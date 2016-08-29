Я просто почитаю господа , не хочу заводится .» На гиляку « все верно Libo.
*Відправлено з Чату
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 09 бер, 2018 00:53
Я просто почитаю господа , не хочу заводится .» На гиляку « все верно Libo.
*Відправлено з Чату
Додано: П'ят 09 бер, 2018 01:58
Додано: П'ят 09 бер, 2018 02:43
чтобы не случилось новой Переяславской Рады (а она почти случилась в конце 2013) нам, скорее всего, "категорически порекомендовали" отдать на долгие годы часть территории под аннексию, отдать на десятилетие юго-восточные районы, потом предложат взять кредиты на их восстановление и реинтеграцию.
порекомендовали, чтобы зафиксировать прибыль последних 30 лет и осмотреться.
наверное, без этого дальше было нельзя, иначе накопившиеся противоречия привели бы к полноценной войне.
многие в россии считают, что х.йло всех кинул. что должен был закрепить статус Крыма иначе, путем подписания, к примеру, мирного договора с Украиной в результате войны.
так, кстати, было почти всегда. территориальные присоединения метрополий или распределение сфер влияния фиксировались мирными договорами в результате кровопролитных войн.
ты, понятно, вытащил бы свой белый билет и на продбазу подъедаться.
потому стратегическая задача наших заботливых партнёров - не допустить восстановления контроля россии над буферным поясом от Балтики до Черного моря по линии Калининград-Белорусь-Украина.
потому так быстро Прибалтика оказалась в НАТО, потому так легко они отдали наш Крым.
мы объект, расходный материал.
и ты тоже. хотя часто, чтобы самого себя обмануть, "применяешь", прапор, употребляя когда нужно местоимение "мы", "у нас", а когда нужнее - местоимение "вы", "у вас".
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию. Но оставляем его без внимания!
Додано: П'ят 09 бер, 2018 02:56
)
Шо, и повестку не приносили ни разу? Даже мне, старому деду, офицеру запаса на пятом десятке лет принесли повестку в действующую армию Если бы не слабое здоровье повлекшее обмежену прыдатнисть и имей я неуемное желание - уже бы отвоевал и если бы не убили то даже демобилизовался.
Я уже молчу что ты мог бы пойти в военкомат сам. не дожидаясь повестки (раз такой любитель поубивать русских). И даже слабое здоровье при наличии бабла - не помеха. Сунул бы военкому или в комиссии кому на лапу - взяли бы даже если с белым билетом был раньше.
Востаннє редагувалось jabba в П'ят 09 бер, 2018 02:58, всього редагувалось 1 раз.
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