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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4506450745084509>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 731
1. Нет сбережений в валюте
11%
77
2. до 20%
6%
42
3. от 20% до 50%
7%
50
4. от 50% до 75%
13%
96
5. более 75%
64%
466
Всього голосів : 731
Повідомлення Додано: Чет 08 бер, 2018 23:23

  jabba написав:
  budivelnik написав:Ну да-ну да...
Це ми провели референдум в Кубані, пуляли градами по російській території і проводили здачу екзаменів курсантів артилерійських вишів залпами по російським населенним пунктам
Ми захищались тоді і захищаємось зараз
Тому звинувачувати нас що ми воюємо-це те саме що звинуватити сталіна в 1941 що він не здався.
Берите раньше - когда сознательно дразнили медведя в его берлоге(который к тому же был главным торговым партнером) то вступлением в НАТО (в которое никто не звал), то угрозами выгнать ЧФ из Крыма, то кричалками "хто не скаче той москаль", то вступлением в Евросоюз (в который опять никто не звал и не собирается по сей день). Бацька вот АТО никакое в Беловежской пуще не проводит потому что хватало ума не дорываться до медведя пляша под американскую дудку.
З ніг на голову не перевертай
1 Всередині своєї держави я можу скакати як хочеш ,кричати що хочеш - головне не вилазити за межі
Твої ж москалики це порушили
2 Мене цікавить - а чого твоє пуйло ядрєну бонбу з мультика на США ще не запуляло ,адже там також педераційників не люблять
Чи просто очко до старших підскакувати не дало-стиснулось так,що й лом Трампушкою засунутий-перекусило?
3 Ти в себе дома,коли вирішив з дружиною один на один поспілкуватись - також дозволу від сусідів по сходовій питаєшся-чиміж нею і тобою це питання вирішуєш
Якщо сам - то нам чому подвійні стандарти пропонуєш?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 В ігнорі писака,який не в стані відповідати 1 повідомленням на 1 повідомлення
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 08 бер, 2018 23:32

  budivelnik написав:
  jabba написав:
  budivelnik написав:Ну да-ну да...
Це ми провели референдум в Кубані, пуляли градами по російській території і проводили здачу екзаменів курсантів артилерійських вишів залпами по російським населенним пунктам
Ми захищались тоді і захищаємось зараз
Тому звинувачувати нас що ми воюємо-це те саме що звинуватити сталіна в 1941 що він не здався.
Берите раньше - когда сознательно дразнили медведя в его берлоге(который к тому же был главным торговым партнером) то вступлением в НАТО (в которое никто не звал), то угрозами выгнать ЧФ из Крыма, то кричалками "хто не скаче той москаль", то вступлением в Евросоюз (в который опять никто не звал и не собирается по сей день). Бацька вот АТО никакое в Беловежской пуще не проводит потому что хватало ума не дорываться до медведя пляша под американскую дудку.
З ніг на голову не перевертай
1 Всередині своєї держави я можу скакати як хочеш ,кричати що хочеш - головне не вилазити за межі
Твої ж москалики це порушили
2 Мене цікавить - а чого твоє пуйло ядрєну бонбу з мультика на США ще не запуляло ,адже там також педераційників не люблять
Чи просто очко до старших підскакувати не дало-стиснулось так,що й лом Трампушкою засунутий-перекусило?
3 Ти в себе дома,коли вирішив з дружиною один на один поспілкуватись - також дозволу від сусідів по сходовій питаєшся-чиміж нею і тобою це питання вирішуєш
Якщо сам - то нам чому подвійні стандарти пропонуєш?

1)Чтоб иметь право у себя скакать против соседа надо не токо ненавидеть соседа но и иметь сил гарантировано дать сдачи. :wink: Ну или не скакать если силенок маловато.
2) Ну ладно русским терять нечего - они живут намного хуже америкосов и устроить армагедон для всех им раз плюнуть - терять то нечего. Ну а вы куда с такими же рассейскими замашками? Вроде почти Европа - а туда де - подавай вам армагедон.
3) Если дом без дверей а сосед в 10 раз сильнее да еще и психованный - так и ты ( хотя я с тобой телят не пас на полонинах) - будешь заранее подходить и график подписывать у соседа, когда можно тебе. Ну или потом вытирать юшку с носа.
jabba
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Повідомлення Додано: Чет 08 бер, 2018 23:40

Yuri_T,budivelnik
Я так понимаю, вы об одном и том же.
Мне несколько смешно, когда президент "великой державы" как мелкий карманник рассказывает: "нас подвели к черте", "мы были вынуждены". Смешно и горько. Демагогия на марше.

jabba
Чемберлен и Чехословакия сильно другая ситуация.
Там можно говорить о страхе перед войной с Германией (свежи ещё воспоминания о Первой мировой) - как объясняли на Западе, или о попытках направить Германию на Восток (как объясняли в Союзе). Придумайте хоть какое-то мало-мальски логичное объяснение "подталкиванию" РФ в Украину. О состоянии нашей армии, полагаю, Запад был прекрасно осведомлён. Подтолкнуть слона наступить на Моську? Не смешно.
А насчёт Крыма и попа с гармонью ... По такой логике зачем та же Балтия - есть Польша. Базы лишними не бывают. И пусть даже не западная база в Крыму, а просто отсутствие росс. базы - тоже неплохо.

Libo
Вы умный человек и, тем более согласно Вашей легенде, должны понимать, что Ваша терминология ни к чему хорошему не приводит - в стране, где значительная часть населения русские. Крики "москаляку на гилляку" отражали чувства очень незначительной части населения, но оказали огромную помощь Путину в захвате Крыма и создании Д/ЛНР. Потом были объяснения: "Мы не то имели ввиду", но это было потом и уже было поздно.
Бросайте Вы это. Уже вроде не ребенок и не дурак.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 08 бер, 2018 23:46

  buratinyo написав:у меня сердце кровью обливается от мысли, что Крым сдала наша власть без боя.


Ваша путинская власть его не сдала, а захватила.
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Чет 08 бер, 2018 23:54

  sergey_sryvkin написав:
  buratinyo написав:у меня сердце кровью обливается от мысли, что Крым сдала наша власть без боя.


Ваша путинская власть его не сдала, а захватила.

не спорьте, горячие парубки...
мы сами ушли...
и не жалеем...
с умилением за вами наблюдаем...
:lol:
знает каждый демократ - во всем Путин виноват
gdadiz
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 бер, 2018 00:11

  ЛАД написав:Libo
Вы умный человек и, тем более согласно Вашей легенде, должны понимать, что Ваша терминология ни к чему хорошему не приводит - в стране, где значительная часть населения русские. Крики "москаляку на гилляку" отражали чувства очень незначительной части населения, но оказали огромную помощь Путину в захвате Крыма и создании Д/ЛНР. Потом были объяснения: "Мы не то имели ввиду", но это было потом и уже было поздно.
Бросайте Вы это. Уже вроде не ребенок и не дурак.


Ну здрасьте.
Ты хочешь, чтоб я говорил, русские, я вас люблю за то, что вы пришли на мою землю с оружием и убиваете украинцев?
Никогда.
Я буду желать смерти ЛЮБОМУ агрессору и убийце.
Сегодня агрессор и убийцы это русские.
Сегодня они наш враг и надо уничтожать в первую очередь их.
И мне насрать, где они живут.
Хоть на Марсе.
И не пугай меня.
И только еще раз попробуй, как в ЛДНР.
:lol: :lol: :lol:

ЗЫ И у нас на Востоке много русских, которые с оружием в руках борются и уничтожают свою же русскую гадину, называют ее агрессором и убийцами. Борются, потому что им ужасно стыдно за свою русскую нацию - нацию захватчиков и убийц. Таковы реалии сегодняшнего дня. Переяславская Рада и 350 лет "братства" это уже ушедшая история. Это уже ушедшее прошлое. А прошлое никогда не возвращается.
Востаннє редагувалось Libo в П'ят 09 бер, 2018 00:20, всього редагувалось 1 раз.
Libo
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Повідомлення Додано: П'ят 09 бер, 2018 00:11

  ЛАД написав: Придумайте хоть какое-то мало-мальски логичное объяснение "подталкиванию" РФ в Украину.


Трата человеческого, финансового ресурса. При военных действиях, затем при восстановлении объектов контролируемой территории, на осуществление контроля/управления.
tumos
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 бер, 2018 00:24

  ЛАД написав: Придумайте хоть какое-то мало-мальски логичное объяснение "подталкиванию" РФ в Украину. О состоянии нашей армии, полагаю, Запад был прекрасно осведомлён. Подтолкнуть слона наступить на Моську? Не смешно.
А насчёт Крыма и попа с гармонью ... По такой логике зачем та же Балтия - есть Польша. Базы лишними не бывают. И пусть даже не западная база в Крыму, а просто отсутствие росс. базы - тоже неплохо.

В Украине за годы независимости выросло целое поколение русскоязычных бандеровцев. И так как в Крыму с цветами - в Днепре и Запорожье русские танки бы не встречали. Кстати русские даже не подозревали поначалу чем бы эта кампания обернулась бы. Без масштабного кропролития не обошлось бы. И это бомбардировки Львова для россиян не братоубийство было бы - а масштабные боевые действия в центральной Украине с десятками тысяч погибших с одной стороны и тысячами с другой очень многими бы в России воспринимались бы очень негативно. Наиболее вероятно сценарий у заманивавших слона пройтись по моське был такой. Но когда отпускники и казаки на домбазе внезапно столкнулись с ВСУ, состоящими отнюдь не с западенцев (резво уехавших в родную Поляндию на заработки чтоб откосить от призыва) а с почти полносностью русскоязычных резервистов - планы у Путина поменялись и проект Новороссия (от Харькова до Одессы) был быстро закрыт. И теперь маемо те шо маемо - теперешнюю "странную войну". Которая наверняка в планы госдепа не входила но играют ту партию шо получилась, деваться то некуда.

Ну а насчет Крыма - шо ж американцы не защитили украинский Крым для своей базы? Не поверю шо они ничего не знали и ничего не могли бы предпринять, тем более при полном одобрении мирового сообщества. И санкции за Крым ввели "страшнейшие" если помните - даже Жирику запретили в США въезд. Горе то какое. :mrgreen: Специально смешные санкции чтоб пригласить россиян поглубже влезть.
jabba
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Повідомлення Додано: П'ят 09 бер, 2018 00:25

  mister-svet написав:Думаю уважаемый Холява правильно диагностирует.

Это война. Погибли не женщины, старики и дети, и даже не срочники, а военные офицеры сознательно выбравшие воинскую службу и фактически управляющие агрессией. Их оружием был сбит ИЛ под Луганском. Каждый убитый российский наемник или военный это победа в бою с агрессором. А от кого - от ИГИЛовцев, или американцев - по барабану.
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 09 бер, 2018 00:37

Zebra
Почему вы до сих пор не на фронте? :roll:
jabba
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