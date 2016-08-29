budivelnik написав:Ну да-ну да... Це ми провели референдум в Кубані, пуляли градами по російській території і проводили здачу екзаменів курсантів артилерійських вишів залпами по російським населенним пунктам Ми захищались тоді і захищаємось зараз Тому звинувачувати нас що ми воюємо-це те саме що звинуватити сталіна в 1941 що він не здався.
Берите раньше - когда сознательно дразнили медведя в его берлоге(который к тому же был главным торговым партнером) то вступлением в НАТО (в которое никто не звал), то угрозами выгнать ЧФ из Крыма, то кричалками "хто не скаче той москаль", то вступлением в Евросоюз (в который опять никто не звал и не собирается по сей день). Бацька вот АТО никакое в Беловежской пуще не проводит потому что хватало ума не дорываться до медведя пляша под американскую дудку.
З ніг на голову не перевертай 1 Всередині своєї держави я можу скакати як хочеш ,кричати що хочеш - головне не вилазити за межі Твої ж москалики це порушили 2 Мене цікавить - а чого твоє пуйло ядрєну бонбу з мультика на США ще не запуляло ,адже там також педераційників не люблять Чи просто очко до старших підскакувати не дало-стиснулось так,що й лом Трампушкою засунутий-перекусило? 3 Ти в себе дома,коли вирішив з дружиною один на один поспілкуватись - також дозволу від сусідів по сходовій питаєшся-чиміж нею і тобою це питання вирішуєш Якщо сам - то нам чому подвійні стандарти пропонуєш?
http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 В ігнорі писака,який не в стані відповідати 1 повідомленням на 1 повідомлення
budivelnik написав:Ну да-ну да... Це ми провели референдум в Кубані, пуляли градами по російській території і проводили здачу екзаменів курсантів артилерійських вишів залпами по російським населенним пунктам Ми захищались тоді і захищаємось зараз Тому звинувачувати нас що ми воюємо-це те саме що звинуватити сталіна в 1941 що він не здався.
Берите раньше - когда сознательно дразнили медведя в его берлоге(который к тому же был главным торговым партнером) то вступлением в НАТО (в которое никто не звал), то угрозами выгнать ЧФ из Крыма, то кричалками "хто не скаче той москаль", то вступлением в Евросоюз (в который опять никто не звал и не собирается по сей день). Бацька вот АТО никакое в Беловежской пуще не проводит потому что хватало ума не дорываться до медведя пляша под американскую дудку.
З ніг на голову не перевертай 1 Всередині своєї держави я можу скакати як хочеш ,кричати що хочеш - головне не вилазити за межі Твої ж москалики це порушили 2 Мене цікавить - а чого твоє пуйло ядрєну бонбу з мультика на США ще не запуляло ,адже там також педераційників не люблять Чи просто очко до старших підскакувати не дало-стиснулось так,що й лом Трампушкою засунутий-перекусило? 3 Ти в себе дома,коли вирішив з дружиною один на один поспілкуватись - також дозволу від сусідів по сходовій питаєшся-чиміж нею і тобою це питання вирішуєш Якщо сам - то нам чому подвійні стандарти пропонуєш?
1)Чтоб иметь право у себя скакать против соседа надо не токо ненавидеть соседа но и иметь сил гарантировано дать сдачи. Ну или не скакать если силенок маловато. 2) Ну ладно русским терять нечего - они живут намного хуже америкосов и устроить армагедон для всех им раз плюнуть - терять то нечего. Ну а вы куда с такими же рассейскими замашками? Вроде почти Европа - а туда де - подавай вам армагедон. 3) Если дом без дверей а сосед в 10 раз сильнее да еще и психованный - так и ты ( хотя я с тобой телят не пас на полонинах) - будешь заранее подходить и график подписывать у соседа, когда можно тебе. Ну или потом вытирать юшку с носа.
Yuri_T,budivelnik Я так понимаю, вы об одном и том же. Мне несколько смешно, когда президент "великой державы" как мелкий карманник рассказывает: "нас подвели к черте", "мы были вынуждены". Смешно и горько. Демагогия на марше.
jabba Чемберлен и Чехословакия сильно другая ситуация. Там можно говорить о страхе перед войной с Германией (свежи ещё воспоминания о Первой мировой) - как объясняли на Западе, или о попытках направить Германию на Восток (как объясняли в Союзе). Придумайте хоть какое-то мало-мальски логичное объяснение "подталкиванию" РФ в Украину. О состоянии нашей армии, полагаю, Запад был прекрасно осведомлён. Подтолкнуть слона наступить на Моську? Не смешно. А насчёт Крыма и попа с гармонью ... По такой логике зачем та же Балтия - есть Польша. Базы лишними не бывают. И пусть даже не западная база в Крыму, а просто отсутствие росс. базы - тоже неплохо.
Libo Вы умный человек и, тем более согласно Вашей легенде, должны понимать, что Ваша терминология ни к чему хорошему не приводит - в стране, где значительная часть населения русские. Крики "москаляку на гилляку" отражали чувства очень незначительной части населения, но оказали огромную помощь Путину в захвате Крыма и создании Д/ЛНР. Потом были объяснения: "Мы не то имели ввиду", но это было потом и уже было поздно. Бросайте Вы это. Уже вроде не ребенок и не дурак.
ЛАД написав:Libo Вы умный человек и, тем более согласно Вашей легенде, должны понимать, что Ваша терминология ни к чему хорошему не приводит - в стране, где значительная часть населения русские. Крики "москаляку на гилляку" отражали чувства очень незначительной части населения, но оказали огромную помощь Путину в захвате Крыма и создании Д/ЛНР. Потом были объяснения: "Мы не то имели ввиду", но это было потом и уже было поздно. Бросайте Вы это. Уже вроде не ребенок и не дурак.
Ну здрасьте. Ты хочешь, чтоб я говорил, русские, я вас люблю за то, что вы пришли на мою землю с оружием и убиваете украинцев? Никогда. Я буду желать смерти ЛЮБОМУ агрессору и убийце. Сегодня агрессор и убийцы это русские. Сегодня они наш враг и надо уничтожать в первую очередь их. И мне насрать, где они живут. Хоть на Марсе. И не пугай меня. И только еще раз попробуй, как в ЛДНР.
ЗЫ И у нас на Востоке много русских, которые с оружием в руках борются и уничтожают свою же русскую гадину, называют ее агрессором и убийцами. Борются, потому что им ужасно стыдно за свою русскую нацию - нацию захватчиков и убийц. Таковы реалии сегодняшнего дня. Переяславская Рада и 350 лет "братства" это уже ушедшая история. Это уже ушедшее прошлое. А прошлое никогда не возвращается.
Востаннє редагувалось Libo в П'ят 09 бер, 2018 00:20, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД написав: Придумайте хоть какое-то мало-мальски логичное объяснение "подталкиванию" РФ в Украину. О состоянии нашей армии, полагаю, Запад был прекрасно осведомлён. Подтолкнуть слона наступить на Моську? Не смешно. А насчёт Крыма и попа с гармонью ... По такой логике зачем та же Балтия - есть Польша. Базы лишними не бывают. И пусть даже не западная база в Крыму, а просто отсутствие росс. базы - тоже неплохо.
В Украине за годы независимости выросло целое поколение русскоязычных бандеровцев. И так как в Крыму с цветами - в Днепре и Запорожье русские танки бы не встречали. Кстати русские даже не подозревали поначалу чем бы эта кампания обернулась бы. Без масштабного кропролития не обошлось бы. И это бомбардировки Львова для россиян не братоубийство было бы - а масштабные боевые действия в центральной Украине с десятками тысяч погибших с одной стороны и тысячами с другой очень многими бы в России воспринимались бы очень негативно. Наиболее вероятно сценарий у заманивавших слона пройтись по моське был такой. Но когда отпускники и казаки на домбазе внезапно столкнулись с ВСУ, состоящими отнюдь не с западенцев (резво уехавших в родную Поляндию на заработки чтоб откосить от призыва) а с почти полносностью русскоязычных резервистов - планы у Путина поменялись и проект Новороссия (от Харькова до Одессы) был быстро закрыт. И теперь маемо те шо маемо - теперешнюю "странную войну". Которая наверняка в планы госдепа не входила но играют ту партию шо получилась, деваться то некуда.
Ну а насчет Крыма - шо ж американцы не защитили украинский Крым для своей базы? Не поверю шо они ничего не знали и ничего не могли бы предпринять, тем более при полном одобрении мирового сообщества. И санкции за Крым ввели "страшнейшие" если помните - даже Жирику запретили в США въезд. Горе то какое. Специально смешные санкции чтоб пригласить россиян поглубже влезть.
Это война. Погибли не женщины, старики и дети, и даже не срочники, а военные офицеры сознательно выбравшие воинскую службу и фактически управляющие агрессией. Их оружием был сбит ИЛ под Луганском. Каждый убитый российский наемник или военный это победа в бою с агрессором. А от кого - от ИГИЛовцев, или американцев - по барабану.