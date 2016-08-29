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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 4506450745084509> Какой процент сбережений вы держите в валюте? Валютный рынок в контексте 4.1 5 731 1. Нет сбережений в валюте 11% 77 2. до 20% 6% 42 3. от 20% до 50% 7% 50 4. от 50% до 75% 13% 96 5. более 75% 64% 466 Всього голосів : 731 Додано: Чет 08 бер, 2018 23:23 jabba написав: budivelnik написав: Ну да-ну да...

Це ми провели референдум в Кубані, пуляли градами по російській території і проводили здачу екзаменів курсантів артилерійських вишів залпами по російським населенним пунктам

Ми захищались тоді і захищаємось зараз

Тому звинувачувати нас що ми воюємо-це те саме що звинуватити сталіна в 1941 що він не здався. Ну да-ну да...Це ми провели референдум в Кубані, пуляли градами по російській території і проводили здачу екзаменів курсантів артилерійських вишів залпами по російським населенним пунктамМи захищались тоді і захищаємось заразТому звинувачувати нас що ми воюємо-це те саме що звинуватити сталіна в 1941 що він не здався. Берите раньше - когда сознательно дразнили медведя в его берлоге(который к тому же был главным торговым партнером) то вступлением в НАТО (в которое никто не звал), то угрозами выгнать ЧФ из Крыма, то кричалками "хто не скаче той москаль", то вступлением в Евросоюз (в который опять никто не звал и не собирается по сей день). Бацька вот АТО никакое в Беловежской пуще не проводит потому что хватало ума не дорываться до медведя пляша под американскую дудку. Берите раньше - когда сознательно дразнили медведя в его берлоге(который к тому же был главным торговым партнером) то вступлением в НАТО (в которое никто не звал), то угрозами выгнать ЧФ из Крыма, то кричалками "хто не скаче той москаль", то вступлением в Евросоюз (в который опять никто не звал и не собирается по сей день). Бацька вот АТО никакое в Беловежской пуще не проводит потому что хватало ума не дорываться до медведя пляша под американскую дудку. З ніг на голову не перевертай

1 Всередині своєї держави я можу скакати як хочеш ,кричати що хочеш - головне не вилазити за межі

Твої ж москалики це порушили

2 Мене цікавить - а чого твоє пуйло ядрєну бонбу з мультика на США ще не запуляло ,адже там також педераційників не люблять

Чи просто очко до старших підскакувати не дало-стиснулось так,що й лом Трампушкою засунутий-перекусило?

3 Ти в себе дома,коли вирішив з дружиною один на один поспілкуватись - також дозволу від сусідів по сходовій питаєшся-чиміж нею і тобою це питання вирішуєш

Якщо сам - то нам чому подвійні стандарти пропонуєш? З ніг на голову не перевертай1 Всередині своєї держави я можу скакати як хочеш ,кричати що хочеш - головне не вилазити за межіТвої ж москалики це порушили2 Мене цікавить - а чого твоє пуйло ядрєну бонбу з мультика на США ще не запуляло ,адже там також педераційників не люблятьЧи просто очко до старших підскакувати не дало-стиснулось так,що й лом Трампушкою засунутий-перекусило?3 Ти в себе дома,коли вирішив з дружиною один на один поспілкуватись - також дозволу від сусідів по сходовій питаєшся-чиміж нею і тобою це питання вирішуєшЯкщо сам - то нам чому подвійні стандарти пропонуєш? http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 В ігнорі писака,який не в стані відповідати 1 повідомленням на 1 повідомлення budivelnik

Повідомлень: 19117 З нами з: 15.01.09 Подякував: 118 раз. Подякували: 1761 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 08 бер, 2018 23:32 budivelnik написав: jabba написав: budivelnik написав: Ну да-ну да...

Це ми провели референдум в Кубані, пуляли градами по російській території і проводили здачу екзаменів курсантів артилерійських вишів залпами по російським населенним пунктам

Ми захищались тоді і захищаємось зараз

Тому звинувачувати нас що ми воюємо-це те саме що звинуватити сталіна в 1941 що він не здався. Ну да-ну да...Це ми провели референдум в Кубані, пуляли градами по російській території і проводили здачу екзаменів курсантів артилерійських вишів залпами по російським населенним пунктамМи захищались тоді і захищаємось заразТому звинувачувати нас що ми воюємо-це те саме що звинуватити сталіна в 1941 що він не здався. Берите раньше - когда сознательно дразнили медведя в его берлоге(который к тому же был главным торговым партнером) то вступлением в НАТО (в которое никто не звал), то угрозами выгнать ЧФ из Крыма, то кричалками "хто не скаче той москаль", то вступлением в Евросоюз (в который опять никто не звал и не собирается по сей день). Бацька вот АТО никакое в Беловежской пуще не проводит потому что хватало ума не дорываться до медведя пляша под американскую дудку. Берите раньше - когда сознательно дразнили медведя в его берлоге(который к тому же был главным торговым партнером) то вступлением в НАТО (в которое никто не звал), то угрозами выгнать ЧФ из Крыма, то кричалками "хто не скаче той москаль", то вступлением в Евросоюз (в который опять никто не звал и не собирается по сей день). Бацька вот АТО никакое в Беловежской пуще не проводит потому что хватало ума не дорываться до медведя пляша под американскую дудку. З ніг на голову не перевертай

1 Всередині своєї держави я можу скакати як хочеш ,кричати що хочеш - головне не вилазити за межі

Твої ж москалики це порушили

2 Мене цікавить - а чого твоє пуйло ядрєну бонбу з мультика на США ще не запуляло ,адже там також педераційників не люблять

Чи просто очко до старших підскакувати не дало-стиснулось так,що й лом Трампушкою засунутий-перекусило?

3 Ти в себе дома,коли вирішив з дружиною один на один поспілкуватись - також дозволу від сусідів по сходовій питаєшся-чиміж нею і тобою це питання вирішуєш

Якщо сам - то нам чому подвійні стандарти пропонуєш? З ніг на голову не перевертай1 Всередині своєї держави я можу скакати як хочеш ,кричати що хочеш - головне не вилазити за межіТвої ж москалики це порушили2 Мене цікавить - а чого твоє пуйло ядрєну бонбу з мультика на США ще не запуляло ,адже там також педераційників не люблятьЧи просто очко до старших підскакувати не дало-стиснулось так,що й лом Трампушкою засунутий-перекусило?3 Ти в себе дома,коли вирішив з дружиною один на один поспілкуватись - також дозволу від сусідів по сходовій питаєшся-чиміж нею і тобою це питання вирішуєшЯкщо сам - то нам чому подвійні стандарти пропонуєш?

1)Чтоб иметь право у себя скакать против соседа надо не токо ненавидеть соседа но и иметь сил гарантировано дать сдачи. Ну или не скакать если силенок маловато.

2) Ну ладно русским терять нечего - они живут намного хуже америкосов и устроить армагедон для всех им раз плюнуть - терять то нечего. Ну а вы куда с такими же рассейскими замашками? Вроде почти Европа - а туда де - подавай вам армагедон.

3) Если дом без дверей а сосед в 10 раз сильнее да еще и психованный - так и ты ( хотя я с тобой телят не пас на полонинах) - будешь заранее подходить и график подписывать у соседа, когда можно тебе. Ну или потом вытирать юшку с носа. 1)Чтоб иметь право у себя скакать против соседа надо не токо ненавидеть соседа но и иметь сил гарантировано дать сдачи.Ну или не скакать если силенок маловато.2) Ну ладно русским терять нечего - они живут намного хуже америкосов и устроить армагедон для всех им раз плюнуть - терять то нечего. Ну а вы куда с такими же рассейскими замашками? Вроде почти Европа - а туда де - подавай вам армагедон.3) Если дом без дверей а сосед в 10 раз сильнее да еще и психованный - так и ты ( хотя я с тобой телят не пас на полонинах) - будешь заранее подходить и график подписывать у соседа, когда можно тебе. Ну или потом вытирать юшку с носа. jabba

Повідомлень: 4950 З нами з: 18.12.08 Подякував: 269 раз. Подякували: 261 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 08 бер, 2018 23:40 Yuri_T,budivelnik

Я так понимаю, вы об одном и том же.

Мне несколько смешно, когда президент "великой державы" как мелкий карманник рассказывает: "нас подвели к черте", "мы были вынуждены". Смешно и горько. Демагогия на марше.



jabba

Чемберлен и Чехословакия сильно другая ситуация.

Там можно говорить о страхе перед войной с Германией (свежи ещё воспоминания о Первой мировой) - как объясняли на Западе, или о попытках направить Германию на Восток (как объясняли в Союзе). Придумайте хоть какое-то мало-мальски логичное объяснение "подталкиванию" РФ в Украину. О состоянии нашей армии, полагаю, Запад был прекрасно осведомлён. Подтолкнуть слона наступить на Моську? Не смешно.

А насчёт Крыма и попа с гармонью ... По такой логике зачем та же Балтия - есть Польша. Базы лишними не бывают. И пусть даже не западная база в Крыму, а просто отсутствие росс. базы - тоже неплохо.



Libo

Вы умный человек и, тем более согласно Вашей легенде, должны понимать, что Ваша терминология ни к чему хорошему не приводит - в стране, где значительная часть населения русские. Крики "москаляку на гилляку" отражали чувства очень незначительной части населения, но оказали огромную помощь Путину в захвате Крыма и создании Д/ЛНР. Потом были объяснения: "Мы не то имели ввиду", но это было потом и уже было поздно.

Бросайте Вы это. Уже вроде не ребенок и не дурак. ЛАД 2 Повідомлень: 9023 З нами з: 31.08.10 Подякував: 2878 раз. Подякували: 2569 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 08 бер, 2018 23:46 buratinyo написав: у меня сердце кровью обливается от мысли, что Крым сдала наша власть без боя.

у меня сердце кровью обливается от мысли, что Крым сдала наша власть без боя.



Ваша путинская власть его не сдала, а захватила. Ваша путинская власть его не сдала, а захватила. sergey_sryvkin

Повідомлень: 162 З нами з: 19.02.14 Подякував: 49 раз. Подякували: 36 раз. Профіль ICQ 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 08 бер, 2018 23:54 sergey_sryvkin написав: buratinyo написав: у меня сердце кровью обливается от мысли, что Крым сдала наша власть без боя.

у меня сердце кровью обливается от мысли, что Крым сдала наша власть без боя.



Ваша путинская власть его не сдала, а захватила. Ваша путинская власть его не сдала, а захватила.

не спорьте, горячие парубки...

мы сами ушли...

и не жалеем...

с умилением за вами наблюдаем...

не спорьте, горячие парубки...мы сами ушли...и не жалеем...с умилением за вами наблюдаем... знает каждый демократ - во всем Путин виноват gdadiz Повідомлень: 1419 З нами з: 04.11.08 Подякував: 0 раз. Подякували: 112 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 09 бер, 2018 00:11 ЛАД написав: Libo

Вы умный человек и, тем более согласно Вашей легенде, должны понимать, что Ваша терминология ни к чему хорошему не приводит - в стране, где значительная часть населения русские. Крики "москаляку на гилляку" отражали чувства очень незначительной части населения, но оказали огромную помощь Путину в захвате Крыма и создании Д/ЛНР. Потом были объяснения: "Мы не то имели ввиду", но это было потом и уже было поздно.

Бросайте Вы это. Уже вроде не ребенок и не дурак. Вы умный человек и, тем более согласно Вашей легенде, должны понимать, что Ваша терминология ни к чему хорошему не приводит - в стране, где значительная часть населения русские. Крики "москаляку на гилляку" отражали чувствачасти населения, но оказали огромную помощь Путину в захвате Крыма и создании Д/ЛНР. Потом были объяснения: "Мы не то имели ввиду", но это было потом и уже было поздно.Бросайте Вы это. Уже вроде не ребенок и не дурак.



Ну здрасьте.

Ты хочешь, чтоб я говорил, русские, я вас люблю за то, что вы пришли на мою землю с оружием и убиваете украинцев?

Никогда.

Я буду желать смерти ЛЮБОМУ агрессору и убийце.

Сегодня агрессор и убийцы это русские.

Сегодня они наш враг и надо уничтожать в первую очередь их.

И мне насрать, где они живут.

Хоть на Марсе.

И не пугай меня.

И только еще раз попробуй, как в ЛДНР.





ЗЫ И у нас на Востоке много русских, которые с оружием в руках борются и уничтожают свою же русскую гадину, называют ее агрессором и убийцами. Борются, потому что им ужасно стыдно за свою русскую нацию - нацию захватчиков и убийц. Таковы реалии сегодняшнего дня. Переяславская Рада и 350 лет "братства" это уже ушедшая история. Это уже ушедшее прошлое. А прошлое никогда не возвращается. Ну здрасьте.Ты хочешь, чтоб я говорил, русские, я вас люблю за то, что вы пришли на мою землю с оружием и убиваете украинцев?Никогда.Я буду желать смерти ЛЮБОМУ агрессору и убийце.Сегодня агрессор и убийцы это русские.Сегодня они наш враг и надо уничтожать в первую очередь их.И мне насрать, где они живут.Хоть на Марсе.И не пугай меня.И только еще раз попробуй, как в ЛДНР.ЗЫ И у нас на Востоке много русских, которые с оружием в руках борются и уничтожают свою же русскую гадину, называют ее агрессором и убийцами. Борются, потому что им ужасно стыдно за свою русскую нацию - нацию захватчиков и убийц. Таковы реалии сегодняшнего дня. Переяславская Рада и 350 лет "братства" это уже ушедшая история. Это уже ушедшее прошлое. А прошлое никогда не возвращается. Востаннє редагувалось Libo в П'ят 09 бер, 2018 00:20, всього редагувалось 1 раз. Libo 2

Повідомлень: 6220 З нами з: 14.11.11 Подякував: 266 раз. Подякували: 2961 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 09 бер, 2018 00:11 ЛАД написав: Придумайте хоть какое-то мало-мальски логичное объяснение "подталкиванию" РФ в Украину. Придумайте хоть какое-то мало-мальски логичное объяснение "подталкиванию" РФ в Украину.



Трата человеческого, финансового ресурса. При военных действиях, затем при восстановлении объектов контролируемой территории, на осуществление контроля/управления. Трата человеческого, финансового ресурса. При военных действиях, затем при восстановлении объектов контролируемой территории, на осуществление контроля/управления. tumos Повідомлень: 811 З нами з: 12.03.09 Подякував: 6 раз. Подякували: 47 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 09 бер, 2018 00:24 ЛАД написав: Придумайте хоть какое-то мало-мальски логичное объяснение "подталкиванию" РФ в Украину. О состоянии нашей армии, полагаю, Запад был прекрасно осведомлён. Подтолкнуть слона наступить на Моську? Не смешно.

А насчёт Крыма и попа с гармонью ... По такой логике зачем та же Балтия - есть Польша. Базы лишними не бывают. И пусть даже не западная база в Крыму, а просто отсутствие росс. базы - тоже неплохо.

Придумайте хоть какое-то мало-мальски логичное объяснение "подталкиванию" РФ в Украину. О состоянии нашей армии, полагаю, Запад был прекрасно осведомлён. Подтолкнуть слона наступить на Моську? Не смешно.А насчёт Крыма и попа с гармонью ... По такой логике зачем та же Балтия - есть Польша. Базы лишними не бывают. И пусть даже не западная база в Крыму, а просто отсутствие росс. базы - тоже неплохо.

В Украине за годы независимости выросло целое поколение русскоязычных бандеровцев. И так как в Крыму с цветами - в Днепре и Запорожье русские танки бы не встречали. Кстати русские даже не подозревали поначалу чем бы эта кампания обернулась бы. Без масштабного кропролития не обошлось бы. И это бомбардировки Львова для россиян не братоубийство было бы - а масштабные боевые действия в центральной Украине с десятками тысяч погибших с одной стороны и тысячами с другой очень многими бы в России воспринимались бы очень негативно. Наиболее вероятно сценарий у заманивавших слона пройтись по моське был такой. Но когда отпускники и казаки на домбазе внезапно столкнулись с ВСУ, состоящими отнюдь не с западенцев (резво уехавших в родную Поляндию на заработки чтоб откосить от призыва) а с почти полносностью русскоязычных резервистов - планы у Путина поменялись и проект Новороссия (от Харькова до Одессы) был быстро закрыт. И теперь маемо те шо маемо - теперешнюю "странную войну". Которая наверняка в планы госдепа не входила но играют ту партию шо получилась, деваться то некуда.



Ну а насчет Крыма - шо ж американцы не защитили украинский Крым для своей базы? Не поверю шо они ничего не знали и ничего не могли бы предпринять, тем более при полном одобрении мирового сообщества. И санкции за Крым ввели "страшнейшие" если помните - даже Жирику запретили в США въезд. Горе то какое. Специально смешные санкции чтоб пригласить россиян поглубже влезть. В Украине за годы независимости выросло целое поколение русскоязычных бандеровцев. И так как в Крыму с цветами - в Днепре и Запорожье русские танки бы не встречали. Кстати русские даже не подозревали поначалу чем бы эта кампания обернулась бы. Без масштабного кропролития не обошлось бы. И это бомбардировки Львова для россиян не братоубийство было бы - а масштабные боевые действия в центральной Украине с десятками тысяч погибших с одной стороны и тысячами с другой очень многими бы в России воспринимались бы очень негативно. Наиболее вероятно сценарий у заманивавших слона пройтись по моське был такой. Но когда отпускники и казаки на домбазе внезапно столкнулись с ВСУ, состоящими отнюдь не с западенцев (резво уехавших в родную Поляндию на заработки чтоб откосить от призыва) а с почти полносностью русскоязычных резервистов - планы у Путина поменялись и проект Новороссия (от Харькова до Одессы) был быстро закрыт. И теперь маемо те шо маемо - теперешнюю "странную войну". Которая наверняка в планы госдепа не входила но играют ту партию шо получилась, деваться то некуда.Ну а насчет Крыма - шо ж американцы не защитили украинский Крым для своей базы? Не поверю шо они ничего не знали и ничего не могли бы предпринять, тем более при полном одобрении мирового сообщества. И санкции за Крым ввели "страшнейшие" если помните - даже Жирику запретили в США въезд. Горе то какое.Специально смешные санкции чтоб пригласить россиян поглубже влезть. jabba

Повідомлень: 4950 З нами з: 18.12.08 Подякував: 269 раз. Подякували: 261 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 09 бер, 2018 00:25 mister-svet написав: Думаю уважаемый Холява правильно диагностирует. Думаю уважаемый Холява правильно диагностирует.

Это война. Погибли не женщины, старики и дети, и даже не срочники, а военные офицеры сознательно выбравшие воинскую службу и фактически управляющие агрессией. Их оружием был сбит ИЛ под Луганском. Каждый убитый российский наемник или военный это победа в бою с агрессором. А от кого - от ИГИЛовцев, или американцев - по барабану. Это война. Погибли не женщины, старики и дети, и даже не срочники, а военные офицеры сознательно выбравшие воинскую службу и фактически управляющие агрессией. Их оружием был сбит ИЛ под Луганском. Каждый убитый российский наемник или военный это победа в бою с агрессором. А от кого - от ИГИЛовцев, или американцев - по барабану. Zebra

Повідомлень: 5437 З нами з: 21.09.12 Подякував: 332 раз. Подякували: 578 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 09 бер, 2018 00:37 Zebra

Почему вы до сих пор не на фронте? Почему вы до сих пор не на фронте? jabba

Повідомлень: 4950 З нами з: 18.12.08 Подякував: 269 раз. Подякували: 261 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 4506450745084509> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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