor.net.ua/news/3054341/ktoto_soznatelno_nas_podvinul_k_takoyi_cherte_putin_ob_okkupatsii_kryma_video

Навіщо це зроблено - для завоювання енергоринку Європи , чи для розвалу РФ чи просто щоб побавитись - ми не взнаємо, але коли на четвертому році після дурної затії з Кримом, пуйло прозріває .... :D тоце мене радує, адже операція яка готувалась десятиліттями-повинна мати щасливий кінець , а не атомний армагедон.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 В ігнорі писака,який не в стані відповідати 1 повідомленням на 1 повідомлення
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 08 бер, 2018 22:40

  budivelnik написав:Навіщо це зроблено - для завоювання енергоринку Європи , чи для розвалу РФ чи просто щоб побавитись - ми не взнаємо, але коли на четвертому році після дурної затії з Кримом, пуйло прозріває .... :D тоце мене радує, адже операція яка готувалась десятиліттями-повинна мати щасливий кінець , а не атомний армагедон.

Щасливый конец этой рыбалки планируется для рыбакакоторый на рыбалку поехал, а не для щуки которую ловят и уж тем более не для живца, на которого эту щуку ловят. Мы на этой рыбалке - увы просто живец, расходный материал.
jabba
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Повідомлення Додано: Чет 08 бер, 2018 22:43

  jabba написав:
  budivelnik написав:Навіщо це зроблено - для завоювання енергоринку Європи , чи для розвалу РФ чи просто щоб побавитись - ми не взнаємо, але коли на четвертому році після дурної затії з Кримом, пуйло прозріває .... :D тоце мене радує, адже операція яка готувалась десятиліттями-повинна мати щасливий кінець , а не атомний армагедон.
Щасливый конец этой рыбалки планируется для рыбакакоторый на рыбалку поехал, а не для щуки которую ловят и уж тем более не для живца, на которого эту щуку ловят. Мы на этой рыбалке - увы просто живец, расходный материал.
Але без цієї рибалки , ми б не потягнули навіть на приманку,нас би просто розчинили на просторах педерації.
А так як з нашою допомогою рибак витягне щуку, а свято місце пусто не буває - то якесь місце в озері в якому щука всіх шугала,після поїдання останньої рибаком-буде зайняте бувшими приманками з окуньків/карасиків з допомогою яких щука й була зловлена.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 В ігнорі писака,який не в стані відповідати 1 повідомленням на 1 повідомлення
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 08 бер, 2018 22:47

  lensky написав:подскажите где в центре киева найти обменки с нормальным курсом продажи?

Нынче в банках можно лучший курс найти.Правда объёмы не всегда удовлетворят.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Чет 08 бер, 2018 22:52

Россия конечно империя зла но разрушить собственную страну и ввергнуть народ в нищету и вымирание ради того чтоб навредить империи зла - надо оно народу такое самопожертвование свидомых патриотов (которые сами очень быстро первыми окажутся в родной Польше или Канаде )? :evil:
jabba
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Повідомлення Додано: Чет 08 бер, 2018 22:58

  ЛАД написав:
  w_bufett написав:.............
Есть коридор, движения гривны, который в октябре 2017, обозначил НБУ.
И мы в нем двигаемся ни больше ни меньше...

Коридор НБУ обозначил лично Вам?
Не подскажете, какой? А то я что-то не заметил, тем более в октябре 2017. :) Во всяком случае 28,9 я видел в январе 2018, но никак не в октябре 2017.


Лично я им пользуюсь с конца 2013 года, для определения направления движения гривны. :mrgreen: Это очень удобно... 8)Но он только для приватного использования :D Правда с Вами могу поделится :shock:
Востаннє редагувалось w_bufett в Чет 08 бер, 2018 23:03, всього редагувалось 1 раз.
w_bufett
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Повідомлення Додано: Чет 08 бер, 2018 23:01

  jabba написав:Россия конечно империя зла но разрушить собственную страну и ввергнуть народ в нищету и вымирание ради того чтоб навредить империи зла - надо оно народу такое самопожертвование свидомых патриотов (которые сами очень быстро первыми окажутся в родной Польше или Канаде )? :evil:
Ну да-ну да...
Це ми провели референдум в Кубані, пуляли градами по російській території і проводили здачу екзаменів курсантів артилерійських вишів залпами по російським населенним пунктам
Ми захищались тоді і захищаємось зараз
Тому звинувачувати нас що ми воюємо-це те саме що звинуватити сталіна в 1941 що він не здався.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 В ігнорі писака,який не в стані відповідати 1 повідомленням на 1 повідомлення
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 08 бер, 2018 23:03

  jabba написав:Россия конечно империя зла но разрушить собственную страну и ввергнуть народ в нищету и вымирание ради того чтоб навредить империи зла - надо оно народу такое самопожертвование свидомых патриотов (которые сами очень быстро первыми окажутся в родной Польше или Канаде )? :evil:

СШП конечно империя зла, но разрушить собственную страну и ввергнуть народ в нищету и вымирание ради не отдать хвостик живца империи зла - надо оно такое самопожертвование скрепным патриотам встающим с колен(которые сами очень быстро первыми окажутся в родной Сирии или загнивающем западе)?
Ut sementem feceris, ita et metes
RES(Дело) PUBLICA(Общее)
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Повідомлення Додано: Чет 08 бер, 2018 23:19

  jabba написав:Россия конечно империя зла но разрушить собственную страну и ввергнуть народ в нищету и вымирание ради того чтоб навредить империи зла - надо оно народу такое самопожертвование свидомых патриотов (которые сами очень быстро первыми окажутся в родной Польше или Канаде )? :evil:


Выучило б сначала свой могучий несвидомый язык и научилось бы запятые расставлять, чтоб мысль наблюдалась. Жлоб валдайский. Малограмотная вата.

:lol: :lol: :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Чет 08 бер, 2018 23:19

  budivelnik написав:Ну да-ну да...
Це ми провели референдум в Кубані, пуляли градами по російській території і проводили здачу екзаменів курсантів артилерійських вишів залпами по російським населенним пунктам
Ми захищались тоді і захищаємось зараз
Тому звинувачувати нас що ми воюємо-це те саме що звинуватити сталіна в 1941 що він не здався.

Берите раньше - когда сознательно дразнили медведя в его берлоге(который к тому же был главным торговым партнером) то вступлением в НАТО (в которое никто не звал), то угрозами выгнать ЧФ из Крыма, то кричалками "хто не скаче той москаль", то вступлением в Евросоюз (в который опять никто не звал и не собирается по сей день). Бацька вот АТО никакое в Беловежской пуще не проводит потому что хватало ума не дорываться до медведя пляша под американскую дудку.
jabba
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